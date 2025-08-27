UP बोर्ड कक्षा 12 गणित NCERT बुक का हिंदी पीडीऍफ़ हम यहाँ छात्रों को उपलब्ध करा रहें हैं ताकि छात्र आसानी से अपने पूरे पाठ्यक्रम को इस बुक की मदद से तैयार कर सकें. NCERT की किताबों में छात्रों को सभी अध्याय के अंत में प्रैक्टिस के लिए कई तरह के प्रश्न उपलब्ध होते हैं जिससे वह अच्छी तरह अपनी उन अध्यायों पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं साथ ही एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते है यह भी समझ आ जाता है.

आज इस लेख में हम छात्रों को कक्षा 12 ncert बुक के गणित विषय का पूरा पीडीऍफ़ हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं. इस लेख में आपको सभी अध्यायों के पीडीऍफ़ अलग-अलग उपलब्ध कराया गया है ताकि आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार गणित विषय के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर सकें. UP बोर्ड के छात्रों को अब ncert के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपने पढ़ाई की रणनीति तैयार करनी है. जिसके अंतर्गत ncert की किताब एक अहम भूमिका निभाती है. NCERT की किताबों में छात्रों को सभी अध्याय के अंत में प्रैक्टिस के लिए कई तरह के प्रश्न उपलब्ध होते हैं जिससे वह अच्छी तरह अपनी उन अध्यायों पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं साथ ही एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते है यह भी समझ आ जाता है. UP बोर्ड के छात्र बड़े ही आसानी से अपने पूरे सिलेबस को ncert के बुक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं. यहाँ हम आपको ncert के किताबों के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे ताकि छात्रों को पूरी तरह यह समझ आ जाएं की इस नए सत्र के बदले पाठ्यक्रम की किताबें उनके लिए किस प्रकार सहयोगी साबित होने वाली हैं:

1. NCERT की किताबें बहुत ही साधारण भाषा में प्रकाशित की जाती है जिस कारण छात्र बड़े ही आसानी से सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं. 2. NCERT की किताबों में सीबीएसई का पूरा पाठ्यक्रम कवर होता है. तो छात्र अपने पाठ्यक्रम को ncert के किताबों की मदद से पूरा कर सकते हैं. अर्थात यदि छात्र अच्छी तरह ncert के बुक को पढ़ें तो उन्हें किसी भी टॉपिक के कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए अन्य किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. 3. एग्जाम के समय अन्य किताबों की तुलना में यदि आप ncert की किताबों से तैयारी करते हैं तो वह ज्यादा आसान होता है तथा आपके समय की भी बचत होती है. 4. ncert के किताबों में हर एक अध्याय के अंत में विभिन्न प्रकार के प्रश्न छात्रों को उपलब्ध कराएँ जाते हैं जिनको यदि छात्र अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो उनकी उस अध्याय पर कांसेप्ट तो क्लियर होती ही है साथ ही एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी पता चलता है.