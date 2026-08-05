CG Vyapam Lab Attendant Answer Key 2026 OUT: सीजी प्रयोगशाला परिचारक उत्तर कुंजी जारी, 10 अगस्त तक करें आपत्ति दर्ज

CG Vyapam Lab Attendant Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (CGSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजी प्रयोगशाला परिचारक की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी ऑनलाइन आपत्ति 10 अगस्त 2026 को दोपहर 3.00 बजे तक अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावा-आपत्ति टैब में जाकर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

CG Vyapam Lab Attendant Answer Key 2026 Download Link

CGSSB सीजी प्रयोगशाला परिचारक पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की PDF में प्रश्न संख्या और उसके सेट-A, B, C और D दिए गए हैं।