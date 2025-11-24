BR Ambedkar Quotes: भीमराव अंबेडकर के 10 अनमोल विचार

BR Ambedkar Quotes : डॉ. भीमराव अंबेडकर का का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश में भेदभाव को समाप्त करने, दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के संघर्ष करने में बिताया। वह पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने विदेश से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। वह संविधान समीति के अध्यक्ष रहे और संविधान का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं।

दलितों के चिंतक और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं। आज लेख में पढ़िए उन्हें द्वारा दिए गए 10 अनमोल विचारों के बारे में, जो आपका हौसला कभी कम नहीं होने देते।

भीमराव अंबेडकर के 10 अनमोल विचार -