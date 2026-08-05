DU One-Year PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया एक-साल PG एडमिशन का पहला अलॉटमेंट और शेड्यूल, admission.uod.ac.in से करें चेक

DU One-Year Master Degree Admissions 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए अपने एक साल पोस्टग्रेजुएशन (1-Year Postgraduate) सिलेब्स में एडमिशन हेतु पहली सींट अलॉटमेंट (First Round Allocation) और ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है, जिन छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 4 साल ग्रेजुएशन (FYUP) पूरा किया है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1-इयर मास्टर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है, वे ऑफिशियल एंट्रेंस पोर्टल admission.uod.ac.in या pgadmission.uod.ac.in पर जाकर अलॉटमेंट स्टेट्स देख सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स के अनुसार, MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, MCom, MSc कंप्यूटर साइंस और MSc मैथमेटिक्स जैसे प्रमुख सब्जेक्ट के लिए अनारक्षित कैटेगरी सहित अलग-अलग कैटेगरी की सीटों का अलॉटमेंट किया जा रहा है।