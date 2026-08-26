Rajasthan GNM Merit List 2026: राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट rajswasthya.rajasthan.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

Rajasthan GNM Merit List 2026: राजस्थान जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) ने कॉलेज अलॉटमेंट की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू की गई थी। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 11 अगस्त तक का समय दिया गया था। जिसकी दूसरी मेरिट लिस्ट आज 26 अगस्त को जारी की गई है। जीएनएम पाठ्यक्रम में छह महिने की इंटर्नशिप शामिल है। जिन उम्मीदवारों ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया था, वे आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan GNM Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी

राजस्थान जीएनएम कॉलेज अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट 2026 विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर घोषित की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। उम्मीदवार राजस्थान जीएनएम प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की पहली और दूसरी मेरिट अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।