NHM Punjab Vacancy 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग में 300 पदों पर भर्ती, ऐसे करें nhm.punjab.gov.in ऑनलाइन आवेदन

By Priyanka Pal
Dec 31, 2025, 14:14 IST

NHM Punjab Vacancy 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसके लिए एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा धारक आवेदन करने के योग्य है। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, अंतिम तिथि सहित विवरण देखने के लिए आगे लेख में दिया विवरण देखें।

NHM Punjab Vacancy 2025

NHM Punjab Vacancy 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग (NHM) की ओर से पंजाब राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसरार, संबंधित भर्ती के लिए बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती का उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाकर अंतिम आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू की गई है। 

NHM Punjab Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाले गए पदों के माध्यम से कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार आवेदन की तिथि सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

पंजाब स्वास्थ्य विभाग (NHM)

पद का नाम 

विशेषज्ञ डॉक्टर 

पदों की संख्या 

300

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

27 दिसंबर, 2025 

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि

27 दिसंबर, 2025

शैक्षणिक योग्यता 

एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा समकक्ष योग्यता 

चयन प्रक्रिया 

इंटरव्यू 

ऑफिशियल वेबसाइट 

nhm.punjab.gov.in

NHM Punjab Vacancy 2025: आवेदन लिंक 

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास समकक्ष योग्यता, एमबीबीएस डिग्री के साथ - साथ पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार का पंजाब मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

NHM पंजाब भर्ती 2025 

आवेदन लिंक

NHM Punjab Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पंजाब स्वास्थ्य विभाग में निकाले गए कुल 300 रिक्त पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nhm.punjab.gov.in  पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Career Section पर जाएं। 

स्टेप 3 अब आवेदन लिंक NHM Punjab Recruitment 2025 पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स फॉर्म के साथ अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरकर सबमिट करें।

India Post Driver Vacancy 2025

