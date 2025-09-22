NIOS 10th, 12th Date Sheet 2025: एनआईओएस 10वीं और 12वीं थ्योरी परीक्षा की डेटशीट जारी

NIOS Class 10 and 12 Exam Dates 2025: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने अब आधिकारिक तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षा की डेटशीट अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र के लिए जारी कर दी है।जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए अब थ्योरी परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। थ्योरी परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगी, जिसे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले छात्रों के लिए भी आयोजित किया जाएगा।इस डेटशीट के जारी होते ही छात्रों को भी अप्रमाणित बदलावों से सावधान रहने की सलाह दी गई है एक बार तारीखें घोषित हो जाने के बाद, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इस वर्ष भी संभावना है कि परीक्षा इसी अवधि में कराई जाएगी और डेटशीट बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर उपलब्ध होगी।

NIOS कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षा 2025 की डेट शीट (अक्टूबर सत्र)