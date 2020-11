CBSE Class 10 French Sample Paper 2021 with Marking Scheme and Answers

Get here CBSE Class 10 French Sample Question Paper 2021 along with the CBSE Class 10 French Marking Scheme 2021. Both the sample paper and marking scheme are very important for the preparation of the upcoming Board Exam 2021. Sample paper is helpful to know the expected format, number and level of the questions to be asked in the board exam paper. On the other hand, CBSE marking scheme is helpful to know the right way script your answers in the board exam so as to obtain high marks. Both the CBSE Class 10 French Sample Paper and Marking Scheme are available here for free PDF download.

CBSE Class 10 French Sample Paper 2020-21:

Time Allowed: 3 Hours

Maximum Marks: 80

Section 1 (Culture et Civilisation)

I. Cochez la bonne réponse. (5 au choix)

1. L’Accent Grave est écrit par ___________.

a. le Petit Prince

b. Jacques Prévert

c. Van Gogh

2. ____________ est une rubrique d’un journal.

a. un conte

b. un reportage

c. l’éditorial

3. Quand on est au chômage, on n’a pas de ____________.

a. problèmes

b. travail

c. temps

4. Céline Dion est ______________ célèbre.

a. une actrice

b. une journaliste

c. une chanteuse

5. On pourrait avoir des bourses ___________ pour payer les frais des études universitaires.

a. des parents

b. du gouvernement

c. de l’université

Also Check CBSE Class 10 French Question Paper 2020

6. Après les études secondaires, on s’inscrit _________.

a. au lycée

b. au collège

c. à l’université

7. Il faut faire du jogging pour rester_________.

a. en bon humeur

b. dehors de la maison

c. en pleine forme

II. Choisissez la bonne réponse. (5 au choix)

1. Qui a écrit Le Renard et les raisins?

a. Jean de la Fontaine

b. Antoine de Saint Exupéry

c. Jules Verne

2. Qu’est-ce qu’il nous faut pour nous inscrire à la bibliothèque?

a. une carte d’identité

b. une carte de lecteur

c. une carte orange

3. Qu’est-ce qu’on trouve à la bibliothèque?

a. des BD

b. des médicaments

c. des souvenirs

4. Quel diplôme obtient-on à la fin des études secondaires en France?

a. le brevet

b. le certificat d’excellence

c. le bac

5. Qui a écrit « Le tour du monde en 80 jours »?

a. Jules Verne

b. Molière

c. Charles Perrault

6. Où se trouve la Corse?

a. en France

b. au sud de la France

c. en Afrique

7. Quand est-ce qu’il faut arroser le jardin pour conserver de l’eau?

a. le week-end

b. le soir

c. tous les jours

.

.

.

Download the complete sample paper and its marking scheme from the following links:

Also Check:

CBSE Class 10 Sample Papers and Marking Scheme 2021 - All Subjects

Check CBSE Class 10 Complete Study Material & Preparation Guide for Board Exam 2021