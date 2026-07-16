NALCO Admit Card 2026 OUT: नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link
NALCO ने नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका नीचे लेख में दिया गया है।
NALCO Admit Card 2026 OUT: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर 268 नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों (विज्ञापन संख्या 10260213) के लिए 15 जुलाई 2026 को NALCO एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले है, वे अब इस लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना यूज़रनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।
NALCO एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स
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संस्थान का नाम: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO)
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पद: नॉन-एग्जीक्यूटिव पर्सनल
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एडमिट कार्ड तिथि: 15 जुलाई 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट: 27 जुलाई 2026
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परीक्षा मोड: कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT)
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लॉगिन डिटेल्स: रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि
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आधिकारिक वेबसाइट: www.nalcoindia.com
NALCO Admit Card 2026 Download Link
NALCO एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com उपलब्ध है। उम्मीदवार अप बिना देरी किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा में प्रवेश के लिए हॉल टिकट का प्रिंट लें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।
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NALCO Admit Card 2026 Link
NALCO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप NALCO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और Job सेक्शन पर क्लिक करें।
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अब एक नया पेज ओपन होगा, वहां “Download NALCO Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
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अपना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
NALCO Non-Executive Admit Card 2026 पर उल्लिखित विवरण
उम्मीदवार NALCO नॉन-एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, पोस्ट का नाम, परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दिए होंगे। किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
NALCO परीक्षा पैटर्न 2026
परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान (General Knowledge) से 35 प्रश्न, मात्रात्मक अभिरुचि (Quantitative Aptitude) से 35 प्रश्न तथा सामान्य अंग्रेजी (General English) से 30 प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। साथ ही, उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.