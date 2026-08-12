SSC JHT Exam 2026: एसएसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 8 सितंबर को, यहां देखें पूरी डिटेल

एसएससी कंबाइड हिंदी ट्रांसलेेशन की परीक्षा संबंधित नोटिस डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन पदों के सलेक्शन में पेपर-1 सीबीटी, पेपर-2 सब्जेक्टिव और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

SSC JHT Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), जूनियर ट्रांसलेटर (JT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक परीक्षा 8 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग कुल 303 रिक्त पदों को भरना चाहता है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले जारी किया जाएगी। हिंदी ट्रांसलेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

SSC JHT Exam Pattern 2026

एसएससी कंबाइड हिंदी ट्रांसलेेशन की परीक्षा 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं। पहला पेपर कंप्यूटर आधारित होता है। इसमें इंग्लिश के 100 प्रश्न और हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल होती है। इसके लिए कुल 2 घंटे मिलते हैं।

दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है। यह पेपर पेन और पेपर पर आयोजित किया जाता है। पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होता है। पहले सेक्शन में ट्रांसलेशन (इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश) और दूसरे सेक्शन में लेखन (एक इंग्लिश और एक हिंदी) किया जाता है। पेपर कुल 200 अंकों का होता है, जिसके लिए 2 घंटे मिलते हैं।

SSC JHT Admit Card 2026 कब आएगा?

एसएससी हिंदी ट्रांसलेसर एग्जाम का एडमिट परीक्षा से 3 या 4 दिन पहले आने की उम्मीद है और इसकी परीक्षा 8 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। हिंदी ट्रांसलेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्यस यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसके बिना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया जा सकता टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्यस पहले से तैयार रखें।