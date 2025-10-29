SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट ssc.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा मेरिट लिस्ट PDF

SSC CGL Tier 1 Result 2025 Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL टियर-1 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच हुई थी, और कुछ उम्मीदवारों के लिए 14 अक्टूबर को पुनः परीक्षा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। टियर-1 पास उम्मीदवार CGL टियर-2 परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। मेरिट लिस्ट पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणीवार कट-ऑफ और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड की जानकारी उपलब्ध होगी।
एसएससी रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। ये कट-ऑफ सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए अलग होंगे और रिक्तियों की संख्या व परीक्षा की कठिनाई स्तर पर निर्भर करेंगे। मेरिट लिस्ट में टियर-2 के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे।
SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा रिजल्ट हाइलाइट
एसएससी CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को ग्रुप बी और सी के 18,236 पदों के लिए पुनः आयोजित की गई थी। लगभग 12 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उनका परिणाम जल्द जारी होगा, जिससे वे अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान में कुल 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी तालिका देख सकते हैं।
|
हाइलाइट
|
विवरण
|
परीक्षा का नाम
|
SSC CGL टियर-1 2025
|
परीक्षा तिथियाँ
|
12 से 26 सितंबर 2025, 14 अक्टूबर 2025 (पुनः परीक्षा)
|
कुल रिक्तियां
|
ग्रुप बी और सी के 18,236 पद
|
कुल उम्मीदवार
|
लगभग 12 लाख
|
एसएससी सीजीएल रिजल्ट कब आएगा?
|
नवंबर 2025 के पहले सप्ताह
|
अगले चरण के लिए पात्रता
|
टियर-2 परीक्षा में बैठने के योग्य उम्मीदवार
|
रिजल्ट में शामिल जानकारी
|
रोल नंबर, श्रेणीवार कट-ऑफ, व्यक्तिगत स्कोरकार्ड
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.gov.in
SSC CGL Result 2025 PDF Link: एसएससी सीजीएल मेरिट लिस्ट लिंक कहां मिलेगा?
एसएससी CGL 2025 टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट मेरिट लिस्ट पीडीएफ में उम्मीदवारों के नाम/रोल नंबर के साथ www.ssc.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। रिजल्ट लिंक जारी होने के बाद हम यहां डायरेक्ट लिंक अपडेट कर देंगे।
एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी CGL रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देख सकते हैं।
-
सबसे पहले आप SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
फिर होमपेज पर “CGL 2025 टियर-1 रिजल्ट” लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
नया पेज खुलेगा, जहां मेरिट लिस्ट पीडीएफ उपलब्ध होगी।
-
पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर, कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और व्यक्तिगत जानकारी देखें।
