MPMSU B.Sc Result 2026: एमपी बीएससी रिजल्ट जारी, मार्कशीट डाउनलोड लिंक
MPMSU B.Sc Result 2026: एमपी एमएसयु यूनिवर्सिटी ने बीएससी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट mpmsu.edu.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
MPMSU B.Sc Result 2026: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU), जबलपुर ने बीएससी रिजल्ट 2026 जारी किया है। जो उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर बीएससी अंक डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जिसके बाद एमपीएमएसयू परिणाम पोर्टल से अपने बीएससी अंक देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
MPMSU B.Sc Result 2026: रिजल्ट जारी
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, एमपीएमएसयु बीएससी रिजल्ट 2026 कुछ पाठ्यक्रमों के लिए जारी किया गया है। जिनमें बीएससी नर्सिंग सेकिंड ईयर की परीक्षा 2025 भी शामिल हैं। उम्मीदवार सेमेस्टर वाइज रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं।
यहां क्लिक करें - एमपीएमएसयू बीएससी रिजल्ट 2026
यहां क्लिक करें - बीएससी सेकिंड ईयर रिजल्ट 2026
MPMSU B.Sc Result 2026: हाइलाइट्स
एमपी में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी और संबंद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कॉलेजों के लिए राज्य यूनिवर्सिटी शामिल हैं। रिजल्ट से संबंधित अन्य हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
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यूनिवर्सिटी का नाम
|
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU)
|
परीक्षा
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एम.पी.एम.एस.यू. बी.एससी. परीक्षा 2025-26
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अवधि
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बीएससी (नर्सिंग / संबद्ध स्वास्थ्य / पैरामेडिकल ) आदि
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लॉगिन क्रेडेंषशियल
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नामांकन संख्या, जन्म तिथि
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ऑफिशियल वेबसाइट
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mpmsu.edu.in
MPMSU B.Sc Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
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MPMSU के आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर जाएं
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"परिणाम" या "परीक्षा" अनुभाग पर जाएं। MPMSU परिणाम पोर्टल के लिए यहां क्लिक करें ।
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अपने पाठ्यक्रम/सेमेस्टर के लिए उपयुक्त बीएससी परिणाम लिंक ढूंढें ।
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लॉगिन पेज पर, अपना नामांकन नंबर, जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष), परीक्षा श्रृंखला दर्ज करें और आवश्यकतानुसार टाइप करें।
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अपना परिणाम और अनंतिम मार्कशीट देखने के लिए सबमिट करें।
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रिकॉर्ड, प्रवेश, परामर्श या पुनर्मूल्यांकन के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें या प्रिंट करें।
MPMSU B.Sc Marksheet Details: मार्कशीट में उल्लेखित विवरण
ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल होती हैं:
- छात्र का नाम और नामांकन संख्या
- पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष/सेमेस्टर, कॉलेज का नाम
- विषयवार और व्यावहारिक अंक, कुल प्राप्त अंक
- परिणाम की स्थिति (पास / फेल / रोका गया)
- श्रेणी/ग्रेड (यदि लागू हो) और टिप्पणियाँ (ग्रेस ग्रेड, पुनर्मूल्यांकन, पूरक ग्रेड आदि)
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.