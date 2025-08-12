SSC Phase 13 Answer Key 2025 Link: एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 उत्तर कुंजी जल्द, यहां मिलेगा Response Sheet PDF लिंक

SSC Selection Post Phase 13 Answer Key 2025 Download Link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही सेलेक्शन पोस्ट फेज़-13 परीक्षा 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी करेगा। इसके साथ उम्मीदवार अपनी Response Sheet भी देख सकेंगे और PDF के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।

एक बार जारी होने के बाद, उत्तर कुंजी के जरिए परीक्षार्थी अपने उत्तर मिलाकर अनुमान लगा सकेंगे कि उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं। इसके साथ ही आयोग(SSC) ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा, जिससे अगर किसी प्रश्न या उत्तर में गलती हो तो उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर चुनौती दे सकें।

SSC Phase 13 Answer Key 2025 Kab Aayegi?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अगस्त 2025 तक सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जारी करने की संभावना है। जारी होने के बाद, उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी के बारे में सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें: