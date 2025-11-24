Rajasthan Driver Cut Off 2025: EWS, GEN, OBC, SC, ST, MBC और महिला के लिए देखें वाहन चालक अपेक्षित कट ऑफ

RRB Group D Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025, 10:34 IST

Rajasthan Vahan Chalak Cut Off 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने 23 नवंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर वाहन चालक (Driver) भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों के लिए बोर्ड राजस्थान ड्राइवर रिजल्ट के साथ राजस्थान वाहन चालक कट ऑफ 2025 जारी करेगा। वाहन चालक परीक्षा की तैयारी कर रहे और परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवार इस लेख में अपेक्षित बिहार ड्राइवर कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

Rajasthan Vahan Chalak Cut Off 2025
Rajasthan Vahan Chalak Cut Off 2025

Rajasthan Driver Cut Off 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान ड्राइवर कट ऑफ 2025 अपने आधिकारिक वाहन चालक रिजल्ट के साथ जारी करेगा। 23 नवंबर 2025 को आयोजित ड्राइवर परीक्षा के जरिए कुल 2765 वैकेंसी भरी जाएगीराजस्थान वाहन चालक कटऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक हैं जो एक उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त करने होते हैं। ये अंक उपलब्ध वैकेंसी, हर कैटेगरी में उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा की कठिनाई स्तर के आधार पर तय किए जाते हैं।

चूंकि ऑफिशियल RSSB राजस्थान  ड्राइवर कटऑफ 2025 अभी जारी नहीं हुआ है, उम्मीदवार परीक्षा में अपने प्रदर्शन का  आकलन करने के लिए अनुमानित कटऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज ( EWS, GEN, OBC, SC, ST, MBC और अन्य) देख सकते हैं।

Rajasthan Driver Cut Off 2025- RSSB राजस्थान वाहन चालक कट ऑफ 

RSSB वाहन चालक रिजल्ट की घोषणा के साथ ही राजस्थान ड्राइवर कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करता है। कट-ऑफ मार्क्स का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में किया जाता है। राजस्थान वाहन चालक कट-ऑफ मार्क्स तय करने में निम्नलिखित फैक्टर्स शामिल होते हैं:

  • परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या

  • पेपर का कठिनाई स्तर

  • राजस्थान ड्राइवर परीक्षा का एनालिसिस

  • हर कैटेगरी के लिए उपलब्ध वैकेंसी की संख्या

उम्मीदवार अपनी तैयारी और रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा बोर्ड का नाम

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)

परीक्षा का नाम

वाहन चालक  Driver)

रिक्त पदों की संख्या

2756

परीक्षा समय

सुबह 11 बजे से 1 बजे तक

प्रश्नों की संख्या

120

कुल अंक

120

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित या OMR), ड्राइविंग टेस्ट, कौशल टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन, मेडिकल टेस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in 

अपेक्षित राजस्थान वाहन चालक कट ऑफ 2025

RSSB राजस्थान ड्राइवर कटऑफ मार्क्स हर कैटेगरी (UR, OBC, EWS, SC, ST) के लिए अलग-अलग जारी किए जाते हैं। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार अपेक्षित कटऑफ मार्क्स यहां चेक कर सकते हैं। नीचे हर कैटेगरी के लिए राजस्थान ड्राइवर एक्सपेक्टेड कटऑफ दिए गए हैं।

श्रेणी (Category)

अपेक्षित कटऑफ (200 में से)

सामान्य (UR)

135–145

OBC

125–135

SC

110–120

ST

100–110

MBC

120–130

पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)

95–105

EWS

125–135

महिला (सामान्य)

125–135

Rajasthan Vahan Chalak Cut Off: राजस्थान ड्राइवर कटऑफ 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से राजस्थान ड्राइवर कट ऑफ मार्क्स 2025 PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1:  सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर रिजल्ट टैब में जाकर “राजस्थान ड्राइवर रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स” वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: PDF डाउनलोड करें और उसमें अपनी डिटेल्स चेक करें।

