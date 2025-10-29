SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट ssc.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा मेरिट लिस्ट PDF

SSC CGL Tier 1 Result 2025 Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL टियर-1 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच हुई थी, और कुछ उम्मीदवारों के लिए 14 अक्टूबर को पुनः परीक्षा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। टियर-1 पास उम्मीदवार CGL टियर-2 परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। मेरिट लिस्ट पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणीवार कट-ऑफ और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड की जानकारी उपलब्ध होगी।

एसएससी रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। ये कट-ऑफ सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए अलग होंगे और रिक्तियों की संख्या व परीक्षा की कठिनाई स्तर पर निर्भर करेंगे। मेरिट लिस्ट में टियर-2 के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे।