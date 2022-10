IBPS Clerk Mains Cut Off 2022: Check Expected & Previous Years’ Cut-off Marks

IBPS Clerk 2022 Mains exam was successfully held on 8th October 2022 for recruitment of 6000+ vacancies of Clerical cadre posts.

IBPS Clerk Mains Expected Cut Off 2022: The IBPS Clerk Mains 2022 was successfully held on 8th October 2022 for the candidates who qualified the IBPS Clerk Prelims 2022. The result for IBPS Clerk Mains 2022 is expected to be released in November 2022. In this article, we have shared the IBPS Clerk Mains 2022 Expected and Previous Years’ Cut-Off Marks.

The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is organizing the IBPS Clerk 2022 Recruitment Drive for the selection of personnel for Clerical cadre posts in 11 participating banks across India.

IBPS Clerk 2022 Calendar

IBPS Clerk 2022 Events Important Dates Online Registration including Edit/Modification of Application by candidates 1st July 2022 to 21st July 2022 Payment of Application Fees/Intimation Charges (Online) 1st July 2022 to 21st July 2022 Download of call letters for Pre- Exam Training* August 2022 Pre-Exam Training* August 2022 Prelims Exam Admit Card Download August 2022 Online Prelims Exam 3rd and 4th September 2022 Prelims Exam Result September/ October 2022 Mains Exam Admit Card Download 29th September 2022 to 8th October 2022 Online Mains Exam 8th October 2022 Provisional Allotment April 2023

*In case it is possible and safe to hold PET

IBPS Clerk Exam Pattern 2022

IBPS Clerk Mains Exam Pattern

S. No. Name of Tests (Objective) No. of Questions Medium of Exam Maximum Marks Duration 1 Reasoning Ability & Computer Aptitude 50 (Total) * 60 45 minutes Section A – 2 Marks 10 Section B – 1 Mark 40 2 General English 40 English 40 35 minutes 3 Quantitative Aptitude 50 * 50 45 minutes 4 General/ Financial Awareness 50 * 50 35 minutes Total 190 200 160 minutes

Penalty for Wrong Answers

One-fourth or 0.25 marks will be deducted for every wrong answer in the Objective Tests (both Prelims and Mains Examination). In case, a candidate leaves a question blank, no marks will be deducted.

IBPS Clerk Mains Expected Cut Off 2022

IBPS Clerk Mains Expected Cut Off State/UT General Arunachal Pradesh 52-56 Andhra Pradesh 35-39 Assam 34-38 Bihar 47-51 Chandigarh 50-54 Chhattisgarh 49-53 Delhi 54-58 Dadar & Nagar Haweli, Daman & Diu 36-40 Gujarat 46-50 Goa 45-49 Himachal Pradesh 49-53 Haryana 54-58 Jharkhand 48-52 Jammu & Kashmir 46-50 Kerala 50-54 Karnataka 50-54 Lakshadweep 26-30 Ladakh 34-38 Maharashtra 52-56 Manipur 38-42 Mizoram 26-30 Meghalaya 36-40 Madhya Pradesh 50-54 Nagaland 31-35 Odisha 48-52 Punjab 91-97 Puducherry 53-57 Rajasthan 47-51 Sikkim 38-42 Telangana 51-54 Tripura 40-44 Tamil Nadu 52-56 Uttarakhand 46-50 Uttar Pradesh 52-56 West Bengal 53-57

IBPS Clerk Mains Previous Years’ Cut Off Marks

IBPS Clerk Mains Cut Off 2021

IBPS Clerk Mains Cut Off [Minimum Scores] Out of 200 States/ UT SC ST OBC EWS UR Andaman & Nicobar NA NA 32.88 NA 30.75 Andhra Pradesh 29.38 21.38 35.38 31.13 35.63 Arunachal Pradesh NA 17.63 NA 26.25 30.75 Assam 26.88 23.13 26.13 28.38 32 Bihar 22.38 27.38 33.88 36.68 37.63 Chandigarh 28.25 NA 32.50 35.63 38.63 Chattisgarh 23 16.25 33.63 29 33.50 Dadar & Nagar Haweli NA NA NA NA 30 Delhi 27.63 24.38 31.88 35.50 38.88 Daman & Diu NA NA NA NA 30 Goa NA 20.13 31.25 30.38 32.13 Gujarat 26.63 19.50 29.38 31.75 35 Haryana 28.50 NA 31.38 35.75 39 Himachal Pradesh 27.50 30.13 30.25 37.63 40 Jammu & Kashmir 27.50 14 22.63 23.13 32 Jharkhand 20.38 18.13 32.38 30.88 35.88 Karnataka 27.88 20.88 32.88 30 33.50 Kerala 24.13 19.88 35.25 28.88 37.50 Ladakh NA 29.88 NA NA 24.50 Lakshadweep NA 11 NA NA 23.50 Madhya Pradesh 23.13 19.75 29.75 29.63 35.63 Maharashtra 31.13 20.25 33.13 31.50 34.38 Manipur 31.63 32.38 NA NA 35.25 Meghalaya NA 27.25 31.25 32 30.38 Mizoram NA 23.13 NA NA 19.50 Nagaland NA 25.63 NA 24.13 29.38 Odisha 21.25 14.63 34.13 33.13 36.88 Puducherry 24.25 NA 30.88 23 30.75 Punjab 25 NA 30.25 34.13 38.50 Rajasthan 26.50 24.88 36.88 35.25 40 Sikkim 19.50 16.75 25.38 22.88 31 Tamil Nadu 25.13 14.38 36 19.88 36 Telangana 30.38 28.25 34.88 29.75 34.88 Tripura 26.13 14.75 NA 26.13 32.38 Uttar Pradesh 23.38 24.75 30.38 33.25 36.63 Uttarakhand 29.25 26.88 34.50 36.63 39.25 West Bengal 27 23.13 29.13 29.88 37.75

IBPS Clerk Mains Cut Off [Maximum Scores] Out of 200 States/ UT SC ST OBC EWS UR Andaman & Nicobar NA NA 32.88 NA 37.13 Andhra Pradesh 35.13 35.63 45.25 39.63 54.38 Arunachal Pradesh NA 40.88 NA 26.25 36.63 Assam 35.13 33.88 42.50 35.13 44.88 Bihar 36.38 33.63 42.38 42 49.88 Chandigarh 33.63 NA 39.75 35.63 52.88 Chattisgarh 36.50 33.38 39.38 37.50 52 Dadar & Nagar Haweli, Daman & Diu NA NA NA NA 38.50 Delhi 41.50 38.25 47.13 46.75 56.63 Goa NA 28.38 33 32.50 47.50 Gujarat 38.38 34 41.63 40.50 48.50 Haryana 43.50 NA 44 45.13 56.88 Himachal Pradesh 39.75 41.75 42.25 44.88 51.50 Jammu & Kashmir 35 26.13 32.50 30.25 48.13 Jharkhand 34 38 43.38 45.50 50.25 Karnataka 37.38 33.50 40.13 35.75 52.88 Kerala 34.25 21.75 43.38 43.13 51.88 Ladakh NA 31.25 NA NA 36.13 Lakshadweep NA 17.13 NA NA 28.75 Madhya Pradesh 43.25 40.88 43.38 44.75 52.75 Maharashtra 43.50 35 46.63 44 54.50 Manipur 31.63 34 NA NA 40.38 Meghalaya NA 31.63 31.25 32 38.63 Mizoram NA 31.38 NA NA 28.13 Nagaland NA 32.38 NA 26.50 33.25 Odisha 36.75 36.50 45 44.88 50.38 Puducherry 33.13 NA 35.25 30.50 44.88 Punjab 45 NA 45.38 50.75 55.13 Rajasthan 45.75 35 43.75 41.75 49.75 Sikkim 23.50 24.50 33.88 28.25 40.25 Tamil Nadu 41.38 32.75 47.63 40 54.13 Telangana 38.25 35.63 41.50 38.50 53.38 Tripura 31.50 27.25 NA 33.38 42.25 Uttar Pradesh 44.25 37.88 44.13 47.38 54.38 Uttarakhand 42.13 38.38 41.63 44.25 48.88 West Bengal 43 36.50 42.88 47.13 55.13

IBPS Clerk Mains Cut Off 2020

IBPS Clerk Mains Cut Off 2020 State/ UT SC ST OBC EWS UR Andaman & Nicobar NA NA NA NA 23.25 Andhra Pradesh 32 27 41.63 40.88 44.13 Arunachal Pradesh NA 16.63 NA NA 21.88 Assam 30.75 23.38 28.63 28.13 37.75 Bihar 27.38 33.38 39.13 40.83 44 Chandigarh 29.25 NA 31.63 34.50 34.50 Chattisgarh 29.50 16.50 39.50 30.25 41.38 Dadar & Nagar Haweli NA 31.50 NA NA 37.88 Daman & Diu NA 31.50 NA NA 37.88 Delhi 33.75 26.88 36.38 36.50 44 Goa NA 16.50 32.25 29.63 30.50 Gujarat 29.88 25.63 33.63 34 39.38 Haryana 30.38 NA 40.38 42.88 44.75 Himachal Pradesh 34.13 36.63 37.75 40 44.75 Jammu & Kashmir 42.63 31.63 37.25 42.25 45.38 Jharkhand 17.50 20.63 37.75 34.25 39.25 Karnataka 29 26.13 37.63 36.13 37.63 Kerala 26.50 NA 39.88 27.75 42.13 Ladakh NA 31.88 NA NA 24.38 Lakshadweep NA 12.38 NA NA 35.25 Madhya Pradesh 16 17.50 17.88 24.50 36.38 Maharashtra 32.88 22.88 33.88 22.88 38 Manipur 34.13 33.63 38 28.50 34.38 Meghalaya NA 26 NA NA 29.88 Mizoram NA 24.13 NA NA 27 Nagaland NA 28.75 NA NA 29.50 Odisha 26.25 22.13 40.50 34.63 43.25 Puducherry 36.13 NA NA NA 41.50 Punjab 28.88 NA 35.38 39.88 45.75 Rajasthan 25.38 17.50 36.88 29.13 41.50 Sikkim NA NA 39.38 NA 33.38 Tamil Nadu 33.75 28 44 32.63 44 Telangana 32.88 35.75 40.63 39.88 41.13 Tripura 27.88 16.50 NA 26.75 36.75 Uttar Pradesh 28.75 19.25 35.38 37.63 42 Uttarakhand 34.38 NA 32.88 39.88 46.13 West Bengal 27.25 22.25 29.13 21.50 39.13

IBPS Clerk Mains Cut Off 2019

IBPS Clerk Mains 2019 Cut Off State IBPS Mains Cut Off (General) IBPS Mains Cut Off (OBC) Uttar Pradesh 45.13 38.63 Delhi 49.63 42.38 Madhya Pradesh 44 41.63 Gujarat 42.25 36.13 Goa 35 32.25 Bihar 45.38 42.63 Chhattisgarh 43.63 43.63 Tamil Nadu 47 46.75 Odisha 46.13 45.50 Rajasthan 47.38 44.75 Haryana 48.63 41 Andhra Pradesh 45.13 44.13 Telangana 43.88 43.38 Tripura 40.13 NA Karnataka 40.38 38.75 Kerala 49.63 47.88 Himachal Pradesh 47.13 35.88 Jammu & Kashmir 49.25 34.88 Maharashtra 42.88 41 Jharkhand 43.38 39 Assam 41.88 36.50 West Bengal 47.38 37.75 Punjab 48.88 48.88 Chandigarh 47.25 44.50 Arunachal Pradesh 41.50 NA Daman & Diu 38.13 38.13 Sikkim 42.13 39 Uttarakhand 49.88 39.63

Also Read: IBPS Clerk Mains 2022 Exam Analysis (8th October): Check Good Attempts & Difficulty Level