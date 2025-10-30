Rajasthan Conductor Exam Date 2025 OUT: राजस्थान परिचारक भर्ती परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप की तारीखें

Rajasthan Conductor Exam Date 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 30 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंडक्टर पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम और एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप की घोषणा कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत लिखित परीक्षा 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, एक ही पाली में, राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप 31 अक्टूबर 2025 को और राजस्थान कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025, 3 नवंबर 2025 को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाना अनिवार्य है।

Rajasthan Conductor Exam 2025 Official Notice PDF

राजस्थान कंडक्टर (परिचारक) भर्ती 2025 अभियान के लिए लिखित परीक्षा 6 नवंबर, 2025 को राज्य भर में एक ही पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे आधिकारिक नोटिस पीडीएफ यहां देख और डाउनलोड कर सकते हैं-