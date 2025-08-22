IBPS PO Exam 2025: प्रारंभिक परीक्षा की शिफ्ट, समय और दिशानिर्देश यहां देखें

WBJEE 2025 Results Announced
IBPS PO Exam 2025: प्रीलिम्स 23 और 24 अगस्त को चार शिफ्ट में होगी। जो उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए IBPS PO रिपोर्टिंग समय पता होना चाहिए। यहां IBPS PO परीक्षा का समय, शिफ्ट का शेड्यूल, परीक्षा की अवधि, अंकों का बंटवारा, तैयारी के टिप्स और दिशानिर्देशों के बारे में जानें।

ByVijay Pratap Singh
Aug 22, 2025, 17:18 IST
IBPS PO 2025 Exam: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) देश भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह परीक्षा 23 और 24 अगस्त को होगी। हजारों आवेदकों को शामिल करने के लिए इसे हर दिन चार शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए अपने IBPS PO एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय, परीक्षा के समय और अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान से देख लेना चाहिए।

Also Read:IBPS PO Exam Time 2025

IBPS PO शिफ्ट का समय

IBPS PO 2025 की परीक्षा 23 और 24 अगस्त को चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। Candidates को जांच और वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए, अपने एडमिट कार्ड में बताए गए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले IBPS PO परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए।

शिफ्ट

रिपोर्टिंग का समय

हैंडराइटिंग सैंपल का समय

परीक्षा शुरू होने का समय

परीक्षा खत्म होने का समय

शिफ्ट 1

सुबह 8:00 बजे

सुबह 08:45 – 08:50 बजे

सुबह 9:00 बजे

सुबह 10:00 बजे

शिफ्ट 2

सुबह 10:30 बजे

सुबह 11:15 – 11:20 बजे

सुबह 11:30 बजे

दोपहर 12:30 बजे

शिफ्ट 3

दोपहर 1:00 बजे

दोपहर 01:45 – 01:50 बजे

दोपहर 2:00 बजे

दोपहर 3:00 बजे

शिफ्ट 4

दोपहर 3:30 बजे

शाम 04:15 – 04:20 बजे

शाम 4:30 बजे

शाम 5:30 बजे

IBPS PO परीक्षा का समय

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 5208 रिक्तियों को भरने के लिए चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय इस प्रकार है: शिफ्ट 1 - सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, शिफ्ट 2 - सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शिफ्ट 3 - दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक, और शिफ्ट 4 - शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। Candidates को अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

IBPS PO परीक्षा की अवधि क्या है?

IBPS PO के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, प्रीलिम्स परीक्षा की अवधि 60 मिनट है। इसमें तीन सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय तय है। Candidates तय समय खत्म होने से पहले अगले सेक्शन में नहीं जा सकते।

IBPS PO परीक्षा का पैटर्न

IBPS PO परीक्षा Online मोड में होती है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल पूछे जाते हैं। यह परीक्षा तीन सेक्शन में बंटी होती है - अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है।

टेस्ट का नाम

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

अवधि

अंग्रेजी भाषा

30

30

20 मिनट

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

35

30

20 मिनट

रीजनिंग एबिलिटी

35

40

20 मिनट

कुल

100

100

60 मिनट

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए अंतिम समय के टिप्स

जो उम्मीदवार यह परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें किसी भी परेशानी से बचने और सफल होने की संभावना बढ़ाने के लिए इन टिप्स का पालन करना चाहिए।

  •    सभी जरूरी सवालों, टॉपिक्स और फॉर्मूलों को दोहरा लें, ताकि वे लंबे समय तक याद रहें।

  •    नए टॉपिक्स शुरू करने के बजाय, मुख्य कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट को दोहराएं।

  •    उन्हीं सवालों को हल करने की कोशिश करें जिनके जवाब आपको अच्छी तरह पता हों। किसी एक सवाल पर ज्यादा समय न लगाएं।

  •    अनुमान लगाकर जवाब देने से बचें, क्योंकि हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

  •   परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए अपना IBPS PO एडमिट कार्ड और एक वैध आईडी प्रूफ साथ लेकर जाएं।

