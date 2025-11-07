Rajasthan Jamadar Eligibility 2025: राजस्थान पुलिस जमादार बनने के लिए आयु-सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

WBSSC SLST Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 7, 2025, 16:18 IST

RSSB का लक्ष्य जमादार ग्रेड II के 72 वैकेंसी को भरना है। 12वीं पास और कंप्यूटर की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां राजस्थान जमादार की आयु सीमा, योग्यता और अन्य जानकारी देखें।

Rajasthan Jamadar Eligibility 2025
Rajasthan Jamadar Eligibility 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड II के पदों के लिए 72 वैकेंसी की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवारों इन पदों के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2025 तक केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, उन्हें यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताई गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें आयु की जरूरतें, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और शारीरिक मानक परीक्षण शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस पेज पर राजस्थान जमादार पात्रता 2025 के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

राजस्थान जमादार पात्रता 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में जमादार पदों के लिए पात्रता की जरूरतों की घोषणा की है। सभी जरूरी बातों को समझने से उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि वे इस भूमिका के लिए आवेदन करने के योग्य हैं या नहीं। पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करनी होगी और उनके पास कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, पद के लिए आवेदन करते समय उनकी उम्र 18-40 साल के बीच होनी चाहिए। इस लेख में, हमने उम्मीदवारों की जानकारी के लिए राजस्थान जमादार पात्रता के बारे में बताया है, जिसमें आयु सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता शामिल है।

राजस्थान जमादार आयु सीमा 2025

आयु सीमा राजस्थान जमादार पात्रता मानदंडों का एक जरूरी हिस्सा है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी। पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। SC, ST, OBC, EBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। नीचे दी गई राजस्थान जमादार की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा देखें।

न्यूनतम आयु

18 वर्ष

अधिकतम आयु

40 वर्ष

राजस्थान जमादार की शैक्षणिक योग्यता क्या है?

राजस्थान जमादार पात्रता का अगला जरूरी मानदंड शैक्षणिक योग्यता है। वे उम्मीदवारों जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और कंप्यूटर की योग्यता रखते हैं, इस पद के लिए पात्र हैं। राजस्थान जमादार पद के लिए विस्तृत शैक्षणिक योग्यता नीचे देखें।

एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर की परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में बताई गई कंप्यूटर योग्यता। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण में DOEACC द्वारा संचालित "O" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स।

            या

NIELIT, नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर सर्टिफिकेट कोर्स।

            या

राष्ट्रीय/राज्य परिषद या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)/डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) सर्टिफिकेट।

             या

भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

              या

देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जिसमें कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में शामिल हो।

            या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

            या

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा संचालित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT)।

राजस्थान जमादार के लिए राष्ट्रीयता क्या है?

पात्र होने के लिए, Candidate का होना जरूरी है:

i) भारत का नागरिक हो या

ii) नेपाल का नागरिक हो या

iii) भूटान का नागरिक हो या

iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या

v) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आया हो।

राजस्थान जमादार शारीरिक मानक परीक्षण के लिए पात्रता

शारीरिक मानक परीक्षण राजस्थान जमादार पात्रता का एक जरूरी मानदंड है। भूमिका के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को ऊंचाई, छाती और वजन के मामले में न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना होगा। नीचे शारीरिक मानक परीक्षण के संदर्भ में राजस्थान जमादार पात्रता देखें:

मानदंड

सामान्य क्षेत्र - पुरुष

सामान्य क्षेत्र - महिला

सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) - पुरुष

सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) - महिला

ऊंचाई

168 सेमी

152 सेमी

160 सेमी

145 सेमी

छाती

81 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव)

लागू नहीं

74 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव)

लागू नहीं

वजन

लागू नहीं

47.5 किग्रा

लागू नहीं

43 किग्रा

राजस्थान जमादार पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज क्या हैं?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान किए गए पात्रता के दावों को साबित करने के लिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। कोई भी जरूरी सर्टिफिकेट जमा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राजस्थान जमादार पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

  •    जन्म तिथि का प्रमाण

  •    सभी शैक्षणिक योग्यताओं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

  •    जाति प्रमाण पत्र

  •    पहचान पत्र

  •    अन्य संबंधित दस्तावेज

