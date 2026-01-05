Bihar STET Result 2025
BSEB STET Result 2025 Direct Link [OUT]: अभी bsebstet.org से डाउनलोड करें बिहार एसटीईटी रिजल्ट

By Vijay Pratap Singh
Jan 5, 2026, 19:50 IST

BSEB STET Result 2025 Link OUT: बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025, BSEB द्वारा जारी कर दिया गया है। रिजल्ट लिंक bsebstet.org पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके स्कोरकार्ड पीडीएफ, मेरिट लिस्ट और पासिंग मार्क्स देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए हमने बिहार STET रिजल्ट 2025 Link नीचे लेख में उपलब्ध कर दिया है।

BSEB STET Result 2025 Link OUT
BSEB STET Result 2025 Link OUT

BSEB STET Result 2025 Sarkari Result: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का रिजल्ट आज 5 जनवरी को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर देख और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इस रिजल्ट में उम्मीदवार के अंक और योग्यता स्थिति की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

बिहार STET रिजल्ट 2025 Link [Active]

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज 5 जनवरी 2026 को बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसनी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। बिहार STET रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

BSEB STET Result 2025, Scorecard Link

यहां क्लिक करें

BSEB बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से बिहार STET रिजल्ट 2025 डाउनलोड या चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट-https://bsebstet.org/ पर जाएं।

  2. होमपेज पर “ Click Here to Download Result for STET - 2025” पर क्लिक करें।

  3. नया पेज खुलेगा, इसमें अपने लॉगिन डिटेल्स (आवेदन संख्या और जन्मतिथि ) दर्ज करें।

  4. अब “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका बिहार STET रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  6. इसमें अपने मार्क्स चेक करें और रिजल्ट की प्रिंट कॉपी ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

