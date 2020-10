Get here the CBSE Class 10 French Question Paper 2020 to download in PDF format. This question paper will prove to be very helpful to understand the pattern of examination and get an idea about the expected questions. Thus, practicing with this question paper will help you make effective preparations for your CBSE Class 10 French Exam 2021.

CBSE Class 10 French Question Paper 2020:

SECTION A

(COMPRÉHENSION ÉCRITE)

1. Regardez l’image, et lisez le texte pour répondre aux questions.

Le Québec est situé au nord-est du continent américain. Il est la plus grande province du Canada. Voisin des États-unis au sud et de l’Ontario à l’ouest, la grande majorité de la population vit aux abords du fleuve Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est l’un des grands fleuves du globe.

Les Québécois sont, en général, fiers d’être francophones, même s’ils sont minoritaires dans un Canada anglophone.

Le français est la langue officielle du Québec, mais c’est une province qui est bilingue : l’anglais y coexiste avec le français.

Montréal est la plus importante région touristique du Québec, ayant reçu 8,4 millions de touristes en 2013.

La ville de Québec est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Elle est la capitale. Étant la plus vieille ville francophone d’Amérique, l’arrondissement historique du Vieux-Québec a d’ailleurs été déclaré site du patrimoine mondial par l’Unesco en 1985.

Répondez:

I. (a) Le Québec est situé:

(i) en Europe.

(ii) aux États-Unis.

(iii) en Amérique du Nord.

(b) Au Québec :

(i) on parle anglais et français.

(ii) on parle seulement en français.

(iii) on parle seulement en anglais.

II. Regardez l’image et nommez, deux arrondissements du Québec.

III. Pourquoi la ville de Québec a été déclaré site du patrimoine mondial par l’Unesco?

IV. Selon l’image, qui est le maire du Québec ? Pour combien de temps est le mandat du maire québécois?

V. Qu’est-ce que c’est que le Saint-Laurent ?

VI. Trouvez le synonyme des mots dans le texte:

(a) habite

(b) ancienne

VII. Dites vrai ou faux. Justifiez votre réponse:

La situation Vrai/Faux Justification a. Le Québec est une petite province du Canada. b. Les Québécois aiment parler en français.

CBSE Class 10 Complete Guide for Preparations of Board Exam 2021

SECTION B

(EXPRESSION ÉCRITE)

2. Écrivez une lettre à votre ami(e) décrivant votre nouveau boulot (80 mots):

OU

Écrivez une lettre à votre frère sur le système d’éducation en France.

3. Faites deux des questions suivantes:

(a) Vous allez fêter le 50e anniversaire de vos grands-parents et vous voulez inviter votre oncle et sa famille. Rédigez l’invitation de 30 à 40 mots.

OU

(b) Mettez le dialogue en ordre :

Serveur: Oui Madame, vous ne serez pas déçue ! Et pour vous?

Cliente 1: Non, merci. Je n’aime pas cette tarte. Avez-vous un gâteau au chocolat?

Serveur: Entrez Mesdames ! Asseyez-vous!

Cliente 1: Pour moi, « poisson avec légumes du jour ».

Serveur: Voulez-vous notre spécialité, la tarte au citron?

Cliente 1: Bonjour Monsieur ! Nous sommes deux.

Cliente 2: Vous faites toujours d’excellents steaks? Je prends un steak du chef.

Serveur: Très bien. Dans cinq minutes, mesdames.

Cliente 2: Super ! Un gâteau et deux tasses de café pour nous, sil vous plaît.

Serveur: Bien sûr ! Presque tout le monde aime ce gâteau.

.

.

.

Full question paper can be downloaded from the following link:

Also Check: CBSE Class 10 Question Papers of Board Exam 2020 - All Subjects