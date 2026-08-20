UP Board 12th New Paper Pattern 2027 : यूपी बोर्ड 12वीं में अब होगा 80 मार्क्स पेपर; जानें नया मार्किंग सिस्टम, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में मिलेंगे इंटरनल Marks

UPMSP Class 12 Exam Pattern Changed: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020), नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-2023) और 'परख' (PARAKH) के सुझावों के आधार पर बोर्ड अब कैलकुलेशन प्रक्रिया को ओर आसान और छात्र के लिए अनुकूल बनाने जा रहा है।

इस नई व्यवस्था के आधार पर Non-Practical Subjects जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और इतिहास में अब 100 मार्क्स के लिखित एग्जाम के बजाय 80 मार्क्स के लिखित एग्जाम होंगे। साथ ही, छात्रों को 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के द्वारा दिए जाएंगे।

नया एग्जाम फॉर्मेट क्या है? UP Board Class 12 paper format Kab se hoga shuru?

UP Board Class 12 Exam Pattern का नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। यह नया एग्जाम फॉर्मेट अगले सेशन यानी 2026-27 के 12वीं एग्जाम से लागू किया जाएगा। साथ ही, नए रूल्स के अनुसार यह शैक्षिक सेशन से 11वीं कक्षा से लागू हो जायेंगे।