CBSE 12th Hindi Board Exam 2021-22 (Term 1): Download Question Paper & Check Answer Key

Download question paper of Term 1 CBSE Class 12 Hindi board exam 2021-22. Links to access other updates are also available here.

Download Term 1 question paper PDF of CBSE Class 12 Hindi board exam 2021-22. The link to download the question paper PDF of the CBSE Class 12 Hindi question paper is given at the end of this article. Students who appeared for CBSE Class 12 Hindi board exam have shared feedback about the exam. One can access all the updates from the links given below.

- CBSE 12th Hindi Board Exam 2021-22: Answer Key (Will Be Available Soon)

CBSE 12th Hindi Board Exam 2021-22 (Term 1): Snapshot From Paper

Questions From Term 1 CBSE Class 12 Hindi Question Paper 2021-22

1. विचार, धर्म और मूल्य की मौलिक रचना में सबसे ऊपर क्या है?

(a) विचार

(b) धर्म

(c) मूल्य

(d) नैतिकता

2. आचार्य तुलसी नैतिकता से संबंधित अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने के लिए क्या करते हैं ?

(a) उपदेश देते हैं।

(b) व्याख्यान देते है

(c) कथा सुनते है

(d) प्रसंगों से जोड़ते हैं

3. लेखक ने सूर्य का उदाहरण क्यों दिया है ?

(a) प्रकाश को समझाने के लिए

(b) अपना दायित्व निभाने के लिए

(c) अंधकार मिटाने के लिए

(d) चिंतामुक्त रहने के लिए

4. सभ्यता और संस्कृति के विकास में नैतिकता को महत्त्वपूर्ण क्यों माना गया है ?

(a) स्वाभाविक प्रक्रिया होने के कारण

(b) विचार और धर्म से जुड़े होने के कारण

(c) मनुष्यता से जुड़े होने के कारण

(d) जीवन को संयम में रखने के कारण

5. आधुनिक समय में नैतिकता में आने वाली गिरावट के लिए क्या कारण हो सकता है ?

(a) विचार और बुद्धि के मेल को

(b) सभ्यता के विकास को

(c) बदलती संस्कृति को

(d) मनुष्य की इच्छा को

6. समाज में नैतिकता की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है ?

(a) बहते सामाजिक पतन के कारण

(b) भौतिकता की ओर रुझान के कारण

(c) विचार और बुद्धि की प्रधानता के कारण

(d) धर्म के प्रति दिखाने की प्रवृत्ति के कारण

7. आज सब कुछ है, अच्छा आदमी नहीं है - इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि :

(a) आज सिद्धांतवादी आदमी नहीं है

(b) आज ईमानदार आदमी का अभाव है

(c) आज धार्मिक व्यक्ति नहीं है

(d) आर नैतिक व्यक्ति नहीं है

8. तुलसी की बात को रेडियो साक्षात्कार में महादेवी बमा का पुनः कहन की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी

(a) सामाजिक गिरावट को देखकर

(b) तुलसी की बात के महत्त्व को समझकर.

(c) समाज को संदेश देने के कारण

(d) उनकी बात से सहमति जताने के लिए



.

.

.

For rest of the questions, download PDF from the link given below