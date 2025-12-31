NHM Punjab Vacancy 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग में 300 पदों पर भर्ती, ऐसे करें nhm.punjab.gov.in ऑनलाइन आवेदन

NHM Punjab Vacancy 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग (NHM) की ओर से पंजाब राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसरार, संबंधित भर्ती के लिए बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती का उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाकर अंतिम आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू की गई है।

NHM Punjab Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाले गए पदों के माध्यम से कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार आवेदन की तिथि सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं: