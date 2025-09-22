IB ACIO Answer Key 2025 OUT
NIOS 10th, 12th Date Sheet 2025: एनआईओएस 10वीं और 12वीं थ्योरी परीक्षा की डेटशीट जारी

By Apeksha Agarwal
Sep 22, 2025, 16:15 IST

NIOS Theory Exam Date Sheet 2025: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पब्लिक थ्योरी एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया है, जिसका आयोजन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर, 2025 तक होगा.

NIOS Class 10 and 12 Exam Dates 2025: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने अब आधिकारिक तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षा की डेटशीट अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र के लिए जारी कर दी है।जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए अब थ्योरी परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। थ्योरी परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगी, जिसे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले छात्रों के लिए भी आयोजित किया जाएगा।इस डेटशीट के जारी होते ही छात्रों को भी अप्रमाणित बदलावों से सावधान रहने की सलाह दी गई है एक बार तारीखें घोषित हो जाने के बाद, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इस वर्ष भी संभावना है कि परीक्षा इसी अवधि में कराई जाएगी और डेटशीट बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर उपलब्ध होगी।

NIOS कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षा 2025 की डेट शीट (अक्टूबर सत्र)

तिथि

विषय और कोड

14 अक्टूबर, 2025

संस्कृत साहित्य (248), उद्यमिता (249)

15 अक्टूबर, 2025

भारतीय दर्शन (247)

16 अक्टूबर, 2025

बंगाली (203), मराठी (204), तेलुगु (206), गुजराती (207), उर्दू (208), कन्नड़ (209), पंजाबी (210), असमिया (232), उड़िया (233), मलयालम (234), नेपाली (235), अरबी (236), फारसी (237), तमिल (237), सिंधी (238)

17 अक्टूबर, 2025

मनोविज्ञान (222)

24 अक्टूबर, 2025

हिंदी (201)

25 अक्टूबर, 2025

रोजगारपरक कौशल (250)

29 अक्टूबर, 2025

डेटा एंट्री ऑपरेशंस (आईटी) (229)

30 अक्टूबर, 2025

गणित (211)

31 अक्टूबर, 2025

व्यवसाय अध्ययन (215)

3 नवंबर, 2025

सामाजिक विज्ञान (213)

4 नवंबर, 2025

अर्थशास्त्र (214), वेद अध्ययन (245)

6 नवंबर, 2025

चित्रकला (225)

7 नवंबर, 2025

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (212)

8 नवंबर, 2025

लोक कला (244)

10 नवंबर, 2025

उर्दू (206), संस्कृत (209), भारतीय सांकेतिक भाषा (240), बोध दर्शन (241)

11 नवंबर, 2025

अंग्रेजी (202)

12 नवंबर, 2025

बेकरी और कन्फेक्शनरी (605), फूड प्रोडक्शन (606), फूड और बेवरेज (607), हाउसकीपिंग (608), ब्यूटी और हेल्थ केयर (612)

13 नवंबर, 2025

गृह विज्ञान

14 नवंबर, 2025

हिंदुस्तानी संगीत, नाट्यकला

17 नवंबर, 2025

भारतीय संस्कृति और विरासत, कर्नाटक संगीत

18 नवंबर, 2025

अकाउंटेंसी, संस्कृत व्याकरण

NIOS थ्योरी परीक्षा कक्षा 12वीं की डेट शीट 2025 (अक्टूबर सत्र)

परीक्षा की तिथि

विषय

14 अक्टूबर, 2025

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

15 अक्टूबर, 2025

मनोविज्ञान, संस्कृत व्याकरण

16 अक्टूबर, 2025

भूगोल

17 अक्टूबर, 2025

संस्कृत

24 अक्टूबर, 2025

बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम, सिंधी, भोली भाषा

25 अक्टूबर, 2025

जेंडर स्टडीज (लिंग अध्ययन)

28 अक्टूबर, 2025

रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जनसंचार, सैन्य अध्ययन

30 अक्टूबर, 2025

गृह विज्ञान

31 अक्टूबर, 2025

अंग्रेजी

3 नवंबर, 2025

कंप्यूटर विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और, समाजशास्त्र, पर्यटन

4 नवंबर, 2025

हिंदी, रोजगारपरक कौशल और उद्यमिता

6 नवंबर, 2025

भौतिकी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

7 नवंबर, 2025

डेटा एंट्री ऑपरेशंस (थ्योरी)

10 नवंबर, 2025

जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, कानून का परिचय, सैन्य इतिहास

11 नवंबर, 2025

गणित, वेद अध्ययन

12 नवंबर, 2025

पेंटिंग

13 नवंबर, 2025

व्यवसाय अध्ययन, संस्कृत साहित्य

14 नवंबर, 2025

उर्दू, भारतीय दर्शन, नाट्यकला

17 नवंबर, 2025

अर्थशास्त्र, बोध दर्शन

18 नवंबर, 2025

हाउसकीपिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, फलों और सब्जियों का संरक्षण, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट (थ्योरी), कंप्यूटर और ऑफिस एप्लीकेशंस, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, वेब डेवलपमेंट, सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और मेंट, और योग सहायक

NIOS Class 10 and 12 Theory Exam Datesheet 2025: Download PDF

पिछले वर्षों के अनुसार अनुमानित डेटशीट (थ्योरी परीक्षा): Past Years Exam Dates

वर्ष (Year)

परीक्षा का सत्र (Month of Exam)

थ्योरी परीक्षा की अवधि (Dates)

2023

अक्टूबर-नवंबर

3 अक्टूबर से 8 नवंबर

2024

अक्टूबर-नवंबर

4 अक्टूबर से 6 नवंबर

2025

अक्टूबर-नवंबर

14 अक्टूबर से 18 नवंबर 

प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट: NIOS 2025 Practical Dates and Subjects

NIOS की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ कक्षा दसवीं (Secondary) और बारहवीं (Senior Secondary) के लिए विभिन्न विषयों में 12 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएँगी।

Dates

कक्षा 12 विषय (Senior Secondary)

कक्षा 10 विषय (Secondary)

12-15 सितंबर

गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, कंप्यूटर विज्ञान, जनसंचार, प्रारंभिक बाल्य सेवाएं एवं शिक्षा 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, कर्नाटिक संगीत, लोक कला

16-19 सितंबर

रसायन शास्त्र, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और योग, डेटा एंट्री ऑपरेशन्स, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, एवं नाट्य कला 

चित्रकला, गणित, हिन्दुस्तानी संगीत, डेटा एंट्री ऑपरेशन्स, नाट्य कला 

20-23 सितंबर

कई व्यावसायिक तथा सामान्य विषय जैसे कंप्यूटर-ऑफिस अनुप्रयोग, वेब डिजाइनिंग, होम स्टे-केयर आदि 

कटिंग-टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर व हेयर केयर आदि 

24-27 सितंबर

होम-स्टे-केयर एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय

सौंदर्य प्रसाधन, पाक शास्त्र, होटल फुल ऑफिस ऑपरेशन आदि व्यावसायिक विषय 

कैसे डाउनलोड करें परीक्षा डेटशीट: How to Download NIOS Practical Date Sheet

छात्र निम्नलिखित स्टेप्स से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in या sdmis.nios.ac.in पर जाएँ।

  2. Notifications या Date Sheet के भाग में जाकर “Secondary / Sr. Secondary Examinations, October-November 2025” लिंक खोजें।

  3. PDF डाउनलोड करें और अपनी विषय-अनुसार तिथि देख लें।

NIOS द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र की कक्षा 10 और 12 की थ्योरी परीक्षा तिथि-शीट जारी कर दी गई है, जिससे अब विद्यार्थियों को अपनी तैयारी की अंतिम योजना बनाने में आसानी होगी। परीक्षाएँ 14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक चलेंगी और सभी विषयों का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे तिथि-शीट को ध्यान से देखें, अपने विषय की तारीख नोट कर लें और समय का सही उपयोग करते हुए पुनरावृत्ति (revision) पर विशेष ध्यान दें। अब तैयारी का सबसे अहम दौर शुरू हो चुका है, और मेहनत ही सफलता की कुंजी होगी।

Apeksha Agarwal
Apeksha Agarwal

Content Writer

Apeksha Agarwal, a passionate and aspiring journalist, is dedicated to delivering impactful stories and insightful reports. As an education beat writer, she focuses on providing well-researched and engaging news content. Apeksha's strong foundation in journalism and media is complemented by her creativity, dedication, and attention to detail. Her goal is to inform and inspire audiences through meaningful narratives while continuously adapting to the ever-changing media landscape. She can be reached at apeksha.agarwal@jagrannewmedia.com.

... Read More

