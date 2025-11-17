School Holiday on 17 November
EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025: टियर 1 और 2 का विषयवार पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न PDF डाउनलोड करें

By Vijay Pratap Singh
Nov 17, 2025, 17:35 IST

EMRS स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा (SSE) 2025 दिसंबर 2025 के महीने में आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अभी से अपनी तैयारी तेज कर दें। परीक्षा की रणनीतिक तैयारी के लिए उम्मीदवारों को EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस जरूर देखना चाहिए।

EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025
EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए SSE आयोजित करने जा रहा है। नॉन-टीचिंग पदों में स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन और अन्य पद शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने EMRS स्टाफ नर्स पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपनी तैयारी शुरू करने के लिए EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए। सिलेबस परीक्षा की तैयारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यह उम्मीदवारों को उन महत्वपूर्ण विषयों और टॉपिक को समझने में मदद करेगा जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं।

EMRS स्टाफ नर्स चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं- टियर I और टियर II। टियर I प्रारंभिक/स्क्रीनिंग चरण है, जो टियर II चरण के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है। टियर II मुख्य चरण है, जहां विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 का अवलोकन

टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए EMRS SSE परीक्षा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) द्वारा आयोजित की जाती है। EMRS स्टाफ नर्स पदों के लिए घोषित कुल रिक्तियों की संख्या 550 है। परीक्षा Offline मोड (पेन और पेपर आधारित) में आयोजित की जाएगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS / EMRS)

पद का नाम

फीमेल स्टाफ नर्स

परीक्षा का नाम

EMRS स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा (ESSE)

रिक्तियों की संख्या

550

चयन प्रक्रिया

टियर I (स्क्रीनिंग) → टियर II (मुख्य परीक्षा)। मेरिट टियर II पर आधारित।

परीक्षा मोड

Offline

EMRS स्टाफ नर्स परीक्षा पैटर्न 2025

स्टाफ नर्स भर्ती EMRS के सभी नॉन-टीचिंग चयनों में उपयोग किए जाने वाले दो-स्तरीय मॉडल का पालन करती है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार EMRS स्टाफ नर्स परीक्षा पैटर्न 2025 यहां दिया गया है:

EMRS स्टाफ नर्स टियर I परीक्षा पैटर्न

EMRS SSE स्टाफ नर्स परीक्षा पैटर्न में टियर I और टियर II शामिल हैं। टियर I एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका उपयोग टियर II चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाता है। टियर I के अंकों की गणना अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में नहीं की जाती है। टियर I में सामान्य योग्यता और भाषा क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी और परीक्षा के हर भाग के लिए अलग से कोई समय सीमा नहीं होगी।

भाग

विषय

प्रश्नों की संख्या

कुल अंक

भाग I

सामान्य जागरूकता

10

10

भाग II

तर्क क्षमता (रीजनिंग एबिलिटी)

15

15

भाग III

आईसीटी का ज्ञान

15

15

भाग IV

मात्रात्मक योग्यता (क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड)

30

30

भाग V

भाषा क्षमता: सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषा (प्रत्येक विषय 10 अंक)

30

30

EMRS स्टाफ नर्स टियर II परीक्षा पैटर्न

EMRS स्टाफ नर्स टियर II परीक्षा पैटर्न में विषय-विशेष प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के होते हैं। अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय टियर II के अंकों को ध्यान में रखा जाता है।

विषय

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

विषय-विशेष (ऑब्जेक्टिव)

40

40

3 घंटे

विषय-विशेष (डिस्क्रिप्टिव)

15

60

3 घंटे

EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करें?

जो उम्मीदवारों EMRS स्टाफ नर्स पद के लिए परीक्षा देने वाले हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से टियर I और टियर II के लिए EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 PDF-यहां से डाउनलोड करें

EMRS स्टाफ नर्स टियर I सिलेबस 2025

EMRS स्टाफ नर्स चयन प्रक्रिया का टियर I प्रारंभिक चरण है, जो टियर II परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित किया जाता है। जो उम्मीदवारों टियर I चरण में शॉर्टलिस्ट होते हैं, वे टियर II परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। टियर I परीक्षा में ऑब्जेक्टिव-प्रकार के प्रश्न होते हैं और इसमें पांच भाग होते हैं, जैसे सामान्य जागरूकता, रीजनिंग एबिलिटी, ICT का ज्ञान, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और भाषा क्षमता (सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषा)। सेक्शन-वार टियर I सिलेबस नीचे देखें:

भाग-I-सामान्य जागरूकता

सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स।

भाग-II-रीजनिंग एबिलिटी

पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, कथन आधारित प्रश्न (वर्बल रीजनिंग), इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस और सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन और रीजन, वेन डायग्राम।

भाग-III-ICT का ज्ञान

कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक जानकारी, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट और उनके उपयोग, महत्वपूर्ण कंप्यूटर टर्म्स और एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट।

भाग-IV-क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, लाभ और हानि, आयु पर आधारित समस्याएं, संख्या प्रणाली, दशमलव और भिन्न, समय और दूरी, HCF और LCM, प्रतिशत, सरलीकरण, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण और एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आदि।

भाग-V-भाषा क्षमता (a, b और c)

(a) सामान्य अंग्रेजी: वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रिअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम/सिनोनिम, ग्रामर, इडियम्स और फ्रेजेज।

(b) सामान्य हिंदी: संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे-लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

(c) क्षेत्रीय भाषा: बेसिक ग्रामर के प्रश्न जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, एक-शब्द प्रतिस्थापन, त्रुटि पहचान, वर्तनी की त्रुटि आदि (हायर सेकेंडरी स्तर पर) निम्नलिखित भाषाओं में: (1) असमिया (2) बंगाली (3) बोडो (4) डोगरी (5) अंग्रेजी (6) गारो (7) गुजराती (8) हिंदी, (9) कन्नड़ (10) कश्मीरी (11) खासी (12) मलयालम (13) मणिपुरी (14) मराठी (15) मिजो (16) नेपाली (17) उड़िया (18) संथाली (19) तेलुगु (20) उर्दू सिलेबस।

EMRS स्टाफ नर्स टियर II सिलेबस 2025

EMRS स्टाफ नर्स टियर II परीक्षा में नर्सिंग प्रैक्टिस के मुख्य क्षेत्रों में प्रोफेशनल नर्सिंग ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। नीचे दी गई सूची फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आधिकारिक सिलेबस सेक्शन और मानक नर्सिंग करिकुलम के विषयों को मिलाकर बनाई गई है। यह मुख्य क्षेत्र है जो मेरिट तय करता है, इसलिए यहां गहराई से तैयारी को प्राथमिकता दें।

  •    नर्सिंग फाउंडेशन

  •    मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग (पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी सहित)

  •    पीडियाट्रिक नर्सिंग

  •    मेंटल हेल्थ नर्सिंग

  •    ऑब्स्टेट्रिक और गाइनेकोलॉजिकल नर्सिंग

  •    कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग

  •    एनाटॉमी

  •    फिजियोलॉजी

  •    साइकोलॉजी

  •    सोशियोलॉजी

  •    न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स

  •    माइक्रोबायोलॉजी

  •    बायोकेमिस्ट्री

  •    फर्स्ट एड

EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 को कैसे कवर करें?

उम्मीदवारों को EMRS स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए रणनीतिक रूप से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। उम्मीदवारों को सिलेबस की मदद से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका समय बचेगा। सिलेबस परीक्षा की मांग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहां उम्मीदवारों को सिलेबस को ठीक से कवर करने में मदद के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं।

  • सिलेबस डाउनलोड करें: टियर I और टियर II के लिए EMRS स्टाफ नर्स सिलेबस डाउनलोड करें और इसे अच्छी तरह से पढ़ें।

  • एक योजना बनाएं: सिलेबस के अनुसार एक स्टडी प्लान तैयार करें। विषयों को उनके वेटेज के अनुसार सावधानी से विभाजित करें।

  • MCQs और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें: जब आप सिलेबस पूरा कर लें, तो प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू करें। मॉक टेस्ट की मदद लें या आप ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए पिछले साल के पेपर भी देख सकते हैं।

  • रिविजन नोट्स: विषयों को पढ़ते समय, उनके छोटे रिविजन नोट्स तैयार करें ताकि आप अंतिम समय में उन्हें आसानी से रिवाइज कर सकें।

  • भाषा सेक्शन: नियमित रूप से भाषा का अभ्यास करें (कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर ड्रिल्स), क्योंकि भाषा का सेक्शन आमतौर पर क्वालिफाइंग होता है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

