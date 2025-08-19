SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द, यहाँ जानें डायरेक्ट लिंक और प्रोसेस

SBI PO Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट 2025 जारी करेगा। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर देख सकेंगे। यह प्रारंभिक परीक्षा अगस्त महीने में देश भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह SBI PO भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है, इसलिए इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 देखने के लिए, कैंडिडेट्स को अपने Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि से लॉग इन करना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, इसका लिंक SBI के आधिकारिक पोर्टल के करियर सेक्शन पर सक्रिय कर दिया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में यह बताया जाएगा कि कैंडिडेट्स पास हुए हैं या नहीं। जो कैंडिडेट्स कट-ऑफ क्लियर कर लेंगे, वे SBI PO मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अंतिम चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू/जीडी राउंड में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
SBI PO Prelims Result 2025- एसबीआई पीओ रिजल्ट हाइलाइट्स
एसबीआई का प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पद बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित है। इसकी भर्ती में तीन चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार।
-
आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा पास करना जरूरी है।
-
इसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई जाती है।
-
सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में PO के रूप में नियुक्त किया जाता है।
SBI PO रिजल्ट 2025 ऑनलाइन जारी होगा। उम्मीदवार sbi.co.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके परिणाम, कट-ऑफ और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
|
संगठन का नाम
|
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI)
|
पद का नाम
|
प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (PO)
|
रिक्तियां
|
541
|
SBI PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जारी होने की तारीख
|
अगस्त 2025 (अपेक्षित)
|
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 2025 की तारीख
|
सितंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट और साक्षात्कार
SBI PO Prelims Exam Result 2025 कैसे चेक करें?
एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 चेक करने का आसान तरीका यहां देख सकते हैं।
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाएँ।
-
होमपेज पर “Career” या “Recruitment” सेक्शन खोजें और उसमें SBI PO 2025 Prelims Result लिंक ढूंढें।
-
लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ़ बर्थ दर्ज करें।
-
सबमिट करने के बाद आपका प्रारंभिक परीक्षा परिणाम (Prelims Result) स्क्रीन पर दिखेगा।
- परिणाम देखने के बाद आप स्कोर कार्ड / मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation