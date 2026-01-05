Chhattisgarh School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

The academic calendar in Chhattisgarh is meticulously designed to provide students and educators with a balanced and enriching school year. These breaks, mandated by the Department of School Education, Government of Chhattisgarh, are strategically scheduled to integrate the state’s rigorous academic standards with its vibrant cultural tapestry and seasonal transitions. For parents, students, and teachers, staying informed about the official holiday list is vital for synchronizing academic preparation with family milestones and community celebrations.
This guide details the official Chhattisgarh School Holiday List for the 2026 academic year, highlighting essential closures such as national holidays, term breaks, and the state’s unique regional festivals like Hareli, Teeja, and Chherchera. From the extensive summer vacation to the festive breaks for Dussehra and Deepavali, this resource serves as a comprehensive roadmap for the year. While these dates are applicable to all government and government-aided schools, students in private or CBSE-affiliated institutions should consult their respective school calendars for specific local or discretionary variations.
Major School Vacation Periods 2026
The Chhattisgarh government typically categorizes seasonal breaks into four main periods. Based on standard academic patterns, the expected schedule is as follows:
Chhattisgarh Holiday List 2026
Gazetted Holiday List 2026
|
Month
|
Date
|
Day
|
Holiday
|
January
|
03/01/2026
|
Saturday
|
Maa Shakambhari Jayanti & Cherchera
|
26/01/2026
|
Monday
|
Republic Day
|
February
|
15/02/2026
|
Sunday
|
Mahashivratri
|
March
|
04/03/2026
|
Wednesday
|
Holi
|
15/03/2026
|
Sunday
|
Bhakt Mata Karma Jayanti
|
21/03/2026
|
Saturday
|
Eid-ul-Fitar
|
26/03/2026
|
Thursday
|
Ram Navami
|
31/03/2026
|
Tuesday
|
Mahavir Jayanti
|
April
|
03/04/2026
|
Friday
|
Good Friday
|
14/04/2026
|
Tuesday
|
Dr. Ambedkar Jayanti
|
May
|
01/05/2026
|
Friday
|
Budha Purnima
|
27/05/2026
|
Wednesday
|
Eid-ul-Juha (Bakrid)
|
June
|
26/06/2026
|
Friday
|
Muharram
|
29/06/2026
|
Monday
|
Kabir Jayanti
|
August
|
09/08/2026
|
Sunday
|
World Indigenous Peoples Day
|
12/08/2026
|
Wednesday
|
Hareli
|
15/08/2026
|
Saturday
|
Independence Day
|
26/08/2026
|
Wednesday
|
Eid-e-Milad (Milad-Un-Nabi)
|
28/08/2026
|
Friday
|
Rakshabandhan
|
September
|
04/09/2026
|
Friday
|
Krishna Janmastami
|
14/09/2026
|
Monday
|
Hartalika Teej
|
October
|
02/10/2026
|
Friday
|
Mahatma Gandhi Jayanti
|
20/10/2026
|
Tuesday
|
Dussehra (Vijayadashami)
|
November
|
08/11/2026
|
Sunday
|
Diwali (Deepawali)
|
15/11/2026
|
Sunday
|
Chhat Pooja
|
24/11/2026
|
Tuesday
|
Guru Nanak Jayanti
|
December
|
18/12/2026
|
Friday
|
Gurughasi Das Jayanti
|
25/12/2026
|
Friday
|
Christmas Day
Note for Employees: While "Gazetted" holidays are mandatory for government sectors, several of these fall on Sundays in 2026 (Mahashivratri, Bhakt Mata Karma Jayanti, Indigenous Peoples Day, Diwali, and Chhat Pooja).
Restricted / Optional Holiday List 2026
|
Month
|
Date
|
Day
|
Occasion
|
January
|
01/01/2026
|
Thursday
|
New Year's Day
|
03/01/2026
|
Saturday
|
Mata Savitri Bai Phule Jayanti / Hazarat Ali's Birthday
|
04/01/2026
|
Sunday
|
World Braille Day
|
07/01/2026
|
Wednesday
|
Rajim Bhaktin Mata Jayanti
|
10/01/2026
|
Saturday
|
World Hindi Day
|
14/01/2026
|
Wednesday
|
Makar Sankranti / Pongal
|
20/01/2026
|
Tuesday
|
Sahid Gendsingh Ka Sahadat Diwas
|
23/01/2026
|
Friday
|
Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti / Basant Panchmi / Maa Parmeshwari Jayanti
|
February
|
01/02/2026
|
Sunday
|
Rajim Fair Magh Purnima / Sant Ravidas Janam Diwas
|
03/02/2026
|
Tuesday
|
Shab-e-Barat
|
12/02/2026
|
Thursday
|
Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
|
19/02/2026
|
Thursday
|
Chhatrapati Shivaji Jayanti
|
March
|
03/03/2026
|
Tuesday
|
Holi (Holika Dahan)
|
05/03/2026
|
Thursday
|
Bhai Dooj (Holi)
|
08/03/2026
|
Sunday
|
Rang Panchmi
|
19/03/2026
|
Thursday
|
Gudi Padwa
|
20/03/2026
|
Friday
|
Cheti Chand / Martyrdom Day of Veerangana Avantibai / Jamaat-ul-Vida
|
23/03/2026
|
Monday
|
Guha Nishadraj Jayanti
|
April
|
01/04/2026
|
Wednesday
|
Hatkeshwar Jayanti
|
02/04/2026
|
Thursday
|
Dharti Puja (Khaddi Parv)
|
13/04/2026
|
Monday
|
Shrimad Vallabhacharya Jayanti
|
14/04/2026
|
Tuesday
|
Vaisakhi / Sen Jayanti
|
20/04/2026
|
Monday
|
Parshuram Jayanti
|
22/04/2026
|
Wednesday
|
Shankaracharya Jayanti
|
June
|
17/06/2026
|
Wednesday
|
Chhatrsal Jayanti / Maharana Pratap Jayanti
|
23/06/2026
|
Tuesday
|
Mahesh Navami
|
24/06/2026
|
Wednesday
|
Veerangna Durgavati Balidan Diwas
|
July
|
16/07/2026
|
Thursday
|
Ratha Yatra
|
19/07/2026
|
Sunday
|
Dr. Khubchand Baghel Janam Diwas
|
August
|
15/08/2026
|
Saturday
|
Parsi New Year
|
17/08/2026
|
Monday
|
Naag Panchmi
|
26/08/2026
|
Wednesday
|
Onam
|
September
|
02/09/2026
|
Wednesday
|
Harchhath
|
10/09/2026
|
Thursday
|
Pola
|
14/09/2026
|
Monday
|
Ganesh Chaturthi
|
17/09/2026
|
Thursday
|
Vishwakarma Jayanti
|
18/09/2026
|
Friday
|
Nawakhai
|
22/09/2026
|
Tuesday
|
Dol Gyaras
|
25/09/2026
|
Friday
|
Anant Chaturdashi
|
October
|
01/10/2026
|
Thursday
|
Dr. Saiyadna Sahab Birthday
|
09/10/2026
|
Friday
|
Prannath Jayanti
|
10/10/2026
|
Saturday
|
Sarv Pitrumoksha Amavasya
|
11/10/2026
|
Sunday
|
Agrasen Jayanti
|
19/10/2026
|
Monday
|
Dussehra (Mahaashtami)
|
20/10/2026
|
Tuesday
|
Dussehra (Mahanavmi)
|
26/10/2026
|
Monday
|
Maharishi Valmiki Jayanti / Karam Parab
|
29/10/2026
|
Thursday
|
Karwa Chauth Fast
|
November
|
07/11/2026
|
Saturday
|
Deepawali (South Indian)
|
09/11/2026
|
Monday
|
Second Day of Diwali (Goverdhan Pooja)
|
11/11/2026
|
Wednesday
|
Bhai Dooj (Deepawali)
|
16/11/2026
|
Monday
|
Bhagwan Sahastrabahu Jayanti
|
20/11/2026
|
Friday
|
Namdev Jayanti
|
December
|
10/12/2026
|
Thursday
|
Martyr Veer Narayan Singh Balidan Diwas
|
14/12/2026
|
Monday
|
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas
|
23/12/2026
|
Wednesday
|
Dattatreya Jayanti
Chhattisgarh Holidays 2026: Month-wise
Check the below month-wise table to know the Chhattisgarh School Holidays in 2026:
Chhattisgarh Holidays: January 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
01/01/2026
|
Optional
|
New Year
|
03/01/2026
|
Govt.
|
Maa Shakambhari Jayanti / Cherchera
|
03/01/2026
|
Optional
|
Mata Savitri Bai Phule Jayanti / Hazarat Ali's Birthday
|
04/01/2026
|
Optional
|
World Braille Day
|
07/01/2026
|
Optional
|
Rajim Bhaktin Mata Jayanti
|
10/01/2026
|
Optional
|
World Hindi Day
|
14/01/2026
|
Optional
|
Makar Sankranti / Pongal
|
20/01/2026
|
Optional
|
Sahid Gendsingh Ka Sahadat Diwas
|
23/01/2026
|
Optional
|
Netaji Subhas Bose Jayanti / Basant Panchmi / Maa Parmeshwari Jayanti
|
26/01/2026
|
Govt.
|
Republic Day
Chhattisgarh Holidays: February 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
01/02/2026
|
Optional
|
Rajim Fair Magh Purnima / Sant Ravidas Janam Diwas
|
03/02/2026
|
Optional
|
Shab-e-barat
|
12/02/2026
|
Optional
|
Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
|
15/02/2026
|
Govt.
|
Mahashivratri
|
19/02/2026
|
Optional
|
Chhatrpati Shivaji Jayanti
Chhattisgarh Holidays: March 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
03/03/2026
|
Optional
|
Holi (Holika Dahan)
|
04/03/2026
|
Govt.
|
Holi
|
05/03/2026
|
Optional
|
Bhai Dooj (Holi)
|
08/03/2026
|
Optional
|
Rang Panchmi
|
15/03/2026
|
Govt.
|
Bhakt Mata Karma Jayanti
|
19/03/2026
|
Optional
|
Gudi Padwa
|
20/03/2026
|
Optional
|
Cheti Chand / Martyrdom Day of Veerangana Avantibai / Jamaat-ul-Vida
|
21/03/2026
|
Govt.
|
Eid-ul-fitar
|
23/03/2026
|
Optional
|
Guha Nishadraj Jayanti
|
26/03/2026
|
Govt.
|
Ram Navami
|
31/03/2026
|
Govt.
|
Mahavir Jayanti
Chhattisgarh Holidays: April 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
01/04/2026
|
Optional
|
Hatkeshwar Jayanti
|
02/04/2026
|
Optional
|
Dharti Puja (Khaddi Parv)
|
03/04/2026
|
Govt.
|
Good Friday
|
13/04/2026
|
Optional
|
Shrimad Vallabhacharya Jayanti
|
14/04/2026
|
Govt.
|
Dr. Ambedkar Jayanti
|
14/04/2026
|
Optional
|
Vaisakhi / Sen Jayanti
|
20/04/2026
|
Optional
|
Parshuram Jayanti
|
22/04/2026
|
Optional
|
Shankaracharya Jayanti
Chhattisgarh Holidays: May 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
01/05/2026
|
Govt.
|
Budha Purnima
|
27/05/2026
|
Govt.
|
Eid-ul-Juha (Bakrid)
Chhattisgarh Holidays: June 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
17/06/2026
|
Optional
|
Chhatrsal Jayanti / Maharana Pratap Jayanti
|
23/06/2026
|
Optional
|
Mahesh Navami
|
24/06/2026
|
Optional
|
Veerangna Durgavati Balidan Diwas
|
26/06/2026
|
Govt.
|
Muharram
|
29/06/2026
|
Govt.
|
Kabir Jayanti
Chhattisgarh Holidays: July 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
16/07/2026
|
Optional
|
Ratha Yatra
|
19/07/2026
|
Optional
|
Dr. Khubchand Baghel Janam Diwas
Chhattisgarh Holidays: August 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
09/08/2026
|
Govt.
|
World Indigenous Peoples Day
|
12/08/2026
|
Govt.
|
Hareli
|
15/08/2026
|
Govt.
|
Independence Day
|
15/08/2026
|
Optional
|
Parsi New Year
|
17/08/2026
|
Optional
|
Naag Panchmi
|
26/08/2026
|
Govt.
|
Eid-e-Milad (Milad-Un-Nabi)
|
26/08/2026
|
Optional
|
Onam
|
28/08/2026
|
Govt.
|
Rakshabandhan
Chhattisgarh Holidays: September 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
02/09/2026
|
Optional
|
Harchhath
|
04/09/2026
|
Govt.
|
Krishna Janmastami
|
10/09/2026
|
Optional
|
Pola
|
14/09/2026
|
Govt.
|
Hartalika Teej
|
14/09/2026
|
Optional
|
Ganesh Chaturthi
|
17/09/2026
|
Optional
|
Vishwakarma Jayanti
|
18/09/2026
|
Optional
|
Nawakhai
|
22/09/2026
|
Optional
|
Dol Gyaras
|
25/09/2026
|
Optional
|
Anant Chaturdashi
Chhattisgarh Holidays: October 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
02/10/2026
|
Govt.
|
Mahatma Gandhi Jayanti
|
01/10/2026
|
Optional
|
Dr. Saiyadna Sahab Birthday
|
09/10/2026
|
Optional
|
Prannath Jayanti
|
10/10/2026
|
Optional
|
Sarv Pitrumoksha Amavasya
|
11/10/2026
|
Optional
|
Agrasen Jayanti
|
19/10/2026
|
Optional
|
Dussehra (Mahaashtami)
|
20/10/2026
|
Govt.
|
Dussehra (Vijayadashami)
|
20/10/2026
|
Optional
|
Dussehra (Mahanavmi)
|
26/10/2026
|
Optional
|
Maharishi Valmiki Jayanti / Karam Parab
|
29/10/2026
|
Optional
|
Karwa Chauth Fast
Chhattisgarh Holidays: November 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
07/11/2026
|
Optional
|
Deepawali (South Indian)
|
08/11/2026
|
Govt.
|
Diwali (Deepawali)
|
09/11/2026
|
Optional
|
Second Day of Diwali (Goverdhan Pooja)
|
11/11/2026
|
Optional
|
Bhai Dooj
|
15/11/2026
|
Govt.
|
Chhat Pooja
|
16/11/2026
|
Optional
|
Bhagwan Sahastrabahu Jayanti
|
20/11/2026
|
Optional
|
Namdev Jayanti
|
24/11/2026
|
Govt.
|
Guru Nanak Jayanti
Chhattisgarh Holidays: December 2026
|
Date
|
Holiday Type
|
Occasion
|
10/12/2026
|
Optional
|
Martyr Veer Narayan Singh Balidan Diwas
|
14/12/2026
|
Optional
|
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas
|
18/12/2026
|
Govt.
|
Gurughasi Das Jayanti
|
23/12/2026
|
Optional
|
Dattatreya Jayanti
|
25/12/2026
|
Govt.
|
Christmas Day
Check the link given below to download the Chhattisgarh School Holiday List 2026 PDF:
Chhattisgarh School Holiday List 2026 Download PDF
Chhattisgarh School Holiday List 2026–27 helps students, parents, and teachers plan studies and vacations in advance. With proper breaks and long festival holidays, the calendar ensures a healthy balance between learning and rest.
