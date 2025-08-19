SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द, यहाँ जानें डायरेक्ट लिंक और प्रोसेस

SBI PO Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी करेगा। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर देख सकेंगे। यह प्रारंभिक परीक्षा अगस्त महीने में देश भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह SBI PO भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है, इसलिए इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 देखने के लिए, कैंडिडेट्स को अपने Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि से लॉग इन करना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, इसका लिंक SBI के आधिकारिक पोर्टल के करियर सेक्शन पर सक्रिय कर दिया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में यह बताया जाएगा कि कैंडिडेट्स पास हुए हैं या नहीं। जो कैंडिडेट्स कट-ऑफ क्लियर कर लेंगे, वे SBI PO मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अंतिम चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू/जीडी राउंड में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।