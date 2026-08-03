Bihar Simultala Awasiya Vidyalaya Class 6 Admission 2027-28: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जमुई स्थित प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय (SAV) में कक्षा 6 के सेशन 2027-28 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज यानी 03 अगस्त से शुरू कर दी गई है। साथ ही, छात्रों के लिए फ्री में इस स्कूल में पढ़ने का सुनहरा अवसर है। पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों को BSEB SAV Class 6 Admission दिलवाना चाहते हैं, वे दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। कक्षा 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट biharsimultala.com पर मिलेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म पर जाकर मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। BSEB Simultala Awasiya Vidyalaya Admission Schedule & Overview BSEB द्वारा SAV कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रोसेस से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट डिटेल्स संचालक बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) स्कूल का नाम सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई (SAV) कक्षा कक्षा 6 कुल उपलब्ध सीटें 120 सीटें 60 लड़के

60 लड़कियां रजिस्ट्रेशन डेट 03 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 18 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 1. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 200 2. एससी/एसटी: 50 प्रारंभिक एग्जाम डेट अक्टूबर 2026 मुख्य परीक्षा तिथि (Mains Exam Date) दिसंबर 2026 Eligibility Criteria और आयु सीमा कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले पेरेंट्स और छात्रों को इन निम्नलिखित योग्यताओं को ध्यान से देखना होगा। शैक्षणिक योग्यता: छात्र बिहार राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय यानी सरकारी या निजी आदि में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए।

निवास स्थान: छात्रों को बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है।

आयु सीमा: छात्र की न्यूनतम आयु 10 साल और अधिकतम आयु 12 साल होनी चाहिए।

सिमुलतला एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न और सेलेक्श प्रोसेस सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को दो स्टेप्स के लिखित एग्जाम को पास करना होगा। प्रारंभिक एग्जाम: कुल मार्क्स: 150 मार्क्स - MCQ क्वश्न

सब्जेक्ट: गणित, गणितीय क्षमता, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान। मुख्य एग्जाम: कुल मार्क्स: 300 मार्क्स - दो पेपर - ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव

पेपर 1 (150 मार्क्स): गणित और मानसिक क्षमता

पेपर 2 (150 मार्क्स): हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान SAV कक्षा 6 के एग्जाम की शिफ्ट्स आयोग द्वारा SAV कक्षा 6 के लिए एडमिशन करवाने के लिए एग्जाम को आयोजित किया है, जिसकी दिसंबर में होने की संभावना है। इस एग्जाम को दो शिफ्ट में करवाया जाएगा। 1. पहली शिफ्ट - सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 2. दूसरी शिफ्ट - दोपहर 01:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक Simultala Awasiya Vidyalaya Class 6 Admission 2027 Official Notice