न फ्यूल, न रोड टैक्स…इस अनोखी सवारी से स्कूल जाता है नन्हा छात्र, मंत्री ने भी की तारीफ, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो में मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले का एक छोटा बच्चा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाता नज़र आ रहा है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा है और साथ-साथ एक काला कुत्ता भी दौड़ता हुआ दिखता है। यह नजारा बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है और सोशल मीडिया पर लोग इस बच्चे को ‘सबसे कूल स्टूडेंट’ कह रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही छाया वीडियो

यह वीडियो सबसे पहले 4 अगस्त को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था। इसमें देखा जा सकता है कि बच्चा आराम से घोड़े पर बैठा है और रास्ते में कभी वह घोड़े को दौड़ाता है तो कभी शांत चाल में ले जाता है। साथ ही, कुत्ता भी उसके पीछे-पीछे चलता रहता है।

नागालैंड के मंत्री ने भी किया शेयर

इस वीडियो ने इतना ध्यान खींचा कि नागालैंड के शिक्षा और पर्यटन मंत्री तेंमजेन इमना आलॉन्ग ने भी इसे अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा “Northeast is not for beginners. Probably the coolest kid in school!” यानी "उत्तर-पूर्व शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, शायद यह स्कूल का सबसे कूल बच्चा है!"