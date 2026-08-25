SBI PO Prelims Result 2026: एसबीआई पीओ रिजल्ट कब आएगा?, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट्स

SBI PO Prelims Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैंक ने PO भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 1 और 2 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

SBI PO Result 2026 कब आएगा?

SBI की ओर से अभी तक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए SBI PO Prelims Result 2026 अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट में उम्मीदवारों के स्कोर और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी भी दी जाएगी।