JEE Main Exam Centre List 2023 Released: Download Official List Here!

JEE Main Exam Centres 2023: NTA has released the list of JEE Main 2023 exam centres. Candidates can check exam centres of JEE Main 2023 at jeemain.nta.nic.in and here on this page too. JEE Main 2023 for session 1 will be held on January 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Check list here

JEE Main Exam Centres 2023: The National Testing Agency has released the JEE Main exam centre list 2023 along with the official notification. As per the centre notice, 399 exam centres have been announced for India and 25 exam centres have been announced for students attempting the exam outside India. Candidates can go through the JEE Main exam centre list and punch their preferences on the application form.

The application form filling for JEE Main 2023 was completed on January 12, 2023. The candidates are allowed to choose at least four exam centres from the list provided while filling up JEE Main application form. Also, there is no provision of booking a slot for the examination as of now. For the unversed, the first session of JEE Main exam is scheduled for January 24, 25, 27, 28, 29, 30, and 31 January 2023. The admit card link is expected to be announced in the third week of January on the official website.

JEE Main Exam Center List For India

As per the notice released by NTA, the JEE Main exam will be held around 399 Indian cities. Candidates can check the state, district, city and city code for all the exam centres announced in the table below.

S. No. State District City City Code 1 Andaman & Nicobar Island (UT) South Andaman Port Blair AN01 2 Andhra Pradesh Guntur Amaravathi AP24 3 Andhra Pradesh Anantapur Anantapur AP01 4 Andhra Pradesh West Godavari Bhimavaram AP03 5 Andhra Pradesh Prakasam Chirala AP04 6 Andhra Pradesh Chittoor Chittoor AP05 7 Andhra Pradesh West Godavari Eluru AP06 8 Andhra Pradesh Nellore Gudur AP26 9 Andhra Pradesh Guntur Guntur AP07 10 Andhra Pradesh Ysr Kadapa Kadapa AP08 11 Andhra Pradesh East Godavari Kakinada AP09 12 Andhra Pradesh Kurnool Kurnool AP10 13 Andhra Pradesh Machilipatnam Machilipatnam AP27 14 Andhra Pradesh Mangalagiri Mangalagiri AP28 15 Andhra Pradesh Kurnool Nandyal AP29 16 Andhra Pradesh Guntur Narasaraopet AP20 17 Andhra Pradesh Nellore Nellore AP11 18 Andhra Pradesh Prakasam Ongole AP12 19 Andhra Pradesh YSR Kadapa Proddatur AP21 20 Andhra Pradesh East Godavari Rajahmundry AP13 21 Andhra Pradesh Srikakulam Srikakulam AP14 22 Andhra Pradesh East Godavari Surampalem AP23 23 Andhra Pradesh West Godavari Tadepalligudem AP30 24 Andhra Pradesh West Godavari Tanuku AP31 25 Andhra Pradesh Chittoor Tirupathi AP16 26 Andhra Pradesh Krishna Vijayawada AP17 27 Andhra Pradesh Vishakapatnam Visakhapatnam AP18 28 Andhra Pradesh Vizianagaram Vizianagaram AP19 29 Arunachal Pradesh Papum Pare Itanagar/Naharlagun AL01 30 Assam Kamrup Metropolitan Guwahati AM02 31 Assam Jorhat Jorhat AM03 32 Assam Cachar Silchar(Assam) AM04 33 Assam Sonitpur Tezpur AM05 34 Bihar Araria Araria BR21 35 Bihar Bhojpur Arrah BR09 36 Bihar Arwal Arwal BR22 37 Bihar Aurangabad Aurangabad(Bihar) BR01 38 Bihar Banka Banka BR23 39 Bihar Begusarai Begusarai BR13 40 Bihar West Champaran Bettiah BR20 41 Bihar Kaimur Bhabua BR24 42 Bihar Bhagalpur Bhagalpur BR02 43 Bihar Darbhanga Darbhanga BR04 44 Bihar Gaya Gaya BR05 45 Bihar Gopalganj Gopalganj BR10 46 Bihar Vaishali Hajipur BR26 47 Bihar Jamui Jamui BR27 48 Bihar Katihar Katihar BR29 49 Bihar Khagaria Khagaria BR30 50 Bihar Madhepura Madhepura BR32 51 Bihar Madhubani Madhubani BR15 52 Bihar East Champaran Motihari BR14 53 Bihar Munger Munger BR33 54 Bihar Muzaffarpur Muzaffarpur BR06 55 Bihar Nalanda Nalanda BR11 56 Bihar Patna Patna BR07 57 Bihar Purnea Purnea BR08 58 Bihar Samastipur Samastipur BR12 59 Bihar Rohtas Sasaram BR17 60 Bihar Sitamarhi Sitamarhi BR18 61 Bihar Siwan Siwan BR19 62 Bihar Supaul Supaul BR36 63 Bihar Vaishali Vaishali BR37 64 Chandigarh (UT) Chandigarh Chandigarh/Mohali/Panchkula CH01 65 Chhattisgarh Sarguja Ambikapur CG04 66 Chhattisgarh Durg Bhilai Nagar/Durg CG01 67 Chhattisgarh Bilaspur Bilaspur(Chhattisgarh) CG02 68 Chhattisgarh Bastar Jagdalpur CG08 69 Chhattisgarh Korba Korba CG10 70 Chhattisgarh Raipur Raipur CG03 71 Dadra & Nagar Haveli (UT) Dadra & Nagar Haveli Silvassa DN01 72 Daman & Diu (UT) Daman Daman DD01 73 Daman & Diu (UT) Diu Diu DD02 74 Delhi Delhi Delhi/New Delhi DL01 75 Goa North Goa Ponda GO02 76 Gujarat Ahmedabad Ahmedabad/Gandhinagar GJ01 77 Gujarat Amreli Amreli GJ18 78 Gujarat Vallabhvidyanagar Anand GJ02 79 Gujarat Banaskantha Banaskantha GJ19 80 Gujarat Bhavnagar Bhavnagar GJ03 81 Gujarat Gandhidham Gandhidham GJ22 82 Gujarat Panchmahal Godhra GJ24 83 Gujarat Sabarkantha Himatnagar GJ14 84 Gujarat Jamnagar Jamnagar GJ06 85 Gujarat Junagadh Junagadh GJ07 86 Gujarat Navsari Navsari GJ15 87 Gujarat Porbandar Porbandar GJ29 88 Gujarat Rajkot Rajkot GJ10 89 Gujarat Surat Surat GJ11 90 Gujarat Surendranagar Surendranagar GJ30 91 Gujarat Vadodara Vadodara GJ12 92 Gujarat Valsad/Vapi Valsad/Vapi GJ13 93 Haryana Ambala Ambala HR01 94 Haryana Faridabad Faridabad HR03 95 Haryana Gurugram Gurugram HR04 96 Haryana Kurukshetra Kurukshetra HR07 97 Himachal Pradesh Chamba Chamba HP12 98 Himachal Pradesh Hamirpur Hamirpur (HP) HP03 99 Himachal Pradesh Kullu Kullu HP10 100 Himachal Pradesh Mandi Mandi HP08 101 Himachal Pradesh Shimla Shimla HP06 102 Himachal Pradesh Sirmaur Sirmaur HP11 103 Himachal Pradesh Una Una HP09 104 Jammu & Kashmir Anantnag Anantnag JK05 105 Jammu & Kashmir Baramulla Baramulla JK01 106 Jammu & Kashmir Jammu Jammu JK02 107 Jammu & Kashmir Pulwama Pulwama JK06 108 Jammu & Kashmir Srinagar Srinagar (J & K) JK04 109 Jammu & Kashmir Udhampur Udhampur JK10 110 Jharkhand Bokaro Steel City Bokaro JH01 111 Jharkhand West Singhbhum Chaibasa JH08 112 Jharkhand Deoghar Deoghar (Jharkhand) JH10 113 Jharkhand Dhanbad Dhanbad JH02 114 Jharkhand Dumka Dumka JH11 115 Jharkhand Hazaribagh Hazaribagh JH05 116 Jharkhand East Singhbhum Jamshedpur JH03 117 Jharkhand Koderma Koderma JH14 118 Jharkhand Ranchi Ranchi JH04 119 Karnataka Bagalkot Bagalkot KK19 120 Karnataka Ballari Ballari KK03 121 Karnataka Belagavi Belagavi(Belgaum) KK02 122 Karnataka Bengaluru- Rural Bengaluru KK04 123 Karnataka Bengaluru- Urban Bengaluru- Urban KK20 124 Karnataka Bidar Bidar KK05 125 Karnataka Chamarajnagar Chamarajnagar KK21 126 Karnataka Chikaballapur Chikaballapur KK22 127 Karnataka Chikmagalur Chikmagalur KK23 128 Karnataka Chitradurga Chitradurga KK24 129 Karnataka Davangere Davangere KK06 130 Karnataka Dharwad/Hubli Dharwad KK10 131 Karnataka Gadag Gadag KK25 132 Karnataka Kalaburagi Gulbarga/Kalaburgi KK08 133 Karnataka Hassan Hassan KK09 134 Karnataka Haveri District Haveri KK26 135 Karnataka Hubli Hubli KK27 136 Karnataka Uttara Kannada Karwar KK28 137 Karnataka Kodagu Kodagu KK29 138 Karnataka Kolar Kolar KK30 139 Karnataka Mandya Mandya KK18 140 Karnataka Dakshina Kannada Mangaluru (Mangalore) KK12 141 Karnataka Mysore Mysuru (Mysore) KK14 142 Karnataka Raichur Raichur KK32 143 Karnataka Ramanagara Ramanagara KK33 144 Karnataka Shimoga Shivamoga (Shimoga) KK15 145 Karnataka Tumkur Tumakuru KK16 146 Karnataka Udupi Udupi/Manipal KK17 147 Karnataka Yadgir Yadgir KK35 148 Kerala Alappuzha Alappuzha/Chengannur KL01 149 Kerala Angamaly Angamaly KL20 150 Kerala Ernakulam Ernakulam/Moovattupuzha KL04 151 Kerala Idukki Idukki KL05 152 Kerala Kannur Kannur KL07 153 Kerala Kasaragod Kasaragod KL08 154 Kerala Kollam Kollam KL09 155 Kerala Kottayam Kottayam KL11 156 Kerala Kozhikode Kozhikode/Calicut KL12 157 Kerala Malappuram Malappuram KL13 158 Kerala Palakkad Palakkad KL15 159 Kerala Pathanamthitta Pathanamthitta KL16 160 Kerala Kannur Piyyannur KL21 161 Kerala Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram KL17 162 Kerala Thrissur Thrissur KL18 163 Kerala Wayanad Wayanad KL19 164 Lakshadweep Kavaratti Kavaratti LD01 165 Leh & Ladakh Leh Leh LL01 166 Madhya Pradesh Ashok Nagar Ashok Nagar MP21 167 Madhya Pradesh Balaghat Balaghat MP01 168 Madhya Pradesh Betul Betul MP02 169 Madhya Pradesh Bhind Bhind MP23 170 Madhya Pradesh Bhopal Bhopal MP03 171 Madhya Pradesh Chhatarpur Chhatarpur MP24 172 Madhya Pradesh Chhindwara Chhindwara MP05 173 Madhya Pradesh Damoh Damoh MP25 174 Madhya Pradesh Datia Datia MP26 175 Madhya Pradesh Dewas Dewas MP19 176 Madhya Pradesh Gwalior Gwalior MP06 177 Madhya Pradesh Hoshangabad Hoshangabad MP17 178 Madhya Pradesh Indore Indore MP07 179 Madhya Pradesh Jabalpur Jabalpur MP08 180 Madhya Pradesh Khandwa Khandwa MP29 181 Madhya Pradesh Khargone (West Nimar) Khargone (West Nimar) MP18 182 Madhya Pradesh Morena Morena MP31 183 Madhya Pradesh Neemuch Neemuch MP32 184 Madhya Pradesh Ratlam Ratlam MP33 185 Madhya Pradesh Rewa Rewa MP11 186 Madhya Pradesh Sagar Sagar MP12 187 Madhya Pradesh Satna Satna MP13 188 Madhya Pradesh Ujjain Ujjain MP15 189 Madhya Pradesh Vidisha Vidisha MP20 190 Maharashtra Ahmednagar Ahmednagar MR01 191 Maharashtra Akola Akola MR02 192 Maharashtra Amravati Amravati MR03 193 Maharashtra Aurangabad Aurangabad (MH) MR04 194 Maharashtra Beed Beed MR30 195 Maharashtra Bhandara Bhandara MR31 196 Maharashtra Buldhana Buldhana MR32 197 Maharashtra Chandrapur Chandrapur MR09 198 Maharashtra Dhule Dhule MR10 199 Maharashtra Gondia Gondia MR35 200 Maharashtra Jalgaon Jalgaon MR13 201 Maharashtra Kolhapur Kolhapur MR14 202 Maharashtra Latur Latur MR15 203 Maharashtra Mumbai City Mumbai/Navi Mumbai MR16 204 Maharashtra Nagpur Nagpur MR17 205 Maharashtra Nanded Nanded MR18 206 Maharashtra Nandurbar Nandurbar MR36 207 Maharashtra Nashik Nashik MR19 208 Maharashtra Osmanabad Osmanabad MR37 209 Maharashtra Palghar Palghar MR33 210 Maharashtra Parbhani Parbhani MR38 211 Maharashtra Pune Pune MR22 212 Maharashtra Raigad Raigad MR23 213 Maharashtra Ratnagiri Ratnagiri MR24 214 Maharashtra Sangli Sangli MR25 215 Maharashtra Satara Satara MR26 216 Maharashtra Sindhudurg Sindhudurg MR39 217 Maharashtra Solapur Solapur MR27 218 Maharashtra Thane Thane MR28 219 Maharashtra Wardha Wardha MR29 220 Maharashtra Yavatmal Yavatmal MR34 221 Manipur Imphal Imphal MN01 222 Meghalaya Shillong Shillong MG01 223 Mizoram Aizawl Aizawl MZ01 224 Nagaland Dimapur Dimapur NL01 225 Nagaland Kohima Kohima NL02 226 Odisha Angul Angul OR10 227 Odisha Balangir Balangir OR20 228 Odisha Balasore Balasore (Baleswar) OR02 229 Odisha Baragarh Baragarh OR21 230 Odisha Mayurbanj Baripada/Mayurbanj OR12 231 Odisha Ganjam Berhampur / Ganjam OR03 232 Odisha Bhadrak Bhadrak OR11 233 Odisha Khordha Bhubaneswar OR04 234 Odisha Cuttack Cuttack OR05 235 Odisha Dhenkanal Dhenkanal OR06 236 Odisha Jagatsinghpur Jagatsinghpur OR17 237 Odisha Jajpur Jajpur OR13 238 Odisha Koraput Jeypore(Odisha) OR19 239 Odisha Jharsuguda Jharsuguda OR22 240 Odisha Kendrapara Kendrapara OR14 241 Odisha Kendujhar (Keonjhar) Kendujhar (Keonjhar) OR15 242 Odisha Malkangiri Malkangiri OR23 243 Odisha Paralakhemundi (Gajapati) Paralakhemundi (Gajapati) OR24 244 Odisha Phulbani (Kandhamal) Phulbani (Kandhamal) OR25 245 Odisha Puri Puri OR16 246 Odisha Rayagada Rayagada OR26 247 Odisha Sundergarh Rourkela OR08 248 Odisha Sambalpur Sambalpur OR09 249 Puducherry Puducherry Karaikal PO02 250 Puducherry Puducherry Puducherry PO01 251 Punjab Amritsar Amritsar PB01 252 Punjab Bhatinda Bhatinda PB02 253 Punjab Fazilka Fazilka PB15 254 Punjab Firozpur Firozpur PB16 255 Punjab Hoshiarpur Hoshiarpur PB13 256 Punjab Jalandhar Jalandhar PB04 257 Punjab Ludhiana Ludhiana PB05 258 Punjab Pathankot Pathankot PB07 259 Punjab Patiala Patiala/Fatehgarh Sahib PB08 260 Punjab Rupnagar Rupnagar PB18 261 Punjab Sahibzada Ajit Singh Nagar Sahibzada Ajit Singh Nagar PB12 262 Punjab Sri Muktsar Sahib Sri Muktsar Sahib PB19 263 Rajasthan Ajmer Ajmer RJ01 264 Rajasthan Alwar Alwar RJ02 265 Rajasthan Barmer Barmer RJ19 266 Rajasthan Bharatpur Bharatpur RJ16 267 Rajasthan Bhilwara Bhilwara RJ12 268 Rajasthan Bikaner Bikaner RJ05 269 Rajasthan Chittorgarh Chittorgarh RJ20 270 Rajasthan Dausa Dausa RJ17 271 Rajasthan Hanumangarh Hanumangarh RJ23 272 Rajasthan Jaipur Jaipur RJ06 273 Rajasthan Jhunjhunu Jhunjhunu RJ13 274 Rajasthan Jodhpur Jodhpur RJ07 275 Rajasthan Kota Kota RJ08 276 Rajasthan Sikar Sikar RJ09 277 Rajasthan Sirohi Sirohi RJ26 278 Rajasthan Sriganganagar Sriganganagar RJ10 279 Rajasthan Udaipur Udaipur RJ11 280 Sikkim Gangtok Gangtok SM01 281 Tamil Nadu Ariyalur Ariyalur TN24 282 Tamil Nadu Chengalpet Chengalpet TN25 283 Tamil Nadu Chennai Chennai TN01 284 Tamil Nadu Coimbatore Coimbatore TN02 285 Tamil Nadu Cuddalore Cuddalore TN03 286 Tamil Nadu Dharmapuri Dharmapuri TN26 287 Tamil Nadu Dindigul Dindigul TN27 288 Tamil Nadu Erode Erode TN28 289 Tamil Nadu Kanchipuram Kanchipuram TN05 290 Tamil Nadu Kanyakumari Kanyakumari/Nagercoil TN06 291 Tamil Nadu Karur Karur TN29 292 Tamil Nadu Krishnagiri Krishnagiri TN21 293 Tamil Nadu Madurai Madurai TN08 294 Tamil Nadu Nagapattinam Nagapattinam TN30 295 Tamil Nadu Namakkal Namakkal TN10 296 Tamil Nadu Pudukkottai Pudukkottai TN31 297 Tamil Nadu Ramanathapuram Ramanathapuram TN32 298 Tamil Nadu Salem Salem TN11 299 Tamil Nadu Sivaganga Sivaganga TN33 300 Tamil Nadu Thanjavur Thanjavur TN12 301 Tamil Nadu Thiruvallur Thiruvallur TN34 302 Tamil Nadu Thoothukudi Thoothukudi TN13 303 Tamil Nadu Tiruchirappalli Tiruchirappalli TN14 304 Tamil Nadu Tirunelveli Tirunelveli TN15 305 Tamil Nadu Tirupur Tiruppur TN22 306 Tamil Nadu Tiruvannamalai Tiruvannamalai TN35 307 Tamil Nadu Nilgiris Udhagamandalam TN36 308 Tamil Nadu Vellore Vellore TN18 309 Tamil Nadu Villupuram Viluppuram TN23 310 Tamil Nadu Virudhanagar Virudhunagar TN20 311 Telangana Hayathnagar Hayathnagar TL14 312 Telangana Ranga Reddy Hyderabad/Secunderabad TL01 313 Telangana Jagtial Jagtial TL15 314 Telangana Jangaon Jangaon TL16 315 Telangana Karimnagar Karimnagar TL02 316 Telangana Khammam Khammam TL03 317 Telangana Bhadradri Kothagudem Kothagudem TL17 318 Telangana Mahabubabad Mahabubabad TL10 319 Telangana Mahbubnagar Mahbubnagar TL04 320 Telangana Medak Medak TL19 321 Telangana Medchal Medchal TL20 322 Telangana Nalgonda Nalgonda TL05 323 Telangana Nizamabad Nizamabad TL08 324 Telangana Sangareddy Sangareddy TL21 325 Telangana Siddipet Siddipet TL11 326 Telangana Suryapet Suryapet TL09 327 Telangana Warangal(Rural) Warangal TL07 328 Tripura West Tripura Agartala TA01 329 Uttar Pradesh Agra Agra UP01 330 Uttar Pradesh Aligarh Aligarh UP02 331 Uttar Pradesh Prayagraj Allahabad/Prayagraj UP03 332 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar Ambedkar Nagar UP25 333 Uttar Pradesh Azamgarh Azamgarh UP19 334 Uttar Pradesh Bahraich Bahraich UP47 335 Uttar Pradesh Ballia Ballia UP20 336 Uttar Pradesh Banda Banda UP26 337 Uttar Pradesh Barabanki Barabanki UP27 338 Uttar Pradesh Bareilly Bareilly UP04 339 Uttar Pradesh Bijnor Bijnor UP21 340 Uttar Pradesh Bulandshahr Bulandshahr UP29 341 Uttar Pradesh Chandauli Chandauli UP41 342 Uttar Pradesh Ayodhya Faizabad UP06 343 Uttar Pradesh Fatehpur Fatehpur UP49 344 Uttar Pradesh Firozabad Firozabad UP22 345 Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad UP07 346 Uttar Pradesh Ghazipur Ghazipur UP23 347 Uttar Pradesh Gorakhpur Gorakhpur UP08 348 Uttar Pradesh Hapur (Panchsheel Nagar) Hapur (Panchsheel Nagar) UP51 349 Uttar Pradesh Hathras Hathras UP53 350 Uttar Pradesh Jaunpur Jaunpur UP24 351 Uttar Pradesh Jhansi Jhansi UP10 352 Uttar Pradesh Kanpur Rural Kanpur UP11 353 Uttar Pradesh Kaushambi Kaushambi UP54 354 Uttar Pradesh Lucknow Lucknow UP12 355 Uttar Pradesh Mathura Mathura UP13 356 Uttar Pradesh Mau Mau UP35 357 Uttar Pradesh Meerut Meerut UP14 358 Uttar Pradesh Moradabad Moradabad UP15 359 Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzaffarnagar UP16 360 Uttar Pradesh Siddharthnagar Naugarh UP57 361 Uttar Pradesh Gautam Buddha Nagar Noida/Greater Noida UP09 362 Uttar Pradesh Pratapgarh Pratapgarh UP43 363 Uttar Pradesh Raebareli Raebareli UP37 364 Uttar Pradesh Rampur Rampur UP58 365 Uttar Pradesh Saharanpur Saharanpur UP38 366 Uttar Pradesh Sitapur Sitapur UP17 367 Uttar Pradesh Sonbhadra Sonbhadra UP42 368 Uttar Pradesh Sultanpur Sultanpur UP40 369 Uttar Pradesh Unnao Unnao UP59 370 Uttar Pradesh Varanasi Varanasi UP18 371 Uttarakhand Almora Almora UK09 372 Uttarakhand Dehradun Dehradun UK01 373 Uttarakhand Haldwani Haldwani UK02 374 Uttarakhand Haridwar Haridwar UK03 375 Uttarakhand Nainital Nainital UK04 376 Uttarakhand Tehri Garhwal New Tehri UK10 377 Uttarakhand Pantnagar Pantnagar UK05 378 Uttarakhand Pauri Garhwal Pauri Garhwal UK08 379 Uttarakhand Roorkee Roorkee UK06 380 Uttarakhand Udham Singh Nagar Udham Singh Nagar UK07 381 West Bengal Paschim Bardhaman Asansol WB01 382 West Bengal Bankura Bankura WB16 383 West Bengal Purba Bardhaman Burdwan(Bardhaman) WB02 384 West Bengal Darjeeling Darjeeling WB18 385 West Bengal Durgapur Durgapur WB04 386 West Bengal Hooghly Hooghly WB06 387 West Bengal Howrah Howrah WB07 388 West Bengal Jalpaiguri Jalpaiguri WB19 389 West Bengal Nadia Kalyani WB08 390 West Bengal Kolkata Kolkata WB10 391 West Bengal Malda Malda WB20 392 West Bengal Murshidabad Murshidabad WB21 393 West Bengal Cooch Behar Nadia WB17 394 West Bengal North 24 Parganas North 24 Parganas WB12 395 West Bengal Paschim Medinipur Paschim Medinipur WB13 396 West Bengal Purba Medinipur Purba Medinipur WB14 397 West Bengal Siliguri Siliguri WB11 398 West Bengal South 24 Parganas South 24 Parganas WB15 399 West Bengal Birbhum Suri WB22

JEE Main Exam Center List for Outside India

Candidates who have applied for the IIT JEE main exam from outside India will write the exam from the centre assigned to them. The authorities have announced a list of twenty-five exam centres outside India that shall be assigned to the students.

S. No. Country City City Code 1 Bahrain Manama ZZ01 2 Sri Lanka Colombo ZZ02 3 Qatar Doha ZZ03 4 UAE Dubai ZZ04 5 Indonesia Jakarta ZZ13 6 Nepal Kathmandu ZZ05 7 Malaysia Kuala Lampur ZZ11 8 Kuwait Kuwait City ZZ10 9 Nigeria Lagos/Abuja ZZ12 10 Oman Muscat ZZ06 11 Saudi Arabia Riyadh ZZ07 12 UAE Sharjah ZZ08 13 Singapore Singapore ZZ09 14 Australia Canberra ZZ14 15 Austria Vienna ZZ15 16 Brazil Brasilia ZZ16 17 Canada Ottawa ZZ17 18 China Beijing ZZ18 19 Hong Kong Hong Kong ZZ19 20 Mauritius Port Luis ZZ20 21 Russia Moscow ZZ21 22 South Africa Cape Town ZZ22 23 Thailand Bangkok ZZ23 24 USA Washington D.C. ZZ24 25 Vietnam Hanoi ZZ25

JEE Main Practice Center

In a bid to facilitate the students with the JEE Main exam layout, paper structure and instructions, the agency in collaboration with the Ministry of Education has launched the practice centre facility for the aspirants. The agency has set up a large network of exam centres mainly for aspirants who belong to rural or remote areas. Candidates can complete the JEE Main registration formalities for the practice centre free of cost.

Practising in these centres will help the candidates in getting accustomed to the exam layout, interface, logging in, exam instructions, navigating the question paper, review, edit and submit option in the exam and the correct way to use a mouse, numeric keys etc.

How to Register for JEE Main Practice Center?

The candidates can complete the registration formalities for the practice centre and avail of a preferred slot to clear their doubts regarding the computer-based test. Here are a few steps that will help with the registration:

Visit the official website of NTA - nta.ac.in Click on the student tab and choose the registration for TPCs from the drop-down menu Next, sign in with your Gmail account and move to the registration page Enter details like name, date of birth, and parent's name, and upload passport-size photo and id proof. Next, enter your contact details namely, email id, mobile number etc Move to the next page and enter your educational qualification, exam type and the number of attempts so far and click the submit button Scroll along the list of exam centres and choose at least five exam centres nearest to your location along with the preferred slot and submit the form

Post successful submission, the agency will send the SMS with the date of the practice test and exam centre assigned to the candidate.

JEE Main 2023 Exam Schedule

The agency has earlier notified the complete exam schedule for JEE Main 2023 session 1. Candidates can check out the table to know about the important dates corresponding to all the events.

Events JEE Main 2023 Dates JEE Main Application Form Releases December 15, 2022 Last Date to Fill JEE Main Application Form January 12, 2023 JEE Main Application Form Correction Window January 13 and 14, 2023 JEE Main Exam Centre Intimation January 17, 2023 JEE Main Admit Card Release Date Third Week of January 2023 JEE Main 2023 Exam Dates (January Session) January 24, 25, 27, 28, 29, 30, and 31 January 2023 JEE Main Answer Key Releases To be Announced Soon JEE Main Answer Key Challenges To be Announced Soon JEE Main Final Answer Key Releases To be Announced Soon JEE Main Result 2023 Date To be Announced Soon

JEE Main Exam Day Guidelines

Here are some guidelines that should be kept in mind during the JEE Main examination

The candidates have to reach the JEE Main exam centre at least 45 to 60 minutes before the assigned exam time to complete the frisking process on time It is advisable to fill out the self-declaration form, paste the passport-size photo and put the left thumb impression on the admit card before reaching the exam centre Things namely, JEE Main admit card, valid id proof, hand sanitiser, and a transparent water bottle are allowed only in the exam centre The candidates have to follow all the Covid-19 protocols like using a face mask, social distancing etc inside the exam hall Candidates should refrain from wearing metallic jewellery, full sleeves clothes, caps, hats or any religious attire in the JEE Main exam Electronic gadgets like calculators, mobile phones, study materials, eatables, packed food, and blank paper are not allowed inside the exam premises.

Also Read: JEE Main 2023 Admit Card Expected Soon at jeemain.nta.nic.in, Session 1 Exam To Commence From Jan 24