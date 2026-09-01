MPESB Result 2026 OUT: एमपी ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक
MPESB Group 2 Sub Group 3 Result 2026 OUT: एमपी ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड, कट ऑफ देख सकते हैं।
MPESB Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 परीक्षा के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए वे अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है। स्कोर चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
MPESB ग्रुप 2 सब-ग्रुप 3 रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
MPESB ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 रिजल्ट 2026 31 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, स्कोरकार्ड, परसेंटाइल और कटऑफ चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी रिजल्ट से संबंधित अन्य सभी हाइलाइट्स नीचे देख सकते हैं।
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परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
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परीक्षा का नाम: ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025
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परीक्षा तिथि: 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि: 31 अगस्त 2026
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रिजल्ट का माध्यम: ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट: esb.mp.gov.in
MP Group 2 Sub Group 3 Result 2026 Direct Link
एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 रिजल्ट 2026 लिंक अब ऑफिशियल MPESB की वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से बिना किसी देरी के अपने परिणाम, मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ PDF और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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यहां क्लिक करें
एमपी ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 कट ऑफ 2026
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने रिजल्ट के साथ 31 अगस्त 2026 को ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 परीक्षा 2026 की कटऑफ भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी ऊपर दी गई टेबल में अपनी कैटेगरी के अनुसार कटऑफ देख सकते हैं। साथ ही, कटऑफ की PDF डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
MP Group 2 Sub Group 3 Result 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
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अभ्यर्थी सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
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फिर Eng/Hn भाषा का चयन करें।
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होम पेज पर Latest Updates सेक्शन में Result - Group-2 SubGroup-3 Combined Recruitment Test 2025 पर क्लिक करें।
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अब लॉगिन विंडो में Application No, Date of Birth और माँ के नाम के पहले 2 अक्षर + आपके आधार नंबर के आखिरी 4 अंक दर्ज करें।
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आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर रख लें।
कुल 454 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 454 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। GEN वर्ग के लिए 146 पद, EWS के लिए 29 पद, SC के लिए 58 पद, ST के लिए 69 पद और EBC वर्ग के लिए 152 पद निर्धारित किए गए हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.