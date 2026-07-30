(Dates Out) BSEB Intermediate Spot Admission 2026: बिहार बोर्ड 11वीं में स्पॉट एडमिशन 5 अगस्त से शुरू, ofssbihar.org से करें Registration

BSEB Inter Spot Admission 2026: बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सेशन 2026-28 के लिए 11वीं (इंटरमीडिएट) में स्पॉट एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट को आगे के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही, इसका का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वे सभी छात्र जो पहले की OFSS Selection Lists के लिए एडमिशन लेने से चूक गए हैं और जिनका नाम किसी लिस्ट में नहीं आया था, उन छात्रों के लिए बिहार बोर्ड ने एडमिशन लेने का एक आखिरी मौका जारी किया है।

BSEB के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में OFSS पोर्टल के जरिए 5 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए छात्र बिहार के अलग-अलग प्लस टू स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों पर अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही, प्रधानाध्यापकों को यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 अगस्त 2026 तक ofssbihar.net पर स्थित पोर्टल पर पूरी करनी होगी।