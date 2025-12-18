CTET 2026 Application Form
BSF Admit Card 2025 OUT: हेड कांस्टेबल RO, RM फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, ये रहा PET, PST हॉल टिकट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Dec 18, 2025, 13:04 IST

BSF Head Constable PET Admit Card 2025 OUT: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल RO RM एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल भर्ती के माध्यम से हेड कांस्टेबल (RO) और (RM) पदों सहित कुल 1,121 वैकेंसी भरी जाएगी।

BSF हेड कांस्टेबल PET एडमिट कार्ड 2025 जारी हुआ।
BSF Head Constable Physical Admit Card 2025 OUT: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कांस्टेबल (HC RO & HC RM) फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

BSF HC RO RM Admit Card 2025 Download Link 

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने HC RO RM एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक आधिकारिक रूप से rectt.bsf.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि) दर्ज कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसएफ HC RO RM भर्ती 2025 के तहत कुल 1,121 वैकेंसी भरी जाएंगी, जिसमें HC (RO) के लिए 910 पद और HC (RM) के लिए 211 पद शामिल हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी, जैसे परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग समय, ध्यानपूर्वक चेक करें। इस हॉल टिकट को सुरक्षित रखें और परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाएं।

BSF Head Constable PET,PST Admit Card Link

यहां क्लिक करें

कैसे डाउनलोड करें BSF HC PET PST Admit Card 2025?

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

  • फिर होम पेज पर Candidate Login पर क्लिक करें।

  • लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  • Login बटन पर क्लिक करें।

  • लॉगिन होने के बाद Admit Card सेक्शन पर जाएं।

  • वहां HC RO / HC RM PET & PST Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर खुल जाएगा।

  • Download करें और PDF डाउनलोड करें।

  • अंत में परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें।

BSF हेड कांस्टेबल फिजिकल में क्या-क्या होता है?

बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को Physical Standard Test (PST) और Physical Efficiency Test (PET) पास करना होता है।

  • PST:

    • पुरुष: न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी, छाती 80 सेमी (5 सेमी फुलाव के साथ), वजन ऊंचाई के अनुसार।

    • महिला: न्यूनतम ऊंचाई 157 सेमी, वजन ऊंचाई के अनुसार।

  • PET:

    • पुरुष: 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में।

    • महिला: 800 मीटर दौड़ 5 मिनट में।

    • लंबी कूद और ऊंची कूद भी अनिवार्य हैं।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

