BSEB STET Result 2025 Direct Link [OUT]: अभी bsebstet.org से डाउनलोड करें बिहार एसटीईटी रिजल्ट

BSEB STET Result 2025 Sarkari Result: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का रिजल्ट आज 5 जनवरी को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर देख और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इस रिजल्ट में उम्मीदवार के अंक और योग्यता स्थिति की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
बिहार STET रिजल्ट 2025 Link [Active]
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज 5 जनवरी 2026 को बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसनी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। बिहार STET रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
BSEB STET Result 2025, Scorecard Link
BSEB बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से बिहार STET रिजल्ट 2025 डाउनलोड या चेक कर सकते हैं:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट-https://bsebstet.org/ पर जाएं।
होमपेज पर “ Click Here to Download Result for STET - 2025” पर क्लिक करें।
नया पेज खुलेगा, इसमें अपने लॉगिन डिटेल्स (आवेदन संख्या और जन्मतिथि ) दर्ज करें।
अब “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
आपका बिहार STET रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिख जाएगा।
इसमें अपने मार्क्स चेक करें और रिजल्ट की प्रिंट कॉपी ले लें।
