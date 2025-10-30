Rajasthan Conductor Exam Date 2025 OUT: राजस्थान परिचारक भर्ती परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप की तारीखें

Rajasthan Conductor Exam Date 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 30 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंडक्टर पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम और एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप की घोषणा कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत लिखित परीक्षा 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, एक ही पाली में, राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप 31 अक्टूबर 2025 को और राजस्थान कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025, 3 नवंबर 2025 को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाना अनिवार्य है।
Rajasthan Conductor Exam 2025 Official Notice PDF
राजस्थान कंडक्टर (परिचारक) भर्ती 2025 अभियान के लिए लिखित परीक्षा 6 नवंबर, 2025 को राज्य भर में एक ही पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे आधिकारिक नोटिस पीडीएफ यहां देख और डाउनलोड कर सकते हैं-
|
Rajasthan Conductor Exam Official Notice PDF
राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 परीक्षा हाइलाइट्स
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 पदों भरेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे नीचे दी गई तालिका में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
|
संगठन का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( RSSB), जयपुर
|
भर्ती का नाम
|
राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025
|
पद का नाम
|
कंडक्टर (परिचारक
|
कुल पदों की संख्या
|
500 पद
|
भर्ती का प्रकार
|
सीधी भर्ती
|
परीक्षा तिथि
|
6 नवंबर 2025
|
परीक्षा सिटी स्लिप
|
31 अक्टूबर 2025
|
एडमिट कार्ड कब आएगा?
|
3 नवंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की जानकारी 31.10.2025 से अपनी SSO ID का उपयोग करके देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी इसे 03.11.2025 से अपनी SSO ID से स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र recruitment.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स:
-
वेबसाइट https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर जाएं।
-
"एडमिट कार्ड प्राप्त करें" विकल्प पर क्लिक करें।
-
भर्ती के लिए "Get Admit Card" विकल्प चुनें।
- अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
