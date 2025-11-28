उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहां की संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। भारत का यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत की वजह से विश्व विख्यात है। प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी खास पहचान है। इस वजह से यहां के प्रत्येक जिले को एक उपनाम से भी जाना जाता है। इस कड़ी में एक यहां एक जिला ऐसा भी है, जिसे पेट्रोल का शहर भी कहा जाता है। यदि आप उत्तर प्रदेश से जुड़ी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए भी उपयोगी है। वहीं, सामान्य ज्ञान के लिए भी यह लेख उपयोगी है। सबसे अधिक जिले वाला राज्य यूपी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमें कुछ किताबों में रोहिलखंड और बघेलखंड का भी जिक्र मिलता है। प्रदेश में कुल 75 नगर पंचायत, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।

यूपी में चार दिशाओं के चार जिले उत्तर प्रदेश में चार दिशाओं में चार जिले प्रमुख जाने जाते हैं। यहां सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें, तो यह शामली है, तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। प्रदेश का कुल एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी है। पूर्व से पश्चिम में इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक यह 240 किलोमीटर चौड़ा है। कौन-सा जिला कहलाता है पेट्रोल का शहर अब हम यह जान लेते हैं कि यूपी में कौन-सा जिला पेट्रोल का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि यूपी में मथुरा जिला पेट्रोल का शहर कहलाता है। क्यों कहा जाता है पेट्रोल का शहर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सार्वजनिक उपक्रम कंपनी इंडियन ऑयल की बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जहां तेल को रिफाइन कर इससे पेट्रोल व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। यहां घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस भी बनाई जाती है।