Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

MPPTCL Admit Card 2025: जूनियर इंजीनियर, सबस्टेशन अटेंडेंट और अन्य के लिए एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 12, 2025, 16:44 IST

MPPTCL Admit Card 2025: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई पदों के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। MPPTCL पूरे राज्य में 22 से 24 सितंबर, 2025 तक असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर अटेंडेंट और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। Candidates अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
MPPTCL Admit Card 2025
MPPTCL Admit Card 2025

MPPTCL Admit Card 2025: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर AE, JE और अन्य पदों के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। MPPTCL पूरे राज्य में 22 से 24 सितंबर, 2025 तक असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर अटेंडेंट और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। MPPTCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों के लिए एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन Candidates ने क्लास II, क्लास-III और क्लास-IV के कई पदों के लिए सफलतापूर्वक Registration कराया है, वे जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट- mptransco.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे हॉल टिकट डाउनलोड लिंक दे रहे हैं।

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 

Candidates MPPTCL एडमिट कार्ड पर MPPTCL परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी जैसे तारीख, स्थान और समय देख सकते हैं। Candidates नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा की तारीख

असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर अटेंडेंट और अन्य कई पदों के लिए लिखित परीक्षा पूरे राज्य में 22 से 24 सितंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा शेड्यूल की जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई टेबल देखें-

पद का नाम

शिफ्ट की संख्या

तारीख

शिफ्ट का समय

असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन (क्लास II)

1

22 सितंबर 2025 (S1)

सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक

जूनियर इंजीनियर (क्लास-III)

2

22 सितंबर 2025 (S2 & S3)

दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक और शाम 05:00 बजे से 07:00 बजे तक

जूनियर इंजीनियर (CIVIL) (क्लास-III)

1

23 सितंबर 2025 (S1)

सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक

सबस्टेशन अटेंडेंट (क्लास-IV)

2

23 सितंबर 2025 (S2 & S3)

दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक और शाम 05:00 बजे से 07:00 बजे तक

सर्वेयर अटेंडेंट (क्लास-IV)

1

24 सितंबर 2025

सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं

1.  आधिकारिक वेबसाइट www.mppgcl.mp.gov.in पर जाएं

2.  होमपेज पर, करियर (नया) लिंक पर क्लिक करें

3.  अब, “PLEASE CLICK HERE TO APPLY FOR THE POST OF AE/JE and others” पर क्लिक करें

4.  आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको 'सेवाएं' सेक्शन पर क्लिक करना होगा

5.  अब कई पदों के सामने दिए गए “Click Here” पर क्लिक करें।

6.  अपने अकाउंट में लॉगिन करें

7.  एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

8.  MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 के लिए जरूरी निर्देश?

जो Candidates 19 सितंबर और 21 सितंबर, 2025 को परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने परीक्षा देने से पहले परीक्षा के दिन के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है। आपको परीक्षा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। Candidates को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए और एक सहज और परेशानी मुक्त परीक्षा अनुभव सुनिश्चित करना चाहिए-

  • हॉल टिकट और आईडी प्रूफ: आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी (जैसे- वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) साथ रखें।

  • प्रतिबंधित चीजों से बचें: आपको उन चीजों से बचना चाहिए जिनकी परीक्षा केंद्रों में अनुमति नहीं है, जिनमें मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ईयरफोन और अन्य उपकरण शामिल हैं।

  • OMR निर्देश: OMR शीट भरते समय निर्देशों में बताए गए तरीके से सही दिशानिर्देशों का पालन करें।

  • बैठने की व्यवस्था: परीक्षा हॉल में दूसरी सीटों पर न बैठें और केवल अपने रोल नंबर/Registration नंबर के अनुसार तय सीट पर ही बैठें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News