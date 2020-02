अपने Tech-lover friends को दे ये 7 शानदार गिफ्ट्स

Best tech gifts for Gadget Lovers

अगर आपके loved ones को उनका पसंदीदा गिफ्ट मिल जाए तो उनका त्यौहार बेस्ट बन जाएगा।अगर आप अपने टेक्नोलॉजी लवर फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो हमने आपकी मुश्किल आसान करने के लिए दी है कुछ यूनिक techie गैजेट्स की एक लिस्ट:

जब भी आप बाहर से घर वापस आते हैं तो अपने हाथ ज़रूर धोते होंगे पर क्या आपने सोचा है की आप दिन में कितनी बार इन्ही हाथो से अपना फ़ोन छूते हैं? आपके हाथो की तरह आपके फ़ोन को भी सफाई की ज़रूरत होती है। इसलिए ये Mobile Sanitizer with Charger एक बेहतरीन गिफ्ट है। ये sterilizer स्मार्टफोन से 99.9 % कीटाणुओं को अपनी UV-based technology से ख़त्म कर देता है। ये पोर्टेबल UV sterilizer एक aromatherapy डिफ्यूजर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये one of a kind गैजेट एक useful गिफ्ट साबित होगा। इसे Amazon से ख़रीदे Rs. 2299/- में।

लिविंग रूम को होम थिएटर में बदले इस Egate i9 LED LCD Home Projector के साथ। इसका फाइन डिस्प्ले, बेहतरीन कलर और पिक्चर क्वालिटी और optimized ब्राइटनेस आपको घर में ही देंगी मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस। अगर आपके दोस्त या फॅमिली मेंबर मूवीज के शौकीन है तो ये प्रोजेक्टर उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट साबित होगा। इसे Amazon से ख़रीदे Rs. 4110/- में।

जिन लोगो को हर एक पल को कैप्चर करना और यादो को फोटोज में सहेज के रखना पसंद है, उनके लिए यह फुजीफिल्म इंस्टैक्स मिनी 9 इंस्टेंट कैमरा एक परफेक्ट क्रिसमस गिफ्ट है। इसमें न्यू सेल्फी मिरर और परफेक्ट सेल्फी के लिए क्लोज-अप लेंस अटैच्ड है। कैमरा आपको ब्राइट और ग्लॉसी क्रेडिट कार्ड साइज फोटोज देता है। गिफ्ट कीजिये ये adorable कैमरा अपने loved ones को। ख़रीदे Amazon से केवल Rs. 3939/- में।

Amazon ने हाल ही में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्ट-स्पीकर में से एक, Echo Dot का तीसरा update launch किया है। इस Echo Dot (3rd generation) with clock को काफी नए और बेहतर फीचर्स के साथ मार्किट में उतारा गया है। अलार्म के साथ-साथ डिजिटल स्क्रीन और नए डिजाईन जैसे तमाम नए features के साथ ये नया Echo Dot एक शानदार गिफ्ट ऑप्शन है। क्लॉक फीचर के साथ इसके कीमत Rs. 4999/- है वही बिना क्लॉक फीचर के इसकी कीमत Rs. 3499/- है।

इस साल अपने रीडर दोस्तों को गिफ्ट करे एक डिजिटल रीडिंग डिवाइस। इस साल किंडल ने अपना 10th gen वैरिएंट कुछ नए फीचर्स के साथ लांच किया है। इसमें फ्रंट लाइट फीचर सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर आपकी गिफ्ट लिस्ट में कोई रीडर फ्रेंड है तो उसके लिए ये एक useful क्रिसमस गिफ्ट है। Kindle का 10th gen Amazon पर Rs. 7999/- में available है।

6. Fitness Band

आजकल के भाग दौड़ वाली लाइफ में काफी लोग सीरियस हेल्थ प्रोब्लेम्स का सामना करते हैं। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य हेल्थ प्रोब्लेम्स सामान्य हो गई है इन बढ़ती समस्याओ से आज का युथ हेल्थ और फिटनेस को ले कर काफी अवेयर हो गया है। ऐसे में एक फिटनेस ट्रैकर एक useful और thoughtful गिफ्ट ऑप्शन है। Mi Band 4 एक अच्छा ऑप्शन है। जाने इसके और ऐसे ही और फिटनेस बैंड्स के बारे में इस आर्टिकल में।

एक स्मार्टवॉच ने घडी को सिर्फ टाइम देखने के डिवाइस से बदल कर एक स्मार्ट डिवाइस बना दिया है। अब आप इस स्मार्टवॉच में ना सिर्फ टाइम बल्कि अपनी फिटनेस एक्टिविटीज, कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन भी देख सकते है। ये स्मार्ट वाच एक बहुत स्मार्ट क्रिसमस गिफ्ट साबित होगा।