BSF Admit Card 2025 OUT: हेड कांस्टेबल RO, RM फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, ये रहा PET, PST हॉल टिकट Direct Link

BSF Head Constable Physical Admit Card 2025 OUT: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कांस्टेबल (HC RO & HC RM) फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

BSF HC RO RM Admit Card 2025 Download Link

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने HC RO RM एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक आधिकारिक रूप से rectt.bsf.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि) दर्ज कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसएफ HC RO RM भर्ती 2025 के तहत कुल 1,121 वैकेंसी भरी जाएंगी, जिसमें HC (RO) के लिए 910 पद और HC (RM) के लिए 211 पद शामिल हैं।