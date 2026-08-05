NEET UG Round 1 Counselling 2026: ऑल इंडिया कोटा MBBS-BDS सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब तक करें Registration

NEET UG Counselling 2026 Registration Begins: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2026 एग्जाम में पास छात्रों के लिए Round 1 Counselling का रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के साथ-साथ AIIMS, JIPMER, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% MBBS, BDS और B.Sc Nursing सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया का पहला राउंड ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुका है।

NEET UG Counselling एग्जाम में पास छात्र एडमिशन के लिए तय डेट्स में ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। NEET UG 2026 पास छात्र 12 अगस्त 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक) अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस को शाम 6:00 बजे तक पूरा कर सकते हैं।