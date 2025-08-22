IBPS PO Exam 2025: प्रारंभिक परीक्षा की शिफ्ट, समय और दिशानिर्देश यहां देखें

IBPS PO 2025 की परीक्षा 23 और 24 अगस्त को चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। Candidates को जांच और वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए, अपने एडमिट कार्ड में बताए गए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले IBPS PO परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए।

IBPS PO 2025 Exam: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) देश भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह परीक्षा 23 और 24 अगस्त को होगी। हजारों आवेदकों को शामिल करने के लिए इसे हर दिन चार शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए अपने IBPS PO एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय, परीक्षा के समय और अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान से देख लेना चाहिए।

IBPS PO परीक्षा का समय

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 5208 रिक्तियों को भरने के लिए चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय इस प्रकार है: शिफ्ट 1 - सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, शिफ्ट 2 - सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शिफ्ट 3 - दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक, और शिफ्ट 4 - शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। Candidates को अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

IBPS PO परीक्षा की अवधि क्या है?

IBPS PO के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्रीलिम्स परीक्षा की अवधि 60 मिनट है। इसमें तीन सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय तय है। Candidates तय समय खत्म होने से पहले अगले सेक्शन में नहीं जा सकते।

IBPS PO परीक्षा का पैटर्न

IBPS PO परीक्षा Online मोड में होती है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल पूछे जाते हैं। यह परीक्षा तीन सेक्शन में बंटी होती है - अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है।