HTET Last Date 2026: हरियाणा टीईटी आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें कैसे भरें फार्म ?

HTET Last Date 2026: हरियाणा विद्यालय परीक्षा बोर्ड HBSE ने टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 5 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार HBSE की ऑफिसियल वेबसाइट bseh.org.in या htet.eapplynow.com पर जा कर आवेदन कर सकते हैं. जो उम्मीदवार हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, उन्हें HTET सर्टिफिकेट मिलता है, और यह ज़िंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। जो उम्मीदवार HTET पास करेंगे, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और 3 टीचर के तौर पर भर्ती किया जाएगा।

HTET Last Date 2026: पात्रता

HTET PGT परीक्षा में शामिल होने के लिए, उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ BEd या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। TGT के लिए, B.Ed डिग्री और जिस विषय के लिए अप्लाई किया है, उसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है और PRT पदों के लिए, उम्मीदवारों को सीनियर सेकेंडरी क्लास कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए या दो साल के DElEd कोर्स के फाइनल ईयर में शामिल होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अलग-अलग पदों के लिए ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लें।

HTET Last Date 2026: आवेदन प्रक्रिया