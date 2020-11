CBSE Class 10 Spanish Sample Paper 2021 with Marking Scheme

CBSE Class 10 Spanish Sample Question Paper for the Board Exam 2021 is available here along with CBSE Class 10 Spanish Marking Scheme. Both the sample paper and marking scheme are important for the board exam preparation. Therefore, students having Spanish as third language should practice with these resources to obtain high marks in the upcoming CBSE Class 10 Spanish Exam 2021.

CBSE Class 10 Spanish Sample Paper 2020-21:

Time Allowed: 3 Hours

Maximum Marks: 80

(PART-A)

1. Rellena los huecos de la siguienteconversación con una de las tres opciones, marcando la opción correcta entre a), b), o c).

Entrevista a Antonio Banderas

Periodista: ¿Qué le dirías a la gente que echa de menos al Antonio de la película Átame?

Antonio: Que no descarto volver a ______ (i) con Almodóvar.

Periodista: Y en cuanto a la crítica, ¿cómo se te considera en estos momentos?

Antonio: Bueno, ______ (ii) a verme de otra _______ (iii) como algo más que un actor comercial. En Broadway he hecho teatro, algo que para ellos _______ (iv) palabras mayúsculas, pues no todos los actores de Hollywood ______ (v) atreven.

Periodista: ¿Te gustan los musicales?

Antonio: Muchísimo. Me gusta mucho la música. Aprendí a tocar el piano. Me compré un pianito portátil y ahí ______ (vi) Aquí, por ejemplo, en Londres, he cantado con Sting y Billy Joel. Yo mismo lo pensaba y me decía: “¡Dios mío! Aquí ______ (vii) con estos dos monstruos”.

Periodista: ¿Qué sentiste en el momento en que se le levantaba el telón de Broadway?

Antonio: Pánico. De pronto es el momento en el que _________ (viii) ¿qué hago yo _______ (ix)?

Periodista: ¿Cómo conseguís mantener cierta normalidad en _____ (x) vidas Melanie y tú?

Antonio: Buenos, pasamos tanto tiempo fuera de casa que no hacemos casi vida social

2. Ordena las palabras para hacer oraciones. Marca la opción correcta a), b), o c).

i).

leo la política después de leer de deportes la sección A B C D

a) BDCA

b) DCAB

c) ADCB

ii).

una empresa textil en Markting trabajo en A B C D

a) DACB

b) CDAB

c) CBDA

iii).

llegó a casa cuando Pedro ya se habían acostado los niños A B C D

a) DABC

b) BADC

c) CDAB

iv).

se produce tinto que blanco más vino en España A B C D

a) DACB

b) CBAD

c) ADCB

v).

divertirte si quieres con tus amigos sa A B C D

a) BADC

b) BDCA

c) DCAB

.

.

.

