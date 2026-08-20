BSNL JTO Admit Card 2026 Out: बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी; ऐसे करें डाउनलोड

BSNL JTO Exam Date & Admit Card 2026: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO-Telecom) के पोस्ट पर भर्ती एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के एडमिट कार्ड आज 20 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

जिन छात्रों ने इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब एग्जाम पोर्टल externalexam.bsnl.co.in या वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर अपने BSNL JTO Hall Ticket 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं।

छात्र अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करें।

BSNL JTO 2026 Exam Overview

BSNL JTO Hall Ticket 2026 और एग्जाम से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी और डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।