MP Police Constable Admit Card 2026 Direct link esb.mp.gov.in: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों पर होने वाली भर्ती भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी। यहां जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका।

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एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक है।