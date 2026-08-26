Rajasthan GNM Merit List 2026: राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट rajswasthya.rajasthan.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें
Rajasthan GNM Merit List 2026: राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉमेंट की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan GNM Merit List 2026: राजस्थान जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) ने कॉलेज अलॉटमेंट की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू की गई थी। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 11 अगस्त तक का समय दिया गया था। जिसकी दूसरी मेरिट लिस्ट आज 26 अगस्त को जारी की गई है। जीएनएम पाठ्यक्रम में छह महिने की इंटर्नशिप शामिल है। जिन उम्मीदवारों ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया था, वे आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan GNM Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी
राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट 2026 विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर घोषित की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। उम्मीदवार राजस्थान जीएनएम प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की पहली और दूसरी मेरिट अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट 2026
Rajasthan GNM Merit List 2026: हाइलाइट्स
राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट एडमिशन 2026 ऑनलाइन रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इच्छुक उम्मीदवार जो राजस्थान जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे नीचे दिए टेबल में अन्य हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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पाठ्यक्रम
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राजस्थान जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM)
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संस्थान
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राजस्थान सरकार निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
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शैक्षणिक वर्ष
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2026-27
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आवेदन की अंतिम तिथि
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11 अगस्त, 2026
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मेरिट लिस्ट स्टेटस
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26 अगस्त, 2026 (जारी)
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आवेदन शुल्क
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जनरल, OBC, MBC, EWS के लिए 220 रुपये
एससी और एसटी के लिए 110 रुपये
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सीट अलॉटमेंट लिस्ट
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25 अगस्त, 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rajswasthya.rajasthan.gov.in
GNM Merit List 2026: मेरिट लिस्ट में उल्लेखित विवरण
राजस्थान जीएनएम मेरिट लिस्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद मेरिट लिस्ट में अपने नाम के साथ-साथ यह सभी जानकारी भी देखें:
- एप्लीकेशन नंबर
- कॉलेज का नाम
- उमीदवार का नाम
- पिता का नाम,
- 12वीं और 10वी कक्षा के प्रतिशत अंक
- जन्म तिथि (DOB)
- कैटेगरी (श्रेणी) आदि
Rajasthan GNM Merit List 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, GNM session 26-27 2nd counselling list पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 4 अपना नाम Ctrl+F से खोजें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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