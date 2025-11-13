BTEUP Exam Center List 2025: यहां देखें बीटीईयूपी Odd Semester परीक्षा केंद्र लिस्ट

उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (BTEUP) ने कई डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा Courses के लिए ऑड सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं के लिए BTEUP 2025 परीक्षा केंद्र सूची जारी की है। ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 को शुरू होंगी और 02 जनवरी, 2025 को समाप्त होंगी। हालांकि, स्पेशल बैक पेपर की परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 4 जोन में 186 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी, जिनमें बुंदेलखंड, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट शामिल हैं। इस लेख में, हम परीक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ शहरों के नाम और कोड के साथ BTEUP परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देखेंगे।
BTEUP परीक्षा केंद्र 2025: परीक्षा शहर के नाम
BTEUP अपनी आधिकारिक सूचना बुलेटिन के साथ BTEUP परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी और विवरण जारी करता है। BTEUP 2025 ऑड सेमेस्टर परीक्षा के लिए सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। आप BTEUP 2025 सूचना PDF डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
BTEUP 2025 परीक्षा केंद्र लिस्ट
परीक्षा केंद्रों को 4 जोन में बांटा गया है, जिनमें बुंदेलखंड, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट शामिल हैं। नीचे आधिकारिक सूची के आधार पर परीक्षा केंद्रों की एक तालिका दी गई है:
|
जोन
|
परीक्षा शहरों/कस्बों की सूची
|
जोन 1: बुंदेलखंड
|
औरैया, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, महोबा
|
जोन 2: सेंट्रल
|
अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव
|
जोन 3: ईस्ट
|
आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, वाराणसी
|
जोन 4: वेस्ट
|
आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शामली
