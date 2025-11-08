BTSC JE Cut Off 2025: अपेक्षित के साथ देखें पिछले वर्षों की कट ऑफ

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2747 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इस पद के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का कट-ऑफ पार करने के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ताकि वे अगले दौर के लिए चुने जा सकें। कट-ऑफ अंक आमतौर पर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद Result के साथ घोषित किए जाते हैं। चूंकि 2025 के लिए आधिकारिक कट-ऑफ की घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के रुझानों को समझने और अपनी रणनीति बनाने के लिए BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ अंक देखने चाहिए।
BTSC JE कट-ऑफ 2025
BTSC JE कट-ऑफ वह न्यूनतम अंक है, जिसे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में पास होने के लिए हासिल करना होता है। जो लोग इन कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चयन के अन्य तय दौर के लिए बुलाया जाएगा। कट-ऑफ अंक सभी कैटेगरी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए जारी किए जाएंगे। इन कट-ऑफ को तय करने के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं, जैसे - परीक्षा देने वालों की संख्या, खाली पदों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवार का प्रदर्शन आदि। BTSC JE कट-ऑफ 2025 के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें, जिसमें डाउनलोड करने के तरीके, इसे प्रभावित करने वाले कारक और BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ शामिल हैं।
BTSC JE कट-ऑफ 2025- हाइलाइट्स
BTSC जूनियर इंजीनियर का पद अच्छी सैलरी, सामाजिक सम्मान और नौकरी की सुरक्षा के कारण हर साल हजारों युवाओं को आकर्षित करता है। उम्मीदवारों के संदर्भ के लिए नीचे BTSC JE कट-ऑफ की मुख्य बातें दी गई हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)
|
पद का नाम
|
जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)
|
खाली पद
|
2747
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
योग्यता
|
इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट
|
नौकरी का स्थान
|
बिहार
BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 कैसे देखें?
BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर Result के साथ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। यह सभी कैटेगरी के लिए एक PDF फाइल में उपलब्ध होगा। BTSC JE कट-ऑफ को बिना किसी परेशानी के देखने के लिए नीचे दिए गए आसान निर्देशों का पालन करें।
1. BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर, “Result” टैब पर क्लिक करें।
3. अब, “जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) कट-ऑफ PDF” लिंक पर क्लिक करें।
4. कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
5. भविष्य के लिए कट-ऑफ की कॉपी डाउनलोड करें या प्रिंट कर लें।
पिछले साल के BTSC JE कट-ऑफ
BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ को समझना जरूरी है। यह इस भूमिका के लिए होने वाली कुल प्रतियोगिता की एक साफ तस्वीर देता है। साथ ही, पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित कट-ऑफ का अनुमान लगाने में आपकी मदद करता है। इस तरीके से आप तैयारी के लिए वास्तविक लक्ष्य तय कर सकते हैं और परीक्षा में पास होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में पिछले साल के कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ को देखें:
जूनियर इंजीनियर - सिविलियन के लिए BTSC JE कट-ऑफ (60% ओपन कैटेगरी)
यहां जूनियर इंजीनियर सिविलियन के लिए कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ दिया गया है:
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
आरक्षित
|
70.0792
|
65.625
|
EWS
|
64.425
|
63.6
|
SC
|
60.0999
|
57.5325
|
ST
|
59.799
|
-
|
EBC
|
61.5
|
61.05
|
BC
|
64.2672
|
BC (महिला)
|
-
|
63.675
जूनियर इंजीनियर - सिविलियन के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)
सभी कैटेगरी के लिए जूनियर इंजीनियर सिविलियन का BTSC कट-ऑफ नीचे देखें:
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
आरक्षित कैटेगरी
|
58.6666
|
-
|
EWS
|
51.733
|
-
|
SC
|
52.6
|
-
|
ST
|
54.006
|
-
|
EBC
|
58.5999
|
-
|
BC
|
58.4666
|
-
|
BC (महिला)
|
51.8333
|
-
जूनियर इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)
पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी-अनुसार BTSC कट-ऑफ नीचे जानें:
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
आरक्षित कैटेगरी
|
62.2333
|
61.566
|
EWS
|
61.5666
|
61.366
|
SC
|
60.033
|
56.7
|
ST
|
-
|
-
|
EBC
|
61.5
|
60.566
|
BC
|
62.199
|
61.9333
|
BC (महिला)
|
-
|
61.366
BSTC JE कट-ऑफ जूनियर इंजीनियर - मैकेनिकल के लिए (60% ओपन कैटेगरी)
सभी कैटेगरी के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का BTSC कट-ऑफ नीचे देखें:
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
आरक्षित कैटेगरी
|
66.318
|
61.65
|
EWS
|
60.7333
|
55.4333
|
SC
|
59.4667
|
52.8075
|
ST
|
60.2333
|
52.8636
|
EBC
|
61.3333
|
56.7
|
BC
|
-
|
57.699
|
BC (महिला)
|
-
|
56.9666
जूनियर इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)
यहां जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ दिया गया है:
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
आरक्षित कैटेगरी
|
61.6999
|
57.6
|
EWS
|
60.333
|
56.5333
|
SC
|
58.8999
|
-
|
ST
|
60.4999
|
-
|
EBC
|
61.1333
|
56.2333
|
BC
|
61.3999
|
57.4999
|
BC (महिला)
|
-
|
56.7333
BTSC JE कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था BTSC JE कट-ऑफ तय करते समय कई मापदंडों पर विचार करती है। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि ये मापदंड तय नहीं होते हैं और साल-दर-साल बदल सकते हैं। इस वजह से कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है और इनमें हर साल बदलाव होता रहता है। BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची इस प्रकार है:
-
परीक्षा देने वालों की संख्या
-
खाली पद
-
कैटेगरी
-
परीक्षा का कठिनाई स्तर
-
उम्मीदवार का प्रदर्शन
Comments
All Comments (0)
Join the conversation