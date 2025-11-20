MPESB Group 5 Paramedical Staff Result 2025 जारी हुआ, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

MPESB Group 5 Paramedical Staff Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-5 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक (Eye Assistant) और O.T. टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब esb.mp.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 752 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
एमपीईएसबी पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2025 हाइलाइट्स क्या है?
एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां यहां से प्राप्त करें।
-
परीक्षा का नाम: MPESB पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025
-
आयोजक संस्था: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
-
कुल रिक्त पदों की संख्या: 752
-
पदों के नाम: फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ओ.टी. टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र सहायक, काउंसलर
-
परीक्षा तिथि: 27 सितंबर 2025
-
रिजल्ट जारी होने की तिथि: 20 नवंबर 2025
-
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षा
-
जॉब लोकेशन: मध्य प्रदेश
-
आधिकारिक वेबसाइट: esb.mp.gov.in
एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक
MPESB ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर को आयोजित परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख लें। नीचे हमने MPESB ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी दिया है:
MPESB Group 5 Paramedical Staff Result 2025 Link
MPESB Group 5 Paramedical Staff Result 2025 कैसे चेक करें?
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) के Group 5 Paramedical Staff रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे दिए आसान चरणों को फॉलो करें:
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होम‑पेज पर English/Hindi भाषा का चयन करें।
-
फिर Latest Updates सेक्शन में “Result - Paramedical Combined Recruitment Test - 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
फिर लॉगिन पेज ओपन होगा, वहां ये महत्वपूर्ण जानकारी भरें:
-
आवेदन / रोल नंबर (Application Number / Registration Number)
-
Date of Birth (DOB)
-
मां का पहला 2 अक्षर + अंतिम 4 अंक (यदि मां का नाम मांगा गया हो)
-
कैप्चा/वेरिफिकेशन कोड
-
-
इसके बाद “Search” बटन पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा — इसे डाउनलोड करें और प्रिंट / PDF रूप में सेव करें।
