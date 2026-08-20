JPSC-JSSC Exam Cancellation Stayed: झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्र और चुने छात्रों के लिए बेहद जरूरी खबर जारी की गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा रद किए गए JPSC 11वीं और 13वीं भर्ती एग्जाम के रद करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक (Stay) लगा दी है, जिसके तहत JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की कई प्रमुख एग्जाम और नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।

अभी एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स द्वारा किये गए करीब 25 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने की मांगो को स्वीकार करके 22 भर्ती एग्जाम रद की थीं। साथ ही, 6 एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था। इसके अलावा 17 भर्ती एग्जाम की जांच CID को सौंपी गई थी।

अदालत ने पास छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।