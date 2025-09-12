MPPTCL Admit Card 2025: जूनियर इंजीनियर, सबस्टेशन अटेंडेंट और अन्य के लिए एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

MPPTCL Admit Card 2025: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MPPTCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर AE, JE और अन्य पदों के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। MPPTCL पूरे राज्य में 22 से 24 सितंबर, 2025 तक असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर अटेंडेंट और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। MPPTCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों के लिए एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन Candidates ने क्लास II, क्लास-III और क्लास-IV के कई पदों के लिए सफलतापूर्वक Registration कराया है, वे जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट- mptransco.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे हॉल टिकट डाउनलोड लिंक दे रहे हैं। MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 Candidates MPPTCL एडमिट कार्ड पर MPPTCL परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी जैसे तारीख, स्थान और समय देख सकते हैं। Candidates नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा की तारीख असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर अटेंडेंट और अन्य कई पदों के लिए लिखित परीक्षा पूरे राज्य में 22 से 24 सितंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा शेड्यूल की जानकारी के लिए कृपया नीचे दी गई टेबल देखें- पद का नाम शिफ्ट की संख्या तारीख शिफ्ट का समय असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन (क्लास II) 1 22 सितंबर 2025 (S1) सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक जूनियर इंजीनियर (क्लास-III) 2 22 सितंबर 2025 (S2 & S3) दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक और शाम 05:00 बजे से 07:00 बजे तक जूनियर इंजीनियर (CIVIL) (क्लास-III) 1 23 सितंबर 2025 (S1) सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक सबस्टेशन अटेंडेंट (क्लास-IV) 2 23 सितंबर 2025 (S2 & S3) दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक और शाम 05:00 बजे से 07:00 बजे तक सर्वेयर अटेंडेंट (क्लास-IV) 1 24 सितंबर 2025 सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक

MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं 1. आधिकारिक वेबसाइट www.mppgcl.mp.gov.in पर जाएं 2. होमपेज पर, करियर (नया) लिंक पर क्लिक करें 3. अब, “PLEASE CLICK HERE TO APPLY FOR THE POST OF AE/JE and others” पर क्लिक करें 4. आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको 'सेवाएं' सेक्शन पर क्लिक करना होगा 5. अब कई पदों के सामने दिए गए “Click Here” पर क्लिक करें। 6. अपने अकाउंट में लॉगिन करें 7. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। 8. MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए सेव कर लें। MPPTCL एडमिट कार्ड 2025 के लिए जरूरी निर्देश? जो Candidates 19 सितंबर और 21 सितंबर, 2025 को परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने परीक्षा देने से पहले परीक्षा के दिन के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है। आपको परीक्षा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। Candidates को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए और एक सहज और परेशानी मुक्त परीक्षा अनुभव सुनिश्चित करना चाहिए-