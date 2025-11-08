WBSSC Result 2025 OUT
BTSC JE Cut Off 2025: अपेक्षित के साथ देखें पिछले वर्षों की कट ऑफ

By Vijay Pratap Singh
Nov 8, 2025, 14:39 IST

BTSC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2747 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए कट-ऑफ अंक जारी करेगा। परीक्षा में पास होने के लिए इन कट-ऑफ के बराबर या इससे ज्यादा अंक लाना जरूरी है। यहां BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ अंकों के बारे में जानें।

BTSC JE Cut Off 2025 [Expected]
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2747 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इस पद के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का कट-ऑफ पार करने के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ताकि वे अगले दौर के लिए चुने जा सकें। कट-ऑफ अंक आमतौर पर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद Result के साथ घोषित किए जाते हैं। चूंकि 2025 के लिए आधिकारिक कट-ऑफ की घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के रुझानों को समझने और अपनी रणनीति बनाने के लिए BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ अंक देखने चाहिए।

BTSC JE कट-ऑफ 2025

BTSC JE कट-ऑफ वह न्यूनतम अंक है, जिसे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में पास होने के लिए हासिल करना होता है। जो लोग इन कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चयन के अन्य तय दौर के लिए बुलाया जाएगा। कट-ऑफ अंक सभी कैटेगरी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए जारी किए जाएंगे। इन कट-ऑफ को तय करने के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं, जैसे - परीक्षा देने वालों की संख्या, खाली पदों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवार का प्रदर्शन आदि। BTSC JE कट-ऑफ 2025 के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें, जिसमें डाउनलोड करने के तरीके, इसे प्रभावित करने वाले कारक और BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ शामिल हैं।

BTSC JE कट-ऑफ 2025- हाइलाइट्स

BTSC जूनियर इंजीनियर का पद अच्छी सैलरी, सामाजिक सम्मान और नौकरी की सुरक्षा के कारण हर साल हजारों युवाओं को आकर्षित करता है। उम्मीदवारों के संदर्भ के लिए नीचे BTSC JE कट-ऑफ की मुख्य बातें दी गई हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

पद का नाम

जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)

खाली पद

2747

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

योग्यता

इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट

नौकरी का स्थान

बिहार

BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 कैसे देखें?

BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर Result के साथ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। यह सभी कैटेगरी के लिए एक PDF फाइल में उपलब्ध होगा। BTSC JE कट-ऑफ को बिना किसी परेशानी के देखने के लिए नीचे दिए गए आसान निर्देशों का पालन करें।

1.  BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2.  होमपेज पर, “Result” टैब पर क्लिक करें।

3.  अब, “जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) कट-ऑफ PDF” लिंक पर क्लिक करें।

4.  कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

5.  भविष्य के लिए कट-ऑफ की कॉपी डाउनलोड करें या प्रिंट कर लें।

पिछले साल के BTSC JE कट-ऑफ 

BTSC JE के पिछले साल के कट-ऑफ को समझना जरूरी है। यह इस भूमिका के लिए होने वाली कुल प्रतियोगिता की एक साफ तस्वीर देता है। साथ ही, पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित कट-ऑफ का अनुमान लगाने में आपकी मदद करता है। इस तरीके से आप तैयारी के लिए वास्तविक लक्ष्य तय कर सकते हैं और परीक्षा में पास होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में पिछले साल के कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ को देखें:

जूनियर इंजीनियर - सिविलियन के लिए BTSC JE कट-ऑफ (60% ओपन कैटेगरी)

यहां जूनियर इंजीनियर सिविलियन के लिए कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ दिया गया है:

कैटेगरी

पुरुष

महिला

आरक्षित

70.0792

65.625

EWS

64.425

63.6

SC

60.0999

57.5325

ST

59.799

-

EBC

61.5

61.05

BC

64.2672

  

BC (महिला)

-

63.675

जूनियर इंजीनियर - सिविलियन के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)

सभी कैटेगरी के लिए जूनियर इंजीनियर सिविलियन का BTSC कट-ऑफ नीचे देखें:

कैटेगरी

पुरुष

महिला

आरक्षित कैटेगरी

58.6666

-

EWS

51.733

-

SC

52.6

-

ST

54.006

-

EBC

58.5999

-

BC

58.4666

-

BC (महिला)

51.8333

-

जूनियर इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)

पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी-अनुसार BTSC कट-ऑफ नीचे जानें:

कैटेगरी

पुरुष

महिला

आरक्षित कैटेगरी

62.2333

61.566

EWS

61.5666

61.366

SC

60.033

56.7

ST

-

-

EBC

61.5

60.566

BC

62.199

61.9333

BC (महिला)

-

61.366

BSTC JE कट-ऑफ जूनियर इंजीनियर - मैकेनिकल के लिए (60% ओपन कैटेगरी)

सभी कैटेगरी के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का BTSC कट-ऑफ नीचे देखें:

कैटेगरी

पुरुष

महिला

आरक्षित कैटेगरी

66.318

61.65

EWS

60.7333

55.4333

SC

59.4667

52.8075

ST

60.2333

52.8636

EBC

61.3333

56.7

BC

-

57.699

BC (महिला)

-

56.9666

जूनियर इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल के लिए BTSC JE कट-ऑफ (40% बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कैटेगरी)

यहां जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कैटेगरी-अनुसार BTSC JE कट-ऑफ दिया गया है:

कैटेगरी

पुरुष

महिला

आरक्षित कैटेगरी

61.6999

57.6

EWS

60.333

56.5333

SC

58.8999

-

ST

60.4999

-

EBC

61.1333

56.2333

BC

61.3999

57.4999

BC (महिला)

-

56.7333

BTSC JE कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था BTSC JE कट-ऑफ तय करते समय कई मापदंडों पर विचार करती है। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि ये मापदंड तय नहीं होते हैं और साल-दर-साल बदल सकते हैं। इस वजह से कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है और इनमें हर साल बदलाव होता रहता है। BTSC बिहार JE कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची इस प्रकार है:

  •    परीक्षा देने वालों की संख्या

  •    खाली पद

  •    कैटेगरी

  •    परीक्षा का कठिनाई स्तर

  •    उम्मीदवार का प्रदर्शन

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

