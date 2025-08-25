PPU UG Admit Card 2025 OUT: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड ppuponline.in पर जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

PPU UG Admit Card 2025 OUT: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी (PPU), पटना ने 2025 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) दूसरे सेमेस्टर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। BA, B.Sc. और B.Com प्रोग्राम में पढ़ने वाले छात्र PPU के आधिकारिक पोर्टल ppuponline.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस एडमिट कार्ड में छात्र और परीक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई है। परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है।

सभी UG छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करने का सीधा लिंक आधिकारिक वेबसाइट के परीक्षा सेक्शन में दिया गया है।

PPU UG एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड Link

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने UG दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अपने परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। परीक्षाएं 26 अगस्त, 2025 से शुरू हो रही हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए, छात्रों को 25 अगस्त, 2025 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना जरूरी है।