Bihar STET Result 2025
Focus
Quick Links

Chhattisgarh School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

By Apeksha Agarwal
Jan 5, 2026, 12:57 IST

The 2026 official Chhattisgarh School Holiday List strategically balances academic rigor with essential periods of rest. It encompasses all mandatory Gazetted Holidays, including Republic Day, Holi, and Independence Day, while uniquely incorporating regional festivals like Hareli and Chherchera to honor the state’s rich tribal and agricultural heritage. With structured seasonal breaks for Dussehra, Diwali, and the extended summer vacation, this comprehensive calendar serves as an indispensable tool for students, parents, and educators to plan for a successful and culturally connected academic year.

Add as a preferred source on Google
Join us

The academic calendar in Chhattisgarh is meticulously designed to provide students and educators with a balanced and enriching school year. These breaks, mandated by the Department of School Education, Government of Chhattisgarh, are strategically scheduled to integrate the state’s rigorous academic standards with its vibrant cultural tapestry and seasonal transitions. For parents, students, and teachers, staying informed about the official holiday list is vital for synchronizing academic preparation with family milestones and community celebrations.

This guide details the official Chhattisgarh School Holiday List for the 2026 academic year, highlighting essential closures such as national holidays, term breaks, and the state’s unique regional festivals like Hareli, Teeja, and Chherchera. From the extensive summer vacation to the festive breaks for Dussehra and Deepavali, this resource serves as a comprehensive roadmap for the year. While these dates are applicable to all government and government-aided schools, students in private or CBSE-affiliated institutions should consult their respective school calendars for specific local or discretionary variations.

Major School Vacation Periods 2026

The Chhattisgarh government typically categorizes seasonal breaks into four main periods. Based on standard academic patterns, the expected schedule is as follows:

Break Type

Estimated Duration

Tentative Dates

Summer Vacation

46 Days

May 1, 2026 – June 15, 2026

Dussehra Break

6 Days

October 16, 2026 – October 21, 2026

Deepavali Break

6 Days

November 6, 2026 – November 11, 2026

Winter Vacation

6 Days

December 24, 2026 – December 29, 2026

Chhattisgarh Holiday List 2026

Gazetted Holiday List 2026

Month

Date

Day

Holiday

January

03/01/2026

Saturday

Maa Shakambhari Jayanti & Cherchera
 

26/01/2026

Monday

Republic Day

February

15/02/2026

Sunday

Mahashivratri

March

04/03/2026

Wednesday

Holi
 

15/03/2026

Sunday

Bhakt Mata Karma Jayanti
 

21/03/2026

Saturday

Eid-ul-Fitar
 

26/03/2026

Thursday

Ram Navami
 

31/03/2026

Tuesday

Mahavir Jayanti

April

03/04/2026

Friday

Good Friday
 

14/04/2026

Tuesday

Dr. Ambedkar Jayanti

May

01/05/2026

Friday

Budha Purnima
 

27/05/2026

Wednesday

Eid-ul-Juha (Bakrid)

June

26/06/2026

Friday

Muharram
 

29/06/2026

Monday

Kabir Jayanti

August

09/08/2026

Sunday

World Indigenous Peoples Day
 

12/08/2026

Wednesday

Hareli
 

15/08/2026

Saturday

Independence Day
 

26/08/2026

Wednesday

Eid-e-Milad (Milad-Un-Nabi)
 

28/08/2026

Friday

Rakshabandhan

September

04/09/2026

Friday

Krishna Janmastami
 

14/09/2026

Monday

Hartalika Teej

October

02/10/2026

Friday

Mahatma Gandhi Jayanti
 

20/10/2026

Tuesday

Dussehra (Vijayadashami)

November

08/11/2026

Sunday

Diwali (Deepawali)
 

15/11/2026

Sunday

Chhat Pooja
 

24/11/2026

Tuesday

Guru Nanak Jayanti

December

18/12/2026

Friday

Gurughasi Das Jayanti
 

25/12/2026

Friday

Christmas Day

Note for Employees: While "Gazetted" holidays are mandatory for government sectors, several of these fall on Sundays in 2026 (Mahashivratri, Bhakt Mata Karma Jayanti, Indigenous Peoples Day, Diwali, and Chhat Pooja).

Restricted / Optional Holiday List 2026

Month

Date

Day

Occasion

January

01/01/2026

Thursday

New Year's Day
 

03/01/2026

Saturday

Mata Savitri Bai Phule Jayanti / Hazarat Ali's Birthday
 

04/01/2026

Sunday

World Braille Day
 

07/01/2026

Wednesday

Rajim Bhaktin Mata Jayanti
 

10/01/2026

Saturday

World Hindi Day
 

14/01/2026

Wednesday

Makar Sankranti / Pongal
 

20/01/2026

Tuesday

Sahid Gendsingh Ka Sahadat Diwas
 

23/01/2026

Friday

Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti / Basant Panchmi / Maa Parmeshwari Jayanti

February

01/02/2026

Sunday

Rajim Fair Magh Purnima / Sant Ravidas Janam Diwas
 

03/02/2026

Tuesday

Shab-e-Barat
 

12/02/2026

Thursday

Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
 

19/02/2026

Thursday

Chhatrapati Shivaji Jayanti

March

03/03/2026

Tuesday

Holi (Holika Dahan)
 

05/03/2026

Thursday

Bhai Dooj (Holi)
 

08/03/2026

Sunday

Rang Panchmi
 

19/03/2026

Thursday

Gudi Padwa
 

20/03/2026

Friday

Cheti Chand / Martyrdom Day of Veerangana Avantibai / Jamaat-ul-Vida
 

23/03/2026

Monday

Guha Nishadraj Jayanti

April

01/04/2026

Wednesday

Hatkeshwar Jayanti
 

02/04/2026

Thursday

Dharti Puja (Khaddi Parv)
 

13/04/2026

Monday

Shrimad Vallabhacharya Jayanti
 

14/04/2026

Tuesday

Vaisakhi / Sen Jayanti
 

20/04/2026

Monday

Parshuram Jayanti
 

22/04/2026

Wednesday

Shankaracharya Jayanti

June

17/06/2026

Wednesday

Chhatrsal Jayanti / Maharana Pratap Jayanti
 

23/06/2026

Tuesday

Mahesh Navami
 

24/06/2026

Wednesday

Veerangna Durgavati Balidan Diwas

July

16/07/2026

Thursday

Ratha Yatra
 

19/07/2026

Sunday

Dr. Khubchand Baghel Janam Diwas

August

15/08/2026

Saturday

Parsi New Year
 

17/08/2026

Monday

Naag Panchmi
 

26/08/2026

Wednesday

Onam

September

02/09/2026

Wednesday

Harchhath
 

10/09/2026

Thursday

Pola
 

14/09/2026

Monday

Ganesh Chaturthi
 

17/09/2026

Thursday

Vishwakarma Jayanti
 

18/09/2026

Friday

Nawakhai
 

22/09/2026

Tuesday

Dol Gyaras
 

25/09/2026

Friday

Anant Chaturdashi

October

01/10/2026

Thursday

Dr. Saiyadna Sahab Birthday
 

09/10/2026

Friday

Prannath Jayanti
 

10/10/2026

Saturday

Sarv Pitrumoksha Amavasya
 

11/10/2026

Sunday

Agrasen Jayanti
 

19/10/2026

Monday

Dussehra (Mahaashtami)
 

20/10/2026

Tuesday

Dussehra (Mahanavmi)
 

26/10/2026

Monday

Maharishi Valmiki Jayanti / Karam Parab
 

29/10/2026

Thursday

Karwa Chauth Fast

November

07/11/2026

Saturday

Deepawali (South Indian)
 

09/11/2026

Monday

Second Day of Diwali (Goverdhan Pooja)
 

11/11/2026

Wednesday

Bhai Dooj (Deepawali)
 

16/11/2026

Monday

Bhagwan Sahastrabahu Jayanti
 

20/11/2026

Friday

Namdev Jayanti

December

10/12/2026

Thursday

Martyr Veer Narayan Singh Balidan Diwas
 

14/12/2026

Monday

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas
 

23/12/2026

Wednesday

Dattatreya Jayanti

Chhattisgarh Holidays 2026: Month-wise

Check the below month-wise table to know the Chhattisgarh School Holidays in 2026:

Chhattisgarh Holidays: January 2026

Date

Holiday Type

Occasion

01/01/2026

Optional

New Year

03/01/2026

Govt.

Maa Shakambhari Jayanti / Cherchera

03/01/2026

Optional

Mata Savitri Bai Phule Jayanti / Hazarat Ali's Birthday

04/01/2026

Optional

World Braille Day

07/01/2026

Optional

Rajim Bhaktin Mata Jayanti

10/01/2026

Optional

World Hindi Day

14/01/2026

Optional

Makar Sankranti / Pongal

20/01/2026

Optional

Sahid Gendsingh Ka Sahadat Diwas

23/01/2026

Optional

Netaji Subhas Bose Jayanti / Basant Panchmi / Maa Parmeshwari Jayanti

26/01/2026

Govt.

Republic Day

Chhattisgarh Holidays: February 2026

Date

Holiday Type

Occasion

01/02/2026

Optional

Rajim Fair Magh Purnima / Sant Ravidas Janam Diwas

03/02/2026

Optional

Shab-e-barat

12/02/2026

Optional

Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti

15/02/2026

Govt.

Mahashivratri

19/02/2026

Optional

Chhatrpati Shivaji Jayanti

Chhattisgarh Holidays: March 2026

Date

Holiday Type

Occasion

03/03/2026

Optional

Holi (Holika Dahan)

04/03/2026

Govt.

Holi

05/03/2026

Optional

Bhai Dooj (Holi)

08/03/2026

Optional

Rang Panchmi

15/03/2026

Govt.

Bhakt Mata Karma Jayanti

19/03/2026

Optional

Gudi Padwa

20/03/2026

Optional

Cheti Chand / Martyrdom Day of Veerangana Avantibai / Jamaat-ul-Vida

21/03/2026

Govt.

Eid-ul-fitar

23/03/2026

Optional

Guha Nishadraj Jayanti

26/03/2026

Govt.

Ram Navami

31/03/2026

Govt.

Mahavir Jayanti

Chhattisgarh Holidays: April 2026

Date

Holiday Type

Occasion

01/04/2026

Optional

Hatkeshwar Jayanti

02/04/2026

Optional

Dharti Puja (Khaddi Parv)

03/04/2026

Govt.

Good Friday

13/04/2026

Optional

Shrimad Vallabhacharya Jayanti

14/04/2026

Govt.

Dr. Ambedkar Jayanti

14/04/2026

Optional

Vaisakhi / Sen Jayanti

20/04/2026

Optional

Parshuram Jayanti

22/04/2026

Optional

Shankaracharya Jayanti

Chhattisgarh Holidays: May 2026

Date

Holiday Type

Occasion

01/05/2026

Govt.

Budha Purnima

27/05/2026

Govt.

Eid-ul-Juha (Bakrid)

Chhattisgarh Holidays: June 2026

Date

Holiday Type

Occasion

17/06/2026

Optional

Chhatrsal Jayanti / Maharana Pratap Jayanti

23/06/2026

Optional

Mahesh Navami

24/06/2026

Optional

Veerangna Durgavati Balidan Diwas

26/06/2026

Govt.

Muharram

29/06/2026

Govt.

Kabir Jayanti

Chhattisgarh Holidays: July 2026

Date

Holiday Type

Occasion

16/07/2026

Optional

Ratha Yatra

19/07/2026

Optional

Dr. Khubchand Baghel Janam Diwas

Chhattisgarh Holidays: August 2026

Date

Holiday Type

Occasion

09/08/2026

Govt.

World Indigenous Peoples Day

12/08/2026

Govt.

Hareli

15/08/2026

Govt.

Independence Day

15/08/2026

Optional

Parsi New Year

17/08/2026

Optional

Naag Panchmi

26/08/2026

Govt.

Eid-e-Milad (Milad-Un-Nabi)

26/08/2026

Optional

Onam

28/08/2026

Govt.

Rakshabandhan

Chhattisgarh Holidays: September 2026

Date

Holiday Type

Occasion

02/09/2026

Optional

Harchhath

04/09/2026

Govt.

Krishna Janmastami

10/09/2026

Optional

Pola

14/09/2026

Govt.

Hartalika Teej

14/09/2026

Optional

Ganesh Chaturthi

17/09/2026

Optional

Vishwakarma Jayanti

18/09/2026

Optional

Nawakhai

22/09/2026

Optional

Dol Gyaras

25/09/2026

Optional

Anant Chaturdashi

Chhattisgarh Holidays: October 2026

Date

Holiday Type

Occasion

02/10/2026

Govt.

Mahatma Gandhi Jayanti

01/10/2026

Optional

Dr. Saiyadna Sahab Birthday

09/10/2026

Optional

Prannath Jayanti

10/10/2026

Optional

Sarv Pitrumoksha Amavasya

11/10/2026

Optional

Agrasen Jayanti

19/10/2026

Optional

Dussehra (Mahaashtami)

20/10/2026

Govt.

Dussehra (Vijayadashami)

20/10/2026

Optional

Dussehra (Mahanavmi)

26/10/2026

Optional

Maharishi Valmiki Jayanti / Karam Parab

29/10/2026

Optional

Karwa Chauth Fast

Chhattisgarh Holidays: November 2026

Date

Holiday Type

Occasion

07/11/2026

Optional

Deepawali (South Indian)

08/11/2026

Govt.

Diwali (Deepawali)

09/11/2026

Optional

Second Day of Diwali (Goverdhan Pooja)

11/11/2026

Optional

Bhai Dooj

15/11/2026

Govt.

Chhat Pooja

16/11/2026

Optional

Bhagwan Sahastrabahu Jayanti

20/11/2026

Optional

Namdev Jayanti

24/11/2026

Govt.

Guru Nanak Jayanti

Chhattisgarh Holidays: December 2026

Date

Holiday Type

Occasion

10/12/2026

Optional

Martyr Veer Narayan Singh Balidan Diwas

14/12/2026

Optional

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas

18/12/2026

Govt.

Gurughasi Das Jayanti

23/12/2026

Optional

Dattatreya Jayanti

25/12/2026

Govt.

Christmas Day

Check the link given below to download the Chhattisgarh School Holiday List 2026 PDF:

Chhattisgarh School Holiday List 2026 Download PDF

Chhattisgarh School Holiday List 2026–27 helps students, parents, and teachers plan studies and vacations in advance. With proper breaks and long festival holidays, the calendar ensures a healthy balance between learning and rest.

Also Check:

School Holidays in January 2026 List

Apeksha Agarwal
Apeksha Agarwal

Content Writer

Apeksha Agarwal, a passionate and aspiring journalist, is dedicated to delivering impactful stories and insightful reports. As an education beat writer, she focuses on providing well-researched and engaging news content. Apeksha's strong foundation in journalism and media is complemented by her creativity, dedication, and attention to detail. Her goal is to inform and inspire audiences through meaningful narratives while continuously adapting to the ever-changing media landscape. She can be reached at apeksha.agarwal@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News