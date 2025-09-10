CBSE Class 9 Hindi A Half Yearly Sample Paper 2025 with Solution, Download PDF

खंड- क : (अपठित बोध)

प्रश्न 1. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए । (प्रश्न i से iii तक 1 x 3=3 तथा iv से v तक 2x2=4) 7 अंक सकारात्मक सोच का आधार है, विश्वास । हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि अमुक कार्य हम कर सकते हैं । नकारात्मक व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है । सकारात्मक सोच से मन में आशा पैदा होती है । इसके विपरीत नकारात्मक व्यक्ति स्वभाव से निराशावादी होता है । वह सोचता है कुछ भी करो, कार्य सफल नहीं होगा । जबकि आशावादी को जीवन महकता उपवन लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है । उसे गुलाब के काँटे परेशान नहीं करते, उसे केवल गुलाब की सुगंध और सुंदरता नजर आती है; जबकि निराशावादी को कोई उजाला नजर नहीं आता । मन का विश्वास और आशा व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करने में भी सहायता करते हैं । जब हमें आशा है कि आज न सही, कल फल अवश्य मिलेगा, तो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि फल की चिंता किए बिना पूरे मन से काम करेंगे । इसी को कहते हैं, इरादा पक्का करना । जब तक पक्का इरादा नहीं करेंगे काम में हमारा मन नहीं लगेगा । नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी इसी इच्छाशक्ति के अभाव के शिकार होते हैं । इस तरह इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उसमें कार्य-शक्ति भी नहीं होती । सकारात्मक व्यक्ति जब मन में ठान लेता है कि उसे अमुक काम करना है, तो वह काम पूरा होने तक चुप नहीं बैठता, काम करते कभी नहीं थकता । नकारात्मक वृत्ति वाला, जब काम छोड़ देता है, तो हमेशा सोया रहता है । हम लोग सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि लेकर पैदा नहीं होते । यह सोच और व्यवहार हम अर्जित करते हैं । इसलिएकुछ लोग थोड़ी भी असफलता होने पर नकारात्मक होने लगते हैं । अगर हम जान जाएँ कि जिंदगी खुशी-खुशी जीने का नाम है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में नकारात्मक सोच या विचार न आएँ । (क) सकारात्मक सोच का आधार विश्वास क्यों होता है ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में आशा उत्पन्न होती है । (2) क्योंकि इससे व्यक्ति को उजाला नज़र नहीं आता । (3) क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति में इच्छाशक्ति का अभाव होता है । (4) क्योंकि इससे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अग्रसर हो जाता है । विकल्प - (i) कथन (1), (2) व (3) सही हैं ।(ii) कथन (1) व (4) सही हैं । (iii) कथन (2), (3) व (4) सही हैं ।(iv) केवल कथन (4) सही है । (ख) कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए- कॉलम 1 कॉलम 2 1. मन का विश्वास (1) आशावादी 2. नकारात्मक व्यक्ति (II) निराशावादी 3. सकारात्मक व्यक्ति (III) दृढ़ निश्चय विकल्प - (i) 1-(I), 2-(II), 3-(III) (ii) 1-(III), 2-(II), 3-(I) (iii) 1-(III), 2-(I), 3-(II) (iv) 1-(II), 2-(III), 3-(1) (ग) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए - कथन (A): जब तक मनुष्य दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य नहीं करेगा, तो वह सफलता को प्राप्त नहीं करेगा । कारण (R): नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को गुलाब की सुंदरता नहीं दिखती, बल्कि वह उसके काँटों से दुखी होता है । (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही हैं । (ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं। (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है । (iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है । (घ) सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या करता है ? (ङ) जिंदगी खुशी से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

प्रश्न 2.निम्नलिखित अपठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय/ वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए- (पद्यांश-1) 7 Marks जिस राम के गुण आप गाते हैं ,जिस अर्जुन पर आप मुग्ध हैं बताओ तो दोस्तों । उनके जो - जो चित्र ,आपकी आस्था और विश्वास के हैं वे राज महलों के हैं या वनवास के हैं ? मित्रों! जब स्वयं रामचंद्र राज महलों की रेशमी जूतियां उतारकर नंगे पांव वन में पधारे थे तभी से वे महिमावान हो गए । राजकुमार तो थे ही अब वे भगवान हो गए । जटाधारी राम हों या वन – वन भटकते पांडव सब के गौरवशाली चरित्र वन के हैं ताड़का का वध हो या जटायु का संस्कार केवट का मिलन हो या शबरी से प्यार भरत से मिलन का हेतु हो या लंका का सेतु हो सब वन के ही श्रृंगार हैं राम के चौदह वर्ष हों या पांडवों के तेरह वर्ष दोनों ने महिमा की पूंजी वन से ही उगाही थी सोने की लंका वनवासी राम ने ही ढहाई थी जुए की खाई में गिरे पांडवों ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की शक्ति वनवास से ही पाई थी। (i) काव्यांश में ‘रेशमी जूतियाँ’ और ‘नंगे पाँव’ किन स्थितियों के परिचायक हैं? (क) राजा और रंक के (ख) अमीरी और आशा के (ग) सुख और खुशी के (घ) संतोष और सुविधा के (ii) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए – कथन (A) – बडी कठिनाइयों का सामना करके ही मनुष्य महान बनता है। कारण (R) – वन प्रवास के दौरान ही रामचंद्र ने अनेक महान कर्म किए। पांडवों ने भी कौरवों से जीतने की ताकत वन प्रवास के दौरान ही प्राप्त की । (क) कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है। (ख) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं। (ग) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है। (घ) कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। (iii) पांडवों ने वनवास से कौन सी शक्ति पाई थी? (कथन पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए) कथन – (i) चक्रव्यूह तोड़ने की (ii) जुए में विजय प्राप्त करने की (iii) दुर्योधन की जंघा तोड़ने की (iv) अपने चरित्र को गौरवशाली बनाने की विकल्प (क) कथन ii सही है। (ख) कथन iiiसही है। (ग) कथन iii व ivसही हैं। (घ) कथन i, ii, iii व iv सही हैं। (iv) प्रस्तुत पद्यांश का मूल संदेश क्या है? कवि ने राम और पांडवों के उदाहरणों से इस संदेश को किस प्रकार पुष्ट किया है? (v) "वन के ही श्रृंगार हैं" - इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? राजमहल और वन की तुलना करके पद्यांश के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए।

खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)

प्रश्न 3. निर्देशानुसार 'समास' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।(1x4= 4) (क) ‘गृहस्वामी’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम बताइए । (ख) द्विगु समास का कोई एक उचित उदाहरण बताइए । (ग) ‘बीचोंबीच’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम क्या है? (घ) ‘चक्र हाथ में है जिसके’ अर्थात् श्रीविष्णु- का उचित समस्त पद क्या होगा ? (ङ) कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए- कॉलम-1 कॉलम-2 1.अधखुला (I) कमल के समान नयन, कर्मधारय 2.कमलनयन (II) आठ अध्यायों का समूह, द्विगु समास 3.अष्टाध्यायी (III) आधा खुला हुआ, अव्ययीभाव समास

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार उपसर्ग-प्रत्यय सम्बन्धी प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए - (1x4 =4) (i) 'अपमान' शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूलशब्द है- (क) अप + मान (ख) अपमा + न (ग) अप + मन (घ) अपमान (ii) 'अध्यक्ष' में उपसर्ग है- (क) अ (ख) अति (ग) अधि (घ) अध् (iii) 'आनी’ प्रत्यय से बना शब्द नहीं है- (क) जेठानी (ख) बेइमानी (ग) देवरानी (घ) मेहतरानी (iv) 'एरा' प्रत्यय से निर्मित उचित शब्द कौन-सा है- (क) लुटेरा (ख) नमनीय (ग) ईमानदारी (घ) सियारी (v) 'मिठास' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूलशब्द है- (क) मीठा + स (ख) मिठा+ आस (ग) मीठा+ आस (घ) मिठाई+स

प्रश्न 4. 'अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए ।(1x4=4 (क) पृथ्वी अपनी धुरी पर धूमती है । - अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए । (ख) मैं उनके परिवार से डरता हूँ । - वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य रूप क्या होगा ? (ग) आपकी यात्रा मंगलमय हो । - अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए । (घ) हो सकता है, आज वर्षा हो । अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा ? (ङ) कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए- कॉलम 1 कॉलम 2 1. क्या वह कल दिल्ली गया था ? (1) विस्मयादिबोधक वाक्य 2. कैसा ! सुंदर दृश्य है । (II) प्रश्नवाचक वाक्य 3.भगवान करे आपका सब कार्य हो जाए । (III) इच्छावाचक वाक्य

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए -(अर्थ के आधार पर वाक्य भेद) (1x4 =4) (i) ‘वह लखनऊ से लौट आया है |’ का प्रश्नवाचक वाक्य होगा - (क) क्या वह लखनऊ से लौट आया है? (ख) वह लखनऊ से लौट आएगा (ग) वह अभी लखनऊ से नहीं लौटा है (घ) इनमें से कोई नहीं (ii) 'लता तुम गाना सुनाओ।' अर्थ के आधार पर वाक्य है- (क) विधानवाचक वाक्य (ख) इच्छावाचक वाक्य (ग) आज्ञावाचक वाक्य (घ) संकेतवाचक वाक्य (iii) 'मनोरमा और कविता बैठकर पढ़ती है।' संदेहवाचक वाक्य में बदलिए- (क) मनोरमा शायद कविता बैठकर पढ़ती है। (ख) मनोरमा कविता बैठकर शायद पढ़ती है । (ग) मनोरमा कविता शायद बैठकर पढ़ती है। (घ) शायद मनोरमा और कविता बैठकर पढ़ती है। (iv) कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए - कॉलम 1 कॉलम 2 1 क्या वह कल कानपुर गया था ? (I) विस्मयादिबोधक वाक्य 2 आह ! कितना सुन्दर दृश्य है | (II) प्रश्नवाचक वाक्य 3 ईश्वर करे आपका सब कार्य हो जाए | (III) इच्छावाचक वाक्य (क) 1- (III), 2- (I), 3- (II) (ख) 1- (II), 2- (I), 3- (III) (ग)1- (I), 2- (II), 3- (III) (घ) 1- (III), 2- (II), 3- (I) (v) 'माला आज नहीं नाचेगी।' वाक्य को विधानवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए- (क) क्या माला आज नाचेगी? (ख) माला आज नाचेगी। (ग) माला आज नाचो। (घ) माला आज शायद नाचेगी।

प्रश्न 6. निर्देशानुसार 'अलंकार' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों की रेखांकित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए । (1x4= 4) (क) तू मोहन की उरबसी ह्वे उरबसी समान । (ख) मंगन को देख पट देत बार-बार है । (ग) मेरे मानस के मोती। (घ) काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। (ङ) सुबरन को ढूढ़त फिरत कवि व्यभिचारी चोर ॥

खंड – ग (पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक)

प्रश्न .7निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए - (1X5=5) अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते, पगहिया पकड़‌कर आगे से खींचता, तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुँकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, तो झूरी से पूछते-तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने-चारे को शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? (i) ‘दाँतों पसीना आना' का आशय है- (क) दाँत खट्टे होना (ख) दाँत खराब होना (ग) बहुत परिश्रम करना (घ) बहुत परेशानी होना। (ii) झूरी के साले को बैलों ने क्यों तंग किया? (क) बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। (ख) उसने बैलों को पीटा था। (ग) बैल उसे पराया मान रहे थे। (घ) उसने बैलों को अपमानित किया था। (iii) बैलों को झूरी से क्या शिकायत थी? (क) घास न देने की (ख) बेच देने की (ग) साले के दुर्व्यवहार की (घ) अपने से दूर करने की (iv) बैल झूरी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? (क) स्वामिभक्ति का (ख) अधिकार भाव का (ग) अक्खड़ता का (घ) कामचोरी का (v) ‘पगहिया' का क्या तात्पर्य है? (क) अगले पैर (ख) पिछले पैर (ग) पैर में बँधी रस्सी (घ) गले में बँधी रस्सी

प्रश्न 8. गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए । (2x3=6) (क) हीरा मोती ने काँजीहौस में बंद जानवरों का जीवन किस प्रकार बचाया ? (ख) आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है ? (ग) लेखक और प्रेमचंद के जूतों में क्या अंतर था ? स्पष्ट कीजिए । (घ) महोदवी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था ?

प्रश्न 9.निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए -(1X5=5) मोरपखा सिर ऊपर राखिहौं, गुंज की माल गरें पहिरौंगी। ओढ़ि पितंबर लै लकुटी बन गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी ॥ भावतो वोहि मेरो रसखानि सों तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरौंगी ॥ काननि दै अँगुरी रहिबो जबहीं मुरली धुनि मंद बजैहै। मोहनी तानन सों रसखानि अटा चढ़ि गोधन गैहै तो गैहै ॥ टेरि कहौं सिगरे ब्रजलोगनि काल्हि कोऊ कितनो समुझैहै। माइरी वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहै, न जैहै, न जैहै ॥ (i) उपर्युक्त पद्यांश के कवि व पाठ का नाम है- (क) पद-कबीर (ख) पद-मीरा (ग) सवैया-रसखान (घ) सोरठा-रहीम (ii) लकुटी का अर्थ है- (क) लाठी (ख) कंबल (ग) पत्थर (घ) पर्वत (iii) ‘अधरान धरी अधरा ना धरौंगी’ पंक्ति किसके संबंध में कौन कह रहा है? (क) ग्वाल कान्हा की गायों के बारे में (ख) गोपियां कान्हा की मुरली के संबंध में (ग) गोवर्धन पर्वत के संबंध में (घ) कोई नहीं (iv) ‘स्वांग’ का अर्थ होगा- (क) पढ़ना (ख) नाटक करना (ग) लिखना (घ) गाय चराना (v) उपर्युक्त पद्यांश की भाषा है- (क) असमी (ख) अरबी (ग) फारसी (घ) ब्रज

प्रश्न 10. निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। (2 x 3 = 6) (क) कोयल की चीख कवि को कहाँ और किस समय सुनाई पड़ी ? (ख) गाँव को ‘मरकत डिब्बे सा खुला' क्यों कहा गया है ? (ग) 'मेघ आए' कविता में वर्णित एक बरस बाद अपने पति को देखकर नायिका की क्या दशा हुई है, बताइए । (घ) कवि ने बच्चों की मनपसंद चीजों के लुप्त होने की बातें क्यों कही हैं? 'बच्चे काम पर जा रहे हैं' कविता के आधार पर लिखिए ।

प्रश्न 11. पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठों पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। (4x2= 8) (क) बाढ़ की खबर सुनकर हमें आपदा के समय क्या करना चाहिए ? (ख) लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही ? (ग) शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़‌की-समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है ? तर्क सहित उत्तर दीजिए ।

खंड – घ (रचनात्मक लेखन)

प्रश्न 12.निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए - (6) (क) जीवन में व्यायाम का महत्त्व संकेत बिन्दु - (i) शरीर और मन की स्वस्थता, (ii) व्यायाम,आसन, प्राणायाम, (iii) स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार। (ख) देश में बढ़ता भष्ट्राचार संकेत-बिन्दु - (i) भ्रष्टाचार व्यवस्था का अर्थ, (ii) भ्रष्टाचार का कारण और स्वरूप, (iii) समाधान। (ग) परोपकार संकेत-बिन्दु - (i) परोपकार का अर्थ, (ii) परोपकार से लाभ, (iii) परोपकारी व्यक्तियों के उदाहरण।

प्रश्न 13. किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए । (5) आपकी छोटी बहन, ममता अपने विद्यालय की टीम के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जा रही है । उसे पत्र लिखकर समझाइए कि इस प्रकार के पर्यटन से वह किस प्रकार अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकती है ? अथवा राजीव के पिता जी हाथरस से स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गए हैं । उनकी ओर से केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें दसवीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए अनुरोध किया गया हो ।

प्रश्न 14. ‘परिश्रम का महत्व’ शीर्षक पर लगभग 80-100 शब्दों में लघुकथा लिखिए। (5) अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य (principalabc@yahoo.com) को ई-मेल पत्र लिखकर छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन कीजिए।