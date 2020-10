CBSE Class 10 Spanish Question Papers 2020 is provided here for free download. Students should practice with this question paper to get an idea of the important questions for the upcoming board exam. Solving the previous year question papers is quite essential for self-assessment and identify your weak areas. This also helps to increase your confidence level to take the exam. CBSE Class 10 Spanish Question Paper of Board Exam 2020 is provided here absolutely free.

CBSE Class 10 Spanish Question Paper 2020:

1. Lee el siguiente diálogo y señala si es verdadero (V) o falso (F).

Read the following dialogue and say whether True/False :

Seguramente ya sabes que el español es la tercera lengua más hablada del mundo (después del chino mandarín y del inglés) y que es la lengua oficial de 21 países. También hay países en los que se habla pero no es la lengua oficial, como Estados Unidos o Filipinas. Según datos del Instituto Cervantes, lo hablan 356 millones de personas en todo el mundo. Y mucha gente como tú estudia español; ¡más de 40 millones!

Pero quizá no sabes que es la segunda lengua más usada en Internet, o que hay muchas variantes locales del español aunque sus hablantes en entienden sin dificultad.

La cultura hispana y el español están de moda en el mundo. De hecho, muchas palabras de la lengua española ya forman parte del habla cotidiana de muchos países. Por ejemplo, palabras como hola, adiós, tortilla, siesta, etc. Un caso curioso es de Tel-Aviv, donde cada vez más jóvenes estudian y hablan español. ¡Y con un acento argentino! Esto es porque en Israel las telenovelas argentinas son muy populares y se emiten en versión original con subtítulos.

(a) Según el texto, el español es la lengua más hablada del mundo. V/F

(b) Según el texto, el español es la lengua oficial de Filipinas. V/F

(c) Los jóvenes de Tel-Aviv hablan español porque es su lengua oficial. V/F

(d) Las telenovelas argentinas son muy populares en Israel. V/F

(e) Según el texto, hay muchas variantes locales del español. V/F

2. Lee este correo electrónico y selecciona la respuesta correcta.

Read the following e-mail and choose the correct answer.

¡Querida Lucia!

Te escribo desde Cuzco. Es una ciudad impresionante y me lo estoy pasando muy bien. Todos los días visitamos monumentos muy interesantes y hacemos excursiones. La semana pasada estuvimos en Sacsayhuaman, una fortaleza para los ritos y fiestas sagradas de los incas. Vimos las fiestas del Inti Raymi, que son increíbles.

Anteayer fuimos a Machu-Picchu y visitamos las ruinas incas de la ciudad. Estuvimos todo el día: paseamos por el templo del Sol, probamos la comida inca e hicimos muchas fotografías. Al día siguiente nos quedamos en la ciudad. Fui al mercado, hablé con los vendedores y compré unos recuerdos. En fin, ya sabes, lo típico de los turistas. Por la tarde estuve en el hotel y me eché una siesta. Después salí a dar una vuelta. Cuzco nunca duerme, es una ciudad muy, muy animada.

Bueno, te dejo. Antes d cenar, he hablado con Carla, mi amiga brasileña. Quedamos para ir a una sala de fiestas y voy a arreglarme.

Un abrazo muy fuerte,

Elvira.

(a) En Cuzco, Elvira...

(i) Visita monumentos interesantes

(ii) Estudia español

(iii) Trabaja en la biblioteca

(b) Sucsayhuaman es...

(i) Un rio (ii) Una fortaleza

(iii) Un almacén

(c) Lo típico de los turistas es...

(i) Hacer muchas fotografías

(ii) No salir del hotel

(iii) No hacer muchas compras

(d) Cuzco es una ciudad...

(i) Muy animada

(ii) Muy aburrida

(iii) Muy sucia

(e) Carla es...

(i) La amiga de Lucia

(ii) La amiga de Elvira

(iii) La prima de Elvira

