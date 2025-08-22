राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 पर हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा की महान उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। यह दिन विशेष रूप से चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को मनाने के लिए है, जिसने चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग की और भारत को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को सराहना है, साथ ही यह युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर, हम सब मिलकर भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलताओं का उत्सव मनाते हैं। इस लेख में आपको मिलेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 10 पंक्तियाँ, छोटे और बड़े भाषण, और 2025 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रोचक तथ्य, विशेष रूप से स्कूल के छात्रों के लिए। पूरा लेख पढ़ें और जानें कि इस दिन को कैसे मनाया जा रहा है, भारत की अंतरिक्ष सफलताओं के बारे में और चंद्रयान-3 मिशन की अद्वितीय उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

National Space Day Theme 2025: (राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय) "Leveraging Space Technology and Applications for Viksit Bharat 2047." "विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना।" "विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना" का अर्थ है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके विभिन्न उपयोगों (अनुप्रयोगों) का लाभ उठाना या उनका बेहतर उपयोग करना। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान और उसकी तकनीक (जैसे सैटेलाइट, रॉकेट आदि) का इस्तेमाल देश के विकास में किया जाएगा, ताकि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 पर 10 पंक्तियाँ इस वर्ष भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा।

पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

यह कदम देश की अंतरिक्ष मिशनों और अन्वेषण में अद्वितीय उपलब्धियों को उजागर करने के लिए उठाया गया है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समर्पित है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को ISRO दिवस के नाम से भी जाना जाता है।

इस वर्ष के उत्सव का विषय है ‘चाँद को छूते हुए, जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा’।

इस दिन को मनाने का एक और कारण चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता को सम्मानित करना है।

चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर को 'शिव शक्ति' बिंदु पर सुरक्षित और सौम्य लैंडिंग दी और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा।

यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार लैंडिंग करने वाला पहला देश बना।

हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देना चाहिए।

Short Speech on National Space Day: (राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 पर संक्षिप्त भाषण) आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों आज हम यहाँ 23 अगस्त को मनाए जा रहे पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का खास दिन है। पिछले वर्ष, सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन को विशेष रूप से भारत के अद्वितीय अंतरिक्ष मिशनों और उनकी सफलता को उजागर करने के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष का विषय है 'चाँद को छूते हुए, जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा', जो हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा को दर्शाता है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता इस दिन को और भी विशेष बनाती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि हमें गर्वित करती है कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर एक नई कहानी लिखी है।

इस अवसर पर, हमें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझने और युवाओं को इसके प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को अपने देश की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के उत्सव के रूप में मनाएँ और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद! Check: National Space Day Speech 2025 in English Long Speech on National Space Day: (राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विस्तृत भाषण) आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों आज हम यहाँ 23 अगस्त 2025 को मनाए जा रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में हासिल की गई उपलब्धियों और अंतरिक्ष तकनीक में की गई प्रगति को मान्यता देने के लिए समर्पित है। यह दिन खास है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और एक नया इतिहास रचा। यही वजह है कि इस दिन को 2024 से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी।

चंद्रयान-3 मिशन की सफलता इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस मिशन ने 'शिव शक्ति' बिंदु पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सौम्य लैंडिंग की और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा। यह उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ISRO, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1962 में की गई थी। लेकिन 15 अगस्त 1969 को ISRO की स्थापना ने INCOSPAR की जगह ले ली। चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 की विफलता के बाद आया था। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन सितंबर में लैंडर से संपर्क टूट गया था क्योंकि वह बहुत तेज गति से चंद्रमा पर गिरा था। चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया और चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (LM), प्रोपल्शन मॉड्यूल (PM) और एक रोवर शामिल था, जिसका उद्देश्य अंतर-ग्रह मिशनों के लिए नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना था।

चंद्रयान-3 के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सौम्य लैंडिंग, रोवर का संचालन और इन-सिचू वैज्ञानिक प्रयोग शामिल थे। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के थर्मल गुण, रासायनिक संघटन और खनिजीय संरचना की जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, ISRO ने कई अन्य मिशन भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि आदित्य-L1 मिशन, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। आज के इस विशेष दिन पर, हमें अपने देश की अंतरिक्ष अन्वेषण में मिली सफलताओं पर गर्व करना चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करनी चाहिए। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम आगे भी नई ऊँचाइयों को छू सकते हैं और मानवता के लाभ के लिए नई खोजों की दिशा में काम कर सकते हैं। आइए, हम सभी मिलकर इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएँ और हमारे देश की उपलब्धियों को गर्व के साथ प्रस्तुत करें।