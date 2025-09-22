NIOS 10th, 12th Date Sheet 2025: एनआईओएस 10वीं और 12वीं थ्योरी परीक्षा की डेटशीट जारी

NIOS Class 10 and 12 Exam Dates 2025: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने अब आधिकारिक तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षा की डेटशीट अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र के लिए जारी कर दी है।जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए अब थ्योरी परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। थ्योरी परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगी, जिसे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले छात्रों के लिए भी आयोजित किया जाएगा।इस डेटशीट के जारी होते ही छात्रों को भी अप्रमाणित बदलावों से सावधान रहने की सलाह दी गई है एक बार तारीखें घोषित हो जाने के बाद, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इस वर्ष भी संभावना है कि परीक्षा इसी अवधि में कराई जाएगी और डेटशीट बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर उपलब्ध होगी।
NIOS कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षा 2025 की डेट शीट (अक्टूबर सत्र)
|
तिथि
|
विषय और कोड
|
14 अक्टूबर, 2025
|
संस्कृत साहित्य (248), उद्यमिता (249)
|
15 अक्टूबर, 2025
|
भारतीय दर्शन (247)
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बंगाली (203), मराठी (204), तेलुगु (206), गुजराती (207), उर्दू (208), कन्नड़ (209), पंजाबी (210), असमिया (232), उड़िया (233), मलयालम (234), नेपाली (235), अरबी (236), फारसी (237), तमिल (237), सिंधी (238)
|
17 अक्टूबर, 2025
|
मनोविज्ञान (222)
|
24 अक्टूबर, 2025
|
हिंदी (201)
|
25 अक्टूबर, 2025
|
रोजगारपरक कौशल (250)
|
29 अक्टूबर, 2025
|
डेटा एंट्री ऑपरेशंस (आईटी) (229)
|
30 अक्टूबर, 2025
|
गणित (211)
|
31 अक्टूबर, 2025
|
व्यवसाय अध्ययन (215)
|
3 नवंबर, 2025
|
सामाजिक विज्ञान (213)
|
4 नवंबर, 2025
|
अर्थशास्त्र (214), वेद अध्ययन (245)
|
6 नवंबर, 2025
|
चित्रकला (225)
|
7 नवंबर, 2025
|
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (212)
|
8 नवंबर, 2025
|
लोक कला (244)
|
10 नवंबर, 2025
|
उर्दू (206), संस्कृत (209), भारतीय सांकेतिक भाषा (240), बोध दर्शन (241)
|
11 नवंबर, 2025
|
अंग्रेजी (202)
|
12 नवंबर, 2025
|
बेकरी और कन्फेक्शनरी (605), फूड प्रोडक्शन (606), फूड और बेवरेज (607), हाउसकीपिंग (608), ब्यूटी और हेल्थ केयर (612)
|
13 नवंबर, 2025
|
गृह विज्ञान
|
14 नवंबर, 2025
|
हिंदुस्तानी संगीत, नाट्यकला
|
17 नवंबर, 2025
|
भारतीय संस्कृति और विरासत, कर्नाटक संगीत
|
18 नवंबर, 2025
|
अकाउंटेंसी, संस्कृत व्याकरण
NIOS थ्योरी परीक्षा कक्षा 12वीं की डेट शीट 2025 (अक्टूबर सत्र)
|
परीक्षा की तिथि
|
विषय
|
14 अक्टूबर, 2025
|
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
|
15 अक्टूबर, 2025
|
मनोविज्ञान, संस्कृत व्याकरण
|
16 अक्टूबर, 2025
|
भूगोल
|
17 अक्टूबर, 2025
|
संस्कृत
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम, सिंधी, भोली भाषा
|
25 अक्टूबर, 2025
|
जेंडर स्टडीज (लिंग अध्ययन)
|
28 अक्टूबर, 2025
|
रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जनसंचार, सैन्य अध्ययन
|
30 अक्टूबर, 2025
|
गृह विज्ञान
|
31 अक्टूबर, 2025
|
अंग्रेजी
|
3 नवंबर, 2025
|
कंप्यूटर विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और, समाजशास्त्र, पर्यटन
|
4 नवंबर, 2025
|
हिंदी, रोजगारपरक कौशल और उद्यमिता
|
6 नवंबर, 2025
|
भौतिकी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
|
7 नवंबर, 2025
|
डेटा एंट्री ऑपरेशंस (थ्योरी)
|
10 नवंबर, 2025
|
जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, कानून का परिचय, सैन्य इतिहास
|
11 नवंबर, 2025
|
गणित, वेद अध्ययन
|
12 नवंबर, 2025
|
पेंटिंग
|
13 नवंबर, 2025
|
व्यवसाय अध्ययन, संस्कृत साहित्य
|
14 नवंबर, 2025
|
उर्दू, भारतीय दर्शन, नाट्यकला
|
17 नवंबर, 2025
|
अर्थशास्त्र, बोध दर्शन
|
18 नवंबर, 2025
|
हाउसकीपिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, फलों और सब्जियों का संरक्षण, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट (थ्योरी), कंप्यूटर और ऑफिस एप्लीकेशंस, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, वेब डेवलपमेंट, सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और मेंट, और योग सहायक
|
NIOS Class 10 and 12 Theory Exam Datesheet 2025: Download PDF
पिछले वर्षों के अनुसार अनुमानित डेटशीट (थ्योरी परीक्षा): Past Years Exam Dates
|
वर्ष (Year)
|
परीक्षा का सत्र (Month of Exam)
|
थ्योरी परीक्षा की अवधि (Dates)
|
2023
|
अक्टूबर-नवंबर
|
3 अक्टूबर से 8 नवंबर
|
2024
|
अक्टूबर-नवंबर
|
4 अक्टूबर से 6 नवंबर
|
2025
|
अक्टूबर-नवंबर
|
14 अक्टूबर से 18 नवंबर
प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट: NIOS 2025 Practical Dates and Subjects
NIOS की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ कक्षा दसवीं (Secondary) और बारहवीं (Senior Secondary) के लिए विभिन्न विषयों में 12 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएँगी।
|
Dates
|
कक्षा 12 विषय (Senior Secondary)
|
कक्षा 10 विषय (Secondary)
|
12-15 सितंबर
|
गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, कंप्यूटर विज्ञान, जनसंचार, प्रारंभिक बाल्य सेवाएं एवं शिक्षा
|
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, कर्नाटिक संगीत, लोक कला
|
16-19 सितंबर
|
रसायन शास्त्र, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और योग, डेटा एंट्री ऑपरेशन्स, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, एवं नाट्य कला
|
चित्रकला, गणित, हिन्दुस्तानी संगीत, डेटा एंट्री ऑपरेशन्स, नाट्य कला
|
20-23 सितंबर
|
कई व्यावसायिक तथा सामान्य विषय जैसे कंप्यूटर-ऑफिस अनुप्रयोग, वेब डिजाइनिंग, होम स्टे-केयर आदि
|
कटिंग-टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर व हेयर केयर आदि
|
24-27 सितंबर
|
होम-स्टे-केयर एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय
|
सौंदर्य प्रसाधन, पाक शास्त्र, होटल फुल ऑफिस ऑपरेशन आदि व्यावसायिक विषय
कैसे डाउनलोड करें परीक्षा डेटशीट: How to Download NIOS Practical Date Sheet
छात्र निम्नलिखित स्टेप्स से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
-
NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in या sdmis.nios.ac.in पर जाएँ।
-
Notifications या Date Sheet के भाग में जाकर “Secondary / Sr. Secondary Examinations, October-November 2025” लिंक खोजें।
-
PDF डाउनलोड करें और अपनी विषय-अनुसार तिथि देख लें।
NIOS द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र की कक्षा 10 और 12 की थ्योरी परीक्षा तिथि-शीट जारी कर दी गई है, जिससे अब विद्यार्थियों को अपनी तैयारी की अंतिम योजना बनाने में आसानी होगी। परीक्षाएँ 14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक चलेंगी और सभी विषयों का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे तिथि-शीट को ध्यान से देखें, अपने विषय की तारीख नोट कर लें और समय का सही उपयोग करते हुए पुनरावृत्ति (revision) पर विशेष ध्यान दें। अब तैयारी का सबसे अहम दौर शुरू हो चुका है, और मेहनत ही सफलता की कुंजी होगी।
