MP Police Constable Admit Card 2026: एमपी कांस्टेबल एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड, ये रहा डायरेक्ट लिंक
MP Police Constable Admit Card 2026 Direct link esb.mp.gov.in: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों पर होने वाली भर्ती भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी। यहां जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका।
MP Police Constable Admit Card 2026 Direct link esb.mp.gov.in: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों पर होने वाली भर्ती भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी। यहां जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका।
MP Police Constable Admit Card 2026 Direct link esb.mp.gov.in: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों पर होने वाली भर्ती भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी। यहां जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका।
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक है।
एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल (GD) के पदों के लिए परीक्षा 19 नवंबर को आयोजित की जा रही है। एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना एमपी पुलिस एडमिट कार्ड नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए "Admit Card" विकल्प पर क्लिक करें और "Police Constable (G.D.) Recruitment Test" के लिंक को चुनें।
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अब लॉगिन विवरण दर्ज करें: एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और माता के नाम के पहले दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक (ऊपर बताए गए फॉर्मेट के अनुसार) दर्ज करें।
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स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को हल करके बॉक्स में भरें।
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अंत में 'Search' बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
एमपी पुलिस एग्जाम पैटर्न
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार यानी मल्टीपल च्वॉइस के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सवाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे। वहीं, पेपर में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 सवाल, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक रुचि से 30 सवाल और विज्ञान और सरल अंक गणित से 30 सवाल पूछे जायेंगे।
Senior Manager - Editorial
Kuldeep Raghav is a seasoned Multimedia Journalist, award-winning author and content strategist with over 15 years of experience across print, digital and video journalism. A Biotechnology graduate with a Postgraduate qualification in Journalism, he brings over nine years of experience in content development, video production and anchoring at Times Now Navbharat, along with over five years in print journalism at Amar Ujala.
He has authored more than 10,000 bylined articles, conducted numerous interviews, written three bestselling books and several audiobooks and has been a guest speaker at Many literary festivals. A recipient of the Prestigious "Hindustani Academy Award", his expertise spans editorial strategy, AI-driven content innovation, digital media, YouTube, team leadership and multimedia storytelling. He currently leads Jagran Josh - Hindi.