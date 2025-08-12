SSC Phase 13 Answer Key 2025 Link: एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 उत्तर कुंजी जल्द, यहां मिलेगा Response Sheet PDF लिंक

UP Board Compartment Result 2025 OUT
SSC Selection Post Phase 13 Answer Key 2025 Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही अपनी वेबसाइट पर चरण 13 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। यह उत्तर कुंजी छात्रों को अपने उत्तर मिलाने और अंकों का अंदाज़ा लगाने में मदद करेगी। इसके साथ, आयोग ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी उपलब्ध कराएगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, आप अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके डाउनलोड कर पाएंगे।

ByVijay Pratap Singh
Aug 12, 2025, 13:11 IST
SSC Selection Post Phase 13 Answer Key 2025 Download Link: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही सेलेक्शन पोस्ट फेज़-13 परीक्षा 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी करेगा। इसके साथ उम्मीदवार अपनी Response Sheet भी देख सकेंगे और PDF के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।

एक बार जारी होने के बाद, उत्तर कुंजी के जरिए परीक्षार्थी अपने उत्तर मिलाकर अनुमान लगा सकेंगे कि उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं। इसके साथ ही आयोग(SSC) ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा, जिससे अगर किसी प्रश्न या उत्तर में गलती हो तो उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर चुनौती दे सकें। 

SSC Phase 13 Answer Key 2025 Kab Aayegi?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अगस्त 2025 तक सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जारी करने की संभावना है। जारी होने के बाद, उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी के बारे में सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें:

संगठन का नाम

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

पद का नाम

सेलेक्शन पोस्ट

परीक्षा का नाम

एसएससी सेलेक्शन पोस्ट परीक्षा

रिक्तियों की संख्या

2423

उत्तर कुंजी

अगस्त 2025 अपेक्षित

परीक्षा तिथि

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 जुलाई तथा 1 और 2 अगस्त 2025

मार्किंग स्कीम

  • प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, 

  • प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती,

आधिकारिक वेबसाइट

www.ssc.gov.in

SSC Phase 13 Answer Key 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार एसएससी चरण 13 उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देखें:

  • सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  • होमपेज पर Answer Key सेक्शन में जाएं।

  • फिर “SSC Selection Post Phase-13 Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

  • कम्प्यूटर या फोन की स्क्रीन पर आपकी उत्तर कुंजी और Response Sheet दिखाई देगी।

  • PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए Download/Print विकल्प चुनें।

  • भविष्य में संदर्भ के लिए पीडीएफ फाइल को सुरक्षित रखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

