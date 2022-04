DVC GET Recruitment 2022: ग्रेजुएट ट्रेनी पदों के लिए 6 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन करें, सैलरी 1,77, 500 रूपये तक

दामोदर घाटी निगम (DVC) ने रोजगार समाचार पत्र में मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / सिविल / C & I / IT विषयों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है.

GATE के माध्यम से DVC GET भर्ती 2022: दामोदर घाटी निगम (DVC) ने रोजगार समाचार पत्र में मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / सिविल / C & I / IT विषयों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है. उम्मीदवारों का चयन GATE 2022 में उनके स्कोर के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार उक्त भर्ती के लिए 6 अप्रैल से ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. जिसके लिए विस्तृत अधिसूचना समय के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, रिक्ति ब्रेकअप और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को जानने के लिए इस अधिसूचना को देखें.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 6 अप्रैल 2022

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: सूचित किया जाना है.

डीवीसी जीईटी भर्ती 2022 रिक्ति विवरण:

मैकेनिकल - 22 पद

इलेक्ट्रिकल - 22 पद

सिविल - 5 पद

सी एंड आई- 5 पद

आईटी- 5 पद

डीवीसी जीईटी भर्ती 2022 पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना की जांच करें.

आयु सीमा - 29 वर्ष

डीवीसी जीईटी भर्ती 2022 वेतन:

मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/सिविल/सी एंड आई/आईटी - पे मैट्रिक्स लेवल - 10 (रु. 56, 100 - 1,77, 500/-)

डीवीसी जीईटी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के लिए विवरण नियत समय में प्रकाशित किया जाना है. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.