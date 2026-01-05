HTET Last Date 2026: हरियाणा टीईटी आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें कैसे भरें फार्म ?

HTET Last Date 2026: हरियाणा विद्यालय परीक्षा बोर्ड HBSE ने टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 5 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार HBSE की ऑफिसियल वेबसाइट bseh.org.in या htet.eapplynow.com पर जा कर आवेदन कर सकते हैं. जो उम्मीदवार हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, उन्हें HTET सर्टिफिकेट मिलता है, और यह ज़िंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। जो उम्मीदवार HTET पास करेंगे, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और 3 टीचर के तौर पर भर्ती किया जाएगा।
HTET Last Date 2026: हाईलाइट्स
|
बोर्ड का नाम
|
हरियाणा विद्यालय परीक्षा बोर्ड HBSE
|
परीक्षा का नाम
|
टीईटी
|
आवेदन की अंतिम तारीख
|
5 जनवरी 2026
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑफलाइन
|
परीक्षा का माध्यम
|
द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी)
|
सर्टिफिकेट की वैधता
|
लाइफटाइम
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.bseh.org.in
HTET Last Date 2026: पात्रता
HTET PGT परीक्षा में शामिल होने के लिए, उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ BEd या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। TGT के लिए, B.Ed डिग्री और जिस विषय के लिए अप्लाई किया है, उसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है और PRT पदों के लिए, उम्मीदवारों को सीनियर सेकेंडरी क्लास कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए या दो साल के DElEd कोर्स के फाइनल ईयर में शामिल होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अलग-अलग पदों के लिए ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लें।
HTET Last Date 2026: आवेदन प्रक्रिया
-
बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट https://bseh.org.in/ पर जाएं।
-
HTET 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के तहत “नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें” या “पहले से रजिस्टर्ड” पर क्लिक करें।
-
रजिस्ट्रेशन के बाद, कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें पता, डोमिसाइल की जानकारी, कैटेगरी और बैंक अकाउंट डिटेल्स शामिल हैं।
-
इसके बाद, उन्हें उस लेवल को चुनना होगा जिसके लिए वे अप्लाई कर रहे हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी।
-
HTET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर दिखेगा, डिटेल्स सही-सही भरें और सबमिट करने से पहले डिटेल्स चेक कर लें।
-
अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें।
-
आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की रसीद डाउनलोड करें।
