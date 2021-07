NHM यूपी भर्ती 2021: 797 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन @ upnrhm.gov.in

NHM UP भर्ती 2021 अधिसूचना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तर प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है. NHM UP सीएचओ के लिए पंजीकरण 28 जुलाई 2021 से शुरू होगा. NHM UP सीएचओ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आधिकारिक वेबसाइट - upnrhm.gov.in पर 17 अगस्त 2021 है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

1. NHM UP सीएचओ आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 28 जुलाई 2021 पूर्वाह्न 11 बजे

2. NHM UP सीएचओ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 17 अगस्त 2021 रात 11:59 बजे तक

NHM UP रिक्ति विवरण:

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) - 797 पद

NHM UP सीएचओ पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

1.मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी. (नर्सिंग) या पोस्ट बेसिक B.Sc. (नर्सिंग).

2.उम्मीदवारों को यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए.

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

NHM UP सीएचओ आयु सीमा:

विज्ञापन की अंतिम तिथि पर 35 वर्ष (17/08/2021)

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट



NHM UP भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी upnrhm.gov.in पर 28 जुलाई से 17 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.